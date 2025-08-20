Quién es alias Sara, líder de las disidencias capturada por segunda vez en Antioquia: es pareja de uno de los cabecillas más buscados

Alias Sara fue capturada en el municipio de La Estrella, Antioquia - crédito Fiscalía General de la Nación

Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional de Colombia, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturaron a alias Sara, presunta cabecilla de comisión de la subestructura 18 del Bloque Magdalena Medio Gentil Duarte, de las disidencias de las Farc, liderado por Alexander Díaz, alias Calarcá.

Según el reporte oficial, la detención se produjo en el municipio de La Estrella, en el departamento de Antioquia, considerando que la mujer era requerida por el delito de concierto para delinquir agravado.

“En el municipio de La Estrella, Antioquia, soldados del Gaula Militar Valle de Aburrá de la Cuarta Brigada, en un trabajo interinstitucional con la Fiscalía General de la Nación, capturaron mediante orden judicial a alias Sara Restrepo, presunta cabecilla de comisión del GAO-r Subestructura 18″, señaló la institución castrense en un comunicado.

Información de inteligencia revela que alias Sara contaba con una trayectoria criminal de ocho años, periodo en el que habría estado vinculada a labores de inteligencia orientadas a facilitar confrontaciones armadas contra el Clan del Golfo en zonas rurales del municipio de Ituango, en el Bajo Cauca antioqueño.

“Estaría relacionada con el cobro de extorsiones a la concesión vial encargada de la construcción de la vía que conectará el corregimiento de El Aro, Ituango, con Puerto Valdivia, donde recientemente fueron instalados artefactos explosivos por parte de esta estructura, con el propósito de afectar a la población civil y a los activos estratégicos de la región”, recalcó el Ejército.

Además, se conoce que la mujer es la compañera sentimental de alias Ramiro o El Ruso, cabecilla principal de la misma subestructura criminal, “por quien la Gobernación de Antioquia ofrece hasta 200 millones de pesos de recompensa por información que permita su captura”, según detalló el Ejército.

No es la primera vez que alias Sara enfrenta a la justicia. En julio de 2024, ya había sido capturada mientras se desplazaba en una caravana de la Unidad Nacional de Protección (UNP), aunque posteriormente recuperó la libertad.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, destacó la importancia de este resultado operativo, subrayando que la colaboración entre las fuerzas militares y la administración departamental ha permitido avanzar en la contención de la violencia asociada a los grupos armados ilegales.