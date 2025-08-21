Colombia

Francisco Barbosa desafió a Gustavo Petro: “Si tiene información sobre el homicidio de Miguel Uribe, vaya a la Fiscalía”

El cruce de declaraciones entre el exfiscal General de la Nación y precandidato y el jefe de Estado expuso la tensión institucional y la controversia en torno a la investigación del magnicidio del aspirante presidencial y congresista de la República

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

Guardar
Francisco Barbosa rechazó los comentarios
Francisco Barbosa rechazó los comentarios del presidente Gustavo Petro sobre los presuntos autores intelectuales del asesinato de Miguel Uribe - crédito Lina Gasca/Colprensa - Juan Diego Cano/Presidencia

Las recientes declaraciones del presidente de la República, Gustavo Petro, sobre el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que finalmente falleció el 11 de agosto de 2025 tras batallar dos meses y cuatro días en una UCI de la Fundación Santa Fe de Bogotá, causaron una fuerte reacción del ex fiscal General Francisco Barbosa: que respondió de manera directa y crítica al presidente Gustavo Petro tras las recientes declaraciones del mandatario

Barbosa, que ha expresado su intención de postularse a la Presidencia de la República en la contienda del domingo 31 de mayo de 2026, exigió de manera pública a Petro que, si dispone de información relevante sobre el crimen, la presente formalmente ante la Fiscalía General de la Nación. Además, cuestionó la veracidad de la llamada Junta del Narcotráfico, señalada por el jefe de Estado como posible responsable del atentado contra el congresista.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Este es un aparte de
Este es un aparte de la publicación en la que el presidente Gustavo Petro y su hipótesis sobre los autores del crimen de Miguel Uribe - crédito @petrogustavo/X

El intercambio entre ambos líderes se intensificó luego de que el presidente planteó una nueva hipótesis sobre el magnicidio de Uribe Turbay. “La campaña de la derecha tratando de ubicar la autoría del asesinato en el Gobierno, nace del intento de la junta del narco de evitar la investigación sobre ella misma”, afirmó Petro, que con un extenso mensaje citó una cuenta que sugería que el ELN indicó que, detrás del magnicidio, estaría ligada a negocios con esmeralderos.

Exigencia de pruebas ante la Fiscalía y cuestionamiento a la “Junta del Narcotráfico”

Barbosa, a través de X, calificó de infundadas las acusaciones del presidente y lo instó a cumplir con su deber institucional. “Si usted tiene información sobre el homicidio de Miguel Uribe, vaya a la Fiscalía y póngala de presente. Ese es su deber”, escribió el exfiscal, que solicitó a los fiscales encargados del caso que citen a Petro a rendir declaración jurada, al argumentar que sus declaraciones y las del ministro de Defensa, Pedro Sánchez

En el centro de la controversia se encuentra la afirmación de Petro, que señaló al esmeraldero Julio Lozano y a la denominada ‘Junta del Narcotráfico’ como presuntos responsables del ataque contra Uribe Turbay. Y respondió a las acusaciones con escepticismo, al invitar al presidente a denunciar formalmente la existencia de dicha organización, recordó que el comandante de la Policía, en una entrevista reciente, negó la existencia de esta estructura.

Con este mensaje, el exfiscal
Con este mensaje, el exfiscal Francisco Barbosa le respondió con vehemencia al presidente Gustavo Petro, sobre las hipótesis sobre los responsables del asesinato de Miguel Uribe - crédito @FBarbosaDelgado/X

Exfiscal Barbosa también recordó el caso de Nicolás Petro

El precandidato también aprovechó la ocasión para referirse al proceso judicial que enfrenta Nicolás Petro, hijo del presidente, por presunto lavado de activos. E indicó que la investigación se inició tras la denuncia pública realizada por la esposa del joven político en un medio de comunicación, y defendió la actuación de la Fiscalía en este caso. “¿Qué quería? ¿Que no hiciéramos nada? ¿Que dejáramos impune un presunto hecho de lavado de activos?”, cuestionó.

Por último, Barbosa instó a Petro a mostrar respeto por la memoria de Miguel Uribe Turbay y por su familia, subrayando la importancia de la consideración hacia quienes han sido víctimas de la violencia política en Colombia. “Y finalizo porque no vale la pena perder el tiempo con un canalla y enfermo como usted: ya que en vida no pudo respetar a Miguel Uribe, respete su memoria y respete a su familia. No sea miserable”, afirmó el ex jefe del órgano de justicia.

Temas Relacionados

Francisco BarbosaGustavo PetroMiguel Uribe TurbayFiscalía General de la NaciónJunta del NarcotráficoNicolás PetroViolencia política en ColombiaExfiscal BarbosaGobierno PetroMagnicidio Miguel Uribe TurbayElecciones Colombia 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

Leonardo Castro se enfrentó a hinchas de Millonarios en medio de disturbios en el duelo frente a Unión Magdalena

Decenas de hinchas del conjunto Embajador tuvieron un cruce con el delantero caucano, que estaba ubicado en uno de los palcos de la tribuna occidental del estadio Nemesio Camacho El Campín

Leonardo Castro se enfrentó a

Padre de Valeria Afanador denunció rumores en medio de la desaparición de su hija: “Han empezado a especular en redes sociales”

Manuel Afanador pidió responsabilidad ante la difusión de teorías infundadas en redes sociales y solicitó a la ciudadanía colaborar con datos verídicos para encontrar a su hija desaparecida

Padre de Valeria Afanador denunció

Luis Sinisterra llegó motivado para ser la estrella del Cruzeiro: “Estoy muy contento de estar aquí en un gran equipo”

El atacante suma experiencia internacional y buscará potenciar el frente ofensivo del club brasileño en la segunda mitad de la temporada, pensando también en convocatoria de la selección Colombia

Luis Sinisterra llegó motivado para

Álvaro Uribe Vélez afirmó que la zona binacional con Venezuela es una estrategia para “proteger a Maduro”

El exmandatario denunció el avance del “narcoterrorismo” y la pérdida de tranquilidad en amplias zonas del país durante su discurso en Sabaneta

Álvaro Uribe Vélez afirmó que

Suspenden el partido Millonarios vs. Unión Magdalena por desórdenes en tribuna de El Campín: volaron zapatos y hubo invasión

En medio de la crisis de los azules, que perdió por 2-1 en juego aplazado de la jornada dos, el inconformismo de los aficionados llegó al punto de un incidente en el sector norte

Suspenden el partido Millonarios vs.
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Condenan a 40 años a

Condenan a 40 años a exparamilitar de las AUC por desaparición de siete funcionarios del CTI en Cesar: aún no encuentran los restos

Masacre en Mesitas del Colegio: el vínculo con San Andresito de la 38 que tendría una de las personas asesinadas

Dos soldados secuestrados en Cúcuta fueron entregados a una comisión de la ONU en límites con Venezuela

Representante a la Cámara cuestionó a la defensora del Pueblo por su silencio ante la desaparición de mujeres en el Valle del Cauca

Quién es alias Sara, líder de las disidencias capturada por segunda vez: es pareja de uno de los cabecillas más buscados

ENTRETENIMIENTO

Shakira y la lista de

Shakira y la lista de famosos con los que fue vinculada sentimentalmente tras terminar con Piqué

Valentina Taguado, de ‘MasterChef Celebrity’, reveló los alimentos que no se atreve a comer: uno de ellos sabe a tierra

Vanessa Kirby conquista a la audiencia de Netflix Colombia con esta película de suspenso

Video: Salvador, hijo de Mateo Carvajal, cantó por primera vez una de las barras de Nacional: hasta groserías dijo

Marbelle hizo importante solicitud a quienes oraron por Miguel Uribe: “Salvar a Colombia”

Deportes

Leonardo Castro se enfrentó a

Leonardo Castro se enfrentó a hinchas de Millonarios en medio de disturbios en el duelo frente a Unión Magdalena

Luis Sinisterra llegó motivado para ser la estrella del Cruzeiro: “Estoy muy contento de estar aquí en un gran equipo”

Suspenden el partido Millonarios vs. Unión Magdalena por desórdenes en tribuna de El Campín: volaron zapatos y hubo invasión

Richard Rios y Jhon Jader Durán vivieron realidades opuestas en la Champions League

Esta es la millonaria cifra que Sunderland pagaría por Jhon Lucumí: Bologna se frota las manos