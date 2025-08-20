Colombia

Alfredo Saade llamó “perversos” a Armando Benedetti y a Laura Sarabia y anunció candidatura presidencial: “Que me ayude a liberar a Petro”

El exfuncionario responsabilizó al ministro del Interior de influir en la decisión de la Procuraduría y anunció que llevará su caso a instancias judiciales, al tiempo que reiteró su respaldo a Gustavo Petro y su aspiración política

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

Guardar
El exjefe de despacho de
El exjefe de despacho de la Presidencia vinculó al ministro del Interior y a aliados internos a su sanción, y afirmó que buscará la candidatura presidencial, sosteniendo que Petro debe ser “liberado” de influencias adversas - crédito Colprensa

El exjefe de Despacho de la Presidencia de Colombia, Alfredo Saade, reaccionó públicamente a la suspensión de tres meses que le impuso la Procuraduría General de la Nación, señalando en mensajes difundidos en la red social X al ministro del Interior, Armando Benedetti, de influir en la decisión.

El hecho desató un cruce de declaraciones y profundizó las tensiones internas en el entorno presidencial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Tras conocer la sanción, Saade publicó: “Me acabo de enterar que la procuraduría me suspendió por 3 meses; me pregunto: ¿A quién tan poderoso le quité el negocio de los pasaportes para que el procurador actuara así? (...) El país debe saber que no salgo por corrupto; por el contrario, salgo por beneficiar a la Nación quitándole el contrato de los pasaportes a las mafias tal cual como me lo ordenó el presidente Gustavo Petro”.

El funcionario responsabilizó al ministro Benedetti y a otros actores del Gobierno, vinculado la suspensión a que frenó lo que calificó de “negocio de mafias” en la contratación de pasaportes.

Saade acusó al ministro del
Saade acusó al ministro del Interior, Armando Benedetti, de influir en la decisión disciplinaria que lo apartó del cargo - crédito Colprensa

Saade también sugirió la posible intervención de allegados al poder presidencial y preguntó si el esposo de Laura Sarabia, quien trabaja en la Procuraduría, influyó en la medida disciplinaria. En sus palabras: “El procurador me saca del lado del presidente Gustavo Petro por orden de Benedetti y sus secuaces”, añadiendo que acudirá a instancias judiciales y que fue vulnerado su derecho al debido proceso.

En su mensaje, el exfuncionario trazó un paralelismo con el pasado político del presidente Petro. “¿Me hicieron presidente como a Petro en su época? La historia lo dirá. Levántate Colombia”, escribió. escribió. Posteriormente, profundizó la acusación:“Tú sabes bien como la cocinaste en cada visita que hacía el procurador a Casa de Nariño. Tú sabes bien que fui incómodo para Laura, para ti, para los que tienen secuestrado al presidente Gustavo Petro y para los que les quité el negoción de los pasaportes”.

El ministro Benedetti respondió a través de su cuenta en X y rechazó las insinuaciones: “Nada tengo que ver con tu salida o la sanción de la Procuraduría. Nunca quise que te fueras. Entiendo tu reacción, pero no mires para acá”. Aunque Benedetti insistió en su desvinculación del proceso disciplinario, las declaraciones no disuadieron a Saade, quien continuó señalando al funcionario de alto rango y a otros integrantes del entorno presidencial.

El exjefe de gabinete reveló
El exjefe de gabinete reveló su intensión para ser candidato presidencial para 2026 - crédito @alfredosaadev/ X

En sus mensajes, Saade reiteró su respaldo a Gustavo Petro, pero insistió en la existencia de un “secuestro profundo” que limita al presidente. “Dios conmigo y seré candidato a la presidencia, recorreré el país y le pediré al poder popular que me ayude a liberar a Petro de las garras perversas que lo mantienen preso y no le han permitido desarrollar su programa de gobierno”, aseguró. Cerró sus intervenciones con un mensaje enfático: “Con Petro hasta el final, pero hay que liberarlo del secuestro profundo en que lo tienen”.

Saade propuso la “gran final” en la que Petro y el expresidente Uribe sean candidatos para las elecciones presidenciales del 2026

En exjefe de gabinete en diálogo con Blu Radio aseguró que planea proponerle al congreso un fast track en donde acepten la reelección de Gustavo Petro para que se enfrente en las elecciones del 2026 con el expresidente Álvaro Uribe en lo que él denomina “La gran final”, propuesta que en palabras de Saade, terminaría con la polarización del país.

El exjefe de gabinete defendió
El exjefe de gabinete defendió en Blu Radio un fast track legislativo para habilitar la reelección de Petro y enfrentar a Uribe en las urnas - crédito Presidencia - Juan Barreto/AFP

“Que el año entrante ellos dos se enfrenten y que el país entre en una verdadera paz, el que gane tiene que sacar el país adelante y el que pierda tiene que apoyarlo… que se juegue la gran final en las urnas el año entrante que el país decida quien es el presidente de Colombia entre Petro y Álvaro Uribe”, dijo el exjefe de gabinete en Blu Radio.

En medio del diálogo, Néstor Morales cuestionó las palabras de Saade y le recordó su propuesta para ser candidato presidencial que había anunciado hace un par de minutos, a lo que él explicó: “Voy a ser candidato presidencial si esa propuesta no me pasa, y esa es la propuesta, pero le pido al congreso de la república que autorice un fast track...Si no pasa yo seré candidato".

Temas Relacionados

Alfredo SaadeLaura SarabiaArmando BenedettiPetroÁlvaro UribeCandidatura presidencial SaadePrecandidatos presidenciales 2026 ColombiaSaade candidatura presidencialSaade suspensiónColombia-Noticias

Más Noticias

Alfredo Saade insistió en la reelección para que Álvaro Uribe y Gustavo Petro sean candidatos en 2026: “Que el pueblo decida”

Alfredo Saade, exjefe de Despacho de la Presidencia, aseguró que en caso de que no se acepte la propuesta, él será candidato presidencial

Alfredo Saade insistió en la

Colombia: cotización de apertura del euro hoy 20 de agosto de EUR a COP

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Colombia: cotización de apertura del

La Dian ofrece descuento del 25% en renta: estos son los requisitos y documentos clave y para quienes aplica

Más de seis millones de personas naturales deberán presentar su declaración de renta este año, según la Dian, que exige soportes válidos para acceder a descuentos tributarios en el impuesto de trabajadores independientes

La Dian ofrece descuento del

Revelan identidades de las víctimas de la masacre en Mesitas del Colegio, Cundinamarca

Las autoridades afirman que se trataría de un ajuste de cuentas entre grupos criminales que operan en Bogotá. Las víctimas tenían antecedentes penales

Revelan identidades de las víctimas

La insólita expulsión de Edwin Cardona por la que es señalado hasta por hinchas y compañeros de Atlético Nacional

El volante verdolaga fue expulsado en la celebración del gol del empate en el estadio Morumbi y desperdició dos penaltis en el partido de ida, jugado en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín

La insólita expulsión de Edwin
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Quién es alias Sara, líder

Quién es alias Sara, líder de las disidencias capturada por segunda vez: es pareja de uno de los cabecillas más buscados

Revelan posible motivo detrás del ataque armado en finca recreativa de Mesitas del Colegio

Reportan masacre en una finca recreativa de Mesitas del Colegio: gobernador confirmó tres muertos

Cayó alias el Flaco, cabecilla urbano del ELN responsable del reclutar menores y extorsionar a comerciantes

Hombres armados mataron a un joven de 19 años que tenía prisión domiciliaria en Soledad, Atlántico: estaba departiendo en un estadero

ENTRETENIMIENTO

Locutor de Los 40, Felipe

Locutor de Los 40, Felipe Flórez, confesó cuándo fue la última vez que vio a su papá y cómo se separó su mamá de él: “Llegó a hacer cosas que son de animales, eso no es de una persona normal”

Novia de Fredy Guarín respondió a los comentarios del parecido que guarda con Sara Uribe y Karina García: “No me parezco a nadie”

Participantes de ‘Masterchef Celebrity’ hicieron enojar a Jorge Rausch: el jurado los castigó

Johana Velandia habló sobre las relaciones en ‘La casa de los famosos’: “Hasta me amenazaron de muerte”

Camilo Trujillo, exparticipante de ‘La casa de los famosos’, opinó sobre la condena de Epa Colombia: “Contra las injusticias no podemos pelear”

Deportes

La insólita expulsión de Edwin

La insólita expulsión de Edwin Cardona por la que es señalado hasta por hinchas y compañeros de Atlético Nacional

Los mejores memes tras las eliminaciones de Atlético Nacional de la Copa Libertadores y América de Cali de la Copa Sudamericana

Dayro Moreno es el máximo goleador de la Copa Sudamericana: así va la tabla de anotadores del torneo internacional

Atlético Nacional le dijo adiós a la Copa Libertadores: São Paulo lo eliminó en los penales por 4-3

Este será el rival de Once Caldas en los cuartos de final en la Copa Sudamericana: viajará a Ecuador