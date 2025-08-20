Colombia

Nicaragua negó extradición de Carlos Ramón González, pieza clave en escándalo de corrupción en la Ungrd

El ex director del Dapre se mantiene prófugo en la nación centroamericana, mientras sigue siendo requerido por las autoridades colombianas

Por Jimmy Nomesqui Rivera

El escándalo de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del riesgo de Desastres (Ungrd) ha marcado gran parte del Gobierno Petro, por lo que figuras políticas exigen resultados en la investigación y que el proceso termine con condenas considerables para los responsables.

Entre los señalados está Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), imputado por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor a terceros y lavado de activos y se mantiene prófugo en Nicaragua.

Es por ello que el Gobierno nacional solicitó la extradición inmediata de González, que de acuerdo con fuentes de la Cancillería, fue negada por la dictadura de la nación centroamericana.

En desarrollo…

