Francisco Barbosa desafió a Gustavo Petro: “Si tiene información sobre el homicidio de Miguel Uribe, vaya a la Fiscalía”

Las recientes declaraciones del presidente de la República, Gustavo Petro, sobre el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que finalmente falleció el 11 de agosto de 2025 tras batallar dos meses y cuatro días en una UCI de la Fundación Santa Fe de Bogotá, causaron una fuerte reacción del ex fiscal General Francisco Barbosa: que respondió de manera directa y crítica al presidente Gustavo Petro tras las recientes declaraciones del mandatario

Barbosa, que ha expresado su intención de postularse a la Presidencia de la República en la contienda del domingo 31 de mayo de 2026, exigió de manera pública a Petro que, si dispone de información relevante sobre el crimen, la presente formalmente ante la Fiscalía General de la Nación. Además, cuestionó la veracidad de la llamada Junta del Narcotráfico, señalada por el jefe de Estado como posible responsable del atentado contra el congresista.

El intercambio entre ambos líderes se intensificó luego de que el presidente planteó una nueva hipótesis sobre el magnicidio de Uribe Turbay. “La campaña de la derecha tratando de ubicar la autoría del asesinato en el Gobierno, nace del intento de la junta del narco de evitar la investigación sobre ella misma”, afirmó Petro, que con un extenso mensaje citó una cuenta que sugería que el ELN indicó que, detrás del magnicidio, estaría ligada a negocios con esmeralderos.

Exigencia de pruebas ante la Fiscalía y cuestionamiento a la “Junta del Narcotráfico”

Barbosa, a través de X, calificó de infundadas las acusaciones del presidente y lo instó a cumplir con su deber institucional. “Si usted tiene información sobre el homicidio de Miguel Uribe, vaya a la Fiscalía y póngala de presente. Ese es su deber”, escribió el exfiscal, que solicitó a los fiscales encargados del caso que citen a Petro a rendir declaración jurada, al argumentar que sus declaraciones y las del ministro de Defensa, Pedro Sánchez

En el centro de la controversia se encuentra la afirmación de Petro, que señaló al esmeraldero Julio Lozano y a la denominada ‘Junta del Narcotráfico’ como presuntos responsables del ataque contra Uribe Turbay. Y respondió a las acusaciones con escepticismo, al invitar al presidente a denunciar formalmente la existencia de dicha organización, recordó que el comandante de la Policía, en una entrevista reciente, negó la existencia de esta estructura.

Exfiscal Barbosa también recordó el caso de Nicolás Petro

El precandidato también aprovechó la ocasión para referirse al proceso judicial que enfrenta Nicolás Petro, hijo del presidente, por presunto lavado de activos. E indicó que la investigación se inició tras la denuncia pública realizada por la esposa del joven político en un medio de comunicación, y defendió la actuación de la Fiscalía en este caso. “¿Qué quería? ¿Que no hiciéramos nada? ¿Que dejáramos impune un presunto hecho de lavado de activos?”, cuestionó.

Por último, Barbosa instó a Petro a mostrar respeto por la memoria de Miguel Uribe Turbay y por su familia, subrayando la importancia de la consideración hacia quienes han sido víctimas de la violencia política en Colombia. “Y finalizo porque no vale la pena perder el tiempo con un canalla y enfermo como usted: ya que en vida no pudo respetar a Miguel Uribe, respete su memoria y respete a su familia. No sea miserable”, afirmó el ex jefe del órgano de justicia.