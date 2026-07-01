Peajes del Eje Cafetero bajarán de $17.800 a $700 para usuarios con tarifa diferencial

Tarifas peajes - Peajes Colombia - Ministerio de Transporte - ANI - Agencia Nacional de Infraestructura - Conductores - crédito Colprensa

El Gobierno nacional oficializó la implementación de tarifas diferenciales en cinco estaciones de peaje de la concesión Autopistas del Café, una medida que comenzará a regir desde este miércoles 1 de julio y que beneficiará a más de 9.000 usuarios frecuentes del Eje Cafetero. La decisión quedó establecida mediante una resolución firmada por la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

La información publicada por Caracol Radio señala que la medida hace parte de los compromisos adquiridos con las comunidades durante las mesas de diálogo realizadas en la región. El anuncio responde a las solicitudes de habitantes, transportadores, gremios, asociaciones campesinas, autoridades locales y sectores productivos que habían reclamado alivios en el costo de movilización por estos corredores viales.

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Ministerio de Transporte - María Fernanda Rojas | crédito Lina Gasca/Colprensa

El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Óscar Torres, aseguró que el Gobierno cumplió los acuerdos alcanzados con las comunidades que se manifestaron en los peajes de la concesión. Según explicó, las tarifas diferenciales entran en vigor un día después de la publicación de las resoluciones solicitadas por el Ministerio de Transporte.

Usuarios pagarán tarifa reducida

Torres indicó que los beneficios aplicarán para las categorías 1 y 2, es decir, para usuarios incluidos dentro de los grupos definidos por la resolución. El cambio más relevante está en el valor que deberán pagar quienes accedan al beneficio: personas que antes pagaban 17.800 pesos pasarán a pagar 700 pesos.

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“Aquellas personas que pagaban 17.800 pesos, hoy van a pagar 700 pesos, lo que representa una disminución sustancial para los caldenses que utilizan esta vía concesionada”, afirmó el presidente de la ANI al explicar el alcance de la medida.

El funcionario agregó que más de 9.000 usuarios serán beneficiados con las tarifas diferenciales. La reducción busca aliviar el costo de los desplazamientos frecuentes en una región donde muchas personas usan a diario estos corredores por razones laborales, productivas, comerciales, educativas o familiares.

Torres aseguró que el proyecto es fundamental para mejorar la conectividad en esta zona del país - crédito @ANI_Colombia / X

De acuerdo con el reporte, la medida cobija peajes de la concesión Autopistas del Café como Tarapacá 1 y 2, San Bernardo, El Viento, Circasia y Pavas, mencionados por la ANI al explicar la entrada en vigencia de las tarifas. Estos puntos son claves para la movilidad entre municipios del Eje Cafetero y para la conexión de la región con otras zonas del país.

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La reducción tarifaria también pretende responder al impacto económico que tienen los peajes sobre comunidades cercanas a la vía concesionada. Para los usuarios frecuentes, una tarifa alta puede convertirse en una carga diaria, especialmente cuando los trayectos se repiten varias veces por semana o hacen parte de actividades esenciales.

Gobierno destaca concertación regional

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, afirmó que la resolución es resultado de un proceso de escucha con distintos actores del Eje Cafetero. Según dijo, la decisión no solo tuvo soporte técnico, financiero y jurídico, sino que incorporó las voces de la región como insumo central.

“Hoy le cumplimos al Eje Cafetero. Esta resolución es el resultado de escuchar a las comunidades, a los transportadores, a los gremios, al sector turístico y a todos los actores que participaron de este proceso”, señaló la ministra.

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Rojas sostuvo que la medida fue construida con respaldo institucional y con participación de quienes habían planteado preocupaciones sobre los costos de movilidad. Para el Gobierno, la aplicación de tarifas diferenciales busca mejorar las condiciones de tránsito en la región y cumplir los acuerdos pactados en las mesas técnicas.

Varias carreteras del país están ubicadas en zonas de subida - crédito Colprensa

La decisión también apunta a fortalecer la competitividad regional. En zonas con alta actividad turística, agrícola y comercial, el costo de los peajes puede incidir en la movilidad de trabajadores, visitantes, mercancías y servicios. Por eso, el alivio tarifario fue presentado como una respuesta a necesidades económicas y sociales del Eje Cafetero.

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Con la resolución firmada, el Gobierno deja en marcha una medida que comenzará a sentirse desde el 1 de julio. El reto ahora será garantizar que los usuarios beneficiados puedan acceder efectivamente a la tarifa diferencial y que la implementación se haga conforme a los compromisos anunciados por las autoridades.