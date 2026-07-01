Colombia

Empalme de Abelardo de la Espriella: estas son las propuestas de las Sociedades Científicas para el sistema de salud

El gremio médico participará en mesas de trabajo que abordarán temas como el Invima, el IETS y las Empresas Sociales del Estado, con acompañamiento permanente del Grupo Élite Anticorrupción durante el proceso

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Representantes de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas durante la primera reunión del proceso de empalme. - crédito @asocientificas/X
Representantes de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas durante la primera reunión del proceso de empalme. - crédito @asocientificas/X

La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC) confirmó su participación activa en las mesas de trabajo del proceso de empalme del presidente electo, Abelardo De la Espriella, en un momento crítico para el sector sanitario. Según el comunicado difundido el 30 de junio de 2026, el gremio hará parte de los espacios de diálogo y asesoramiento técnico para aportar su experiencia en la transición gubernamental.

De acuerdo con la comunicación oficial, la ACSC integrará el nodo de Acuerdos Fundamentales y trabajará en temas relacionados con la crisis humanitaria del sistema de salud, la regulación y evaluación del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS) y las Empresas Sociales del Estado (ESE). La entidad señaló que su participación busca aportar conocimiento especializado y la perspectiva de los profesionales de la salud durante el proceso de empalme.

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El vicepresidente de la ACSC, Steve Amado, médico otorrinolaringólogo, asistió en representación del gremio a la primera reunión convocada por el próximo gobierno, según lo informado en el comunicado.

La ACSC indicó que “para todos los procesos de empalme se contará con el acompañamiento permanente del Grupo Élite Anticorrupción”, que tendrá a su cargo la revisión de riesgos, la formalización de denuncias y la elaboración de informes sectoriales.

Presentación de propuestas y estructura organizacional

Durante el primer taller de trabajo, la ACSC presentó una propuesta de organización y seguimiento a un modelo de Atención Primaria en Salud, desarrollada por la Sociedad Colombiana de Medicina Familiar. El objetivo de esta propuesta es contribuir a la identificación de soluciones para los desafíos estructurales del sistema de salud, así como promover la adecuada prestación de servicios, la mejora de las condiciones laborales del talento humano y la sostenibilidad del sistema, siempre en beneficio de los pacientes.

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El comunicado destaca la importancia de la participación de todos los actores de salud dentro del proceso de empalme, con el fin de garantizar que quienes enfrentan la crisis del sistema puedan colaborar en la búsqueda de soluciones conjuntas.

Comunicado de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas sobre su participación en el proceso de empalme. - crédito @asocientificas/X
Comunicado de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas sobre su participación en el proceso de empalme. - crédito @asocientificas/X

Estructura temática del empalme en salud

Horas antes del comunicado, la ACSC había anunciado través de sus redes sociales la participación de Steve Amado en el primer taller de empalme anticorrupción con el gobierno de Abelardo de la Espriella. Según lo publicado, durante la instalación de las mesas de trabajo se presentó la estructura organizacional y la hoja de ruta, dejando en claro que la atención inmediata y prioritaria en salud se organizará en cuatro grandes bloques:

1. Crisis humanitaria, conformada por nodos que corresponden a cada uno de los actores en salud: IPS, pacientes y usuarios, EPS y cajas, Farma, acuerdos fundamentales, gestores y regiones.

2. Financiero

3. Metodología para concertación de cuentas

4. Jurídico

La ACSC trabajará en el nodo de Acuerdos Fundamentales, dentro del bloque de crisis humanitaria, y contará con el acompañamiento del Grupo Élite Anticorrupción, cuyas funciones principales serán revisar los riesgos identificados, formalizar denuncias, definir acciones y elaborar un informe sectorial.

La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas dio a conocer los temas que abordará durante el proceso de empalme - crédito @asocientificas/X
La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas dio a conocer los temas que abordará durante el proceso de empalme - crédito @asocientificas/X

Participación en grupos estratégicos del sector salud

En el proceso de empalme con entidades del sector salud, la ACSC participará en los grupos 1, 4 y 7, enfocados respectivamente en la cabeza del sector (MINSALUD), regulación y evaluación (INVIMA e IETS) y las Empresas Sociales del Estado (ESES). Además, se comunicó que el primer trabajo solicitado por el grupo programático de salud fue la presentación de una propuesta de organización y seguimiento a la atención primaria en salud por parte de la Asociación Colombiana de Medicina Familiar.

El Gobierno entrante, conformado por Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, proyecta bajar el déficit fiscal al 4,5% en 2027, aunque el presupuesto es inflexible en cerca del 90% - crédito Catalina Olaya/Colprensa
El proceso de empalme es coordinado por José Manuel Restrepo e incluye 22 mesas técnicas para revisar el estado de las entidades públicas. - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Contexto y estrategia de empalme del nuevo gobierno

El presidente electo Abelardo de la Espriella culminó su primera reunión de empalme en Bogotá, un evento que reunió a aproximadamente 1.300 integrantes del equipo de transición. El encuentro, celebrado en la Universidad Sergio Arboleda, marcó el inicio oficial de la estrategia de transición denominada “Arca de Noé”, desarrollada durante más de ocho meses. Esta estrategia prevé la creación de un grupo élite anticorrupción y la aplicación de auditorías forenses a los informes del ejecutivo saliente.

Las mesas de trabajo están compuestas por alrededor de 100 personas por sector, y el equipo de empalme utiliza una plataforma de inteligencia artificial para centralizar la información de los distintos sectores económicos. El vicepresidente electo José Manuel Restrepo subrayó la importancia de la legitimidad democrática y la necesidad de respetar el proceso institucional ante eventuales llamados a la desobediencia civil de algunos sectores políticos.

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