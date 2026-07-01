Barranquilla baja desempleo a 8,9 %: cerca de 11.000 personas salieron de la desocupación

Vista panorámica de Barranquilla. Colprensa.

Barranquilla registró una reducción en su tasa de desempleo durante el trimestre marzo-mayo de 2026, según destacó el alcalde Alejandro Char al referirse a las cifras entregadas por el DANE. El mandatario aseguró que la ciudad pasó de una tasa de 10,4 % en el mismo periodo de 2025 a 8,9 % en 2026, lo que representa una mejora de 1,5 puntos porcentuales en el mercado laboral local.

Char afirmó que cerca de 11.000 barranquilleros salieron del desempleo en el último año. Según precisó, la ciudad pasó de tener 71.000 personas desocupadas en el trimestre marzo-mayo de 2025 a 61.000 en el mismo periodo de 2026. La diferencia equivale a cerca de 10.900 personas menos en condición de desempleo, una cifra que el alcalde presentó como resultado del trabajo de la administración distrital para generar oportunidades.

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Desempleo en Colombia - crédito Colprensa

“Barranquilla registra la mejor tasa de desempleo de los últimos años. Pasamos de 10,4 % a 8,9 % frente al mismo trimestre de 2025”, señaló Char en su cuenta de X. El mandatario agregó que el dato refleja el esfuerzo que se viene haciendo para abrir más posibilidades de empleo y fortalecer la actividad económica de la ciudad.

Ocupación llega a 616.000 personas

El alcalde también indicó que actualmente 616.000 barranquilleros se encuentran ocupados. Para Char, esa cifra muestra que más personas están participando en la dinámica productiva de la ciudad y contribuyendo al crecimiento económico local. El dato fue presentado junto con la disminución del desempleo, como parte del balance positivo que dejó el más reciente informe del DANE para la capital del Atlántico.

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La reducción de la tasa de desempleo fue resaltada por la administración distrital como una señal de recuperación y dinamismo. Según el mandatario, Barranquilla atraviesa uno de sus mejores momentos recientes en materia laboral, debido a que menos ciudadanos se encuentran buscando trabajo sin encontrar una oportunidad.

Char sostuvo que el avance también está relacionado con las acciones de apoyo a emprendedores y pequeñas empresas. De acuerdo con el alcalde, la administración viene facilitando el acceso a créditos, capital semilla y herramientas que permiten fortalecer negocios locales, generar ingresos y ampliar la capacidad de contratación.

Alejandro Char, alcalde de Barranquilla - crédito Colprensa

“Seguimos abriendo más caminos para el progreso de nuestra gente. En Barranquilla, cada vez es más fácil encontrar empleo”, afirmó el mandatario al defender la estrategia económica que, según dijo, busca impulsar el trabajo formal y respaldar a quienes crean empresa en la ciudad.

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Apoyo a emprendedores y pequeñas empresas

El alcalde insistió en que una parte de la apuesta distrital está enfocada en acompañar a quienes emprenden o sostienen pequeños negocios. Para la administración, estos sectores tienen un papel importante en la generación de empleo, especialmente porque pueden absorber mano de obra local y responder a necesidades económicas de barrios y comunidades.

La disminución de personas desocupadas también fue presentada como un indicador de confianza para la ciudad. En el trimestre marzo-mayo de 2026, Barranquilla logró bajar su tasa de desempleo por debajo del registro observado un año antes, mientras aumentó el número de personas ocupadas.

Cifra de desempleo de abril de 2025 fue presentada por el Dane - crédito iStock

El balance entregado por Char pone el foco en la relación entre crecimiento económico, emprendimiento y acceso a oportunidades. Aunque el dato central es la caída de la tasa de desempleo a 8,9 %, el alcalde destacó que el resultado se traduce en miles de personas que dejaron de estar desocupadas y ahora hacen parte de la fuerza laboral activa.

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Con estas cifras, la administración distrital busca mostrar avances en su política de generación de empleo. El reto, según el mensaje del mandatario, será mantener esa tendencia, seguir apoyando a pequeñas empresas y consolidar condiciones para que más barranquilleros encuentren una fuente de ingreso estable.