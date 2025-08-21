Ellas son otras internas reconocidas que cumplen su condena en la Escuela de Carabineros de La Policía, donde Epa Colombia cumplirá su condena

La empresaria fue trasladada a una guarnición militar, donde cumplirá el resto de su condena - crédito captura de pantalla Noticias Caracol - Cristian Bayona/Colprensa

La Escuela de Carabineros de la Policía en Bogotá ha cobrado notoriedad al convertirse en el lugar de reclusión de mujeres involucradas en procesos judiciales de alto perfil, procedentes de diferentes ámbitos del país.

La llegada de Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, resaltó la creciente tendencia de utilizar este centro policial para asegurar la protección de figuras públicas bajo medidas de custodia reforzadas.

Oficialmente, el traslado de Epa Colombia respondió a un riesgo para su integridad detectado por las autoridades, según informes del Ministerio de Justicia, el Inpec y el Ministerio de Defensa; la solicitud formal de su abogado, Francisco Bernate, también fue determinante en la decisión.

Dentro de este recinto, Epa Colombia comparte espacio con otras internas cuyo historial judicial ha marcado la agenda informativa en distintos periodos.

Se destaca el caso de Margareth Chacón, sentenciada a 35 años de prisión por su participación determinante en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Barú, según lo detalló El Tiempo.

Según el fallo del Tribunal de Cartagena, Chacón no solo colaboró en la fase ejecutiva del crimen, sino que resultó pieza central en su planeación y organización, situando su condena entre las de mayor impacto mediático reciente en Colombia.

A este grupo se suma Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones del gobierno de Gustavo Petro, implicada en la investigación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

De acuerdo con la Fiscalía, Ortiz habría intermediado en la entrega de sobornos por cuatro mil millones de pesos, dirigidos a miembros del Congreso con la supuesta finalidad de facilitar la aprobación de reformas impulsadas por el Ejecutivo.

Su ingreso a la Escuela de Carabineros coincide con el fortalecimiento de investigaciones sobre corrupción política y el minucioso escrutinio que rodea estos procesos.

En el mismo entorno, también cumple condena Cielo González Villa, exgobernadora del Huila. Su caso se resolvió con una sentencia a seis años de prisión por interés indebido en contratación, ratificada por la Corte Suprema de Justicia.

González Villa engrosa la lista de mujeres recluidas en este espacio bajo la categoría de figuras públicas o exfuncionarias sentenciadas por delitos asociados con el ejercicio del poder o el manejo de recursos públicos.

La presencia conjunta de estas mujeres, sumada a la reciente llegada de Epa Colombia, ha conferido a la Escuela de Carabineros un perfil particular en el sistema penitenciario nacional.