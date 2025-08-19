Trabajador de ingenio azucarero fue asesinado en atraco en El Cerrito y Asocaña exige más seguridad

Homicidio con arma de fuego | Crédito archivo Colprensa

Recientemente, un trabajador de un ingenio azucarero perdió la vida en un hecho violento ocurrido en zona rural del municipio de El Cerrito, Valle del Cauca.

Según versiones preliminares, la víctima cumplía labores de guardavía en un cruce carretero cuando fue abordada por hombres armados que lo atacaron con disparos tras intentar despojarlo de sus pertenencias.

En el sitio se encontraba junto a otro compañero, quien resultó ileso. El herido fue trasladado de urgencia al Hospital San Rafael, donde recibió atención médica, pero pese a los esfuerzos de los profesionales falleció horas después debido a la gravedad de las lesiones.

La situación fue confirmada por Asocaña, gremio que agrupa a las empresas de la agroindustria de la caña de azúcar en Colombia. La presidenta del sindicato, Claudia Calero, expresó su rechazo y envió un mensaje de apoyo a la familia del trabajador: “Este hecho doloroso nos enluta y refleja difícil situación de inseguridad que golpea a los trabajadores y a la ciudadanía, expresó toda mi solidaridad y afecto a su familia, a sus compañeros y a la comunidad. Definitivamente no podemos normalizar que la violencia sea el costo de salir a trabajar”.

El asesinato ha generado preocupación en el sector, que asegura que hechos de esta naturaleza se han repetido en diferentes regiones donde operan los ingenios. La organización señaló que es urgente que se refuercen las medidas de protección para quienes cumplen labores en áreas rurales, donde suelen enfrentar condiciones de riesgo mayores por la presencia de la delincuencia.

En un comunicado, Asocaña reiteró el llamado a las autoridades para que las investigaciones avancen con celeridad y se identifique a los responsables del ataque. El gremio también insistió en que los trabajadores necesitan garantías de seguridad para desarrollar sus actividades diarias sin exponer su vida.

Las cifras del sector evidencian la magnitud de la situación. De acuerdo con los registros de Asocaña, en lo corrido de 2025 ya se cuentan seis trabajadores heridos en atracos y dos víctimas mortales en medio de intentos de hurto. Estos datos reflejan un incremento de los riesgos asociados a la inseguridad en corredores viales y zonas apartadas donde se concentran labores agrícolas.

La comunidad de El Cerrito manifestó su temor por la creciente ola de hechos violentos. Habitantes del área rural aseguran que en las últimas semanas se han registrado hurtos contra conductores, comerciantes y trabajadores de diferentes sectores productivos. La falta de presencia de las autoridades en algunos tramos de la vía ha sido señalada como uno de los factores que facilita la acción de los delincuentes.

Las autoridades locales convocaron un consejo de seguridad extraordinario para revisar el caso y adoptar medidas que fortalezcan la protección en la zona. El objetivo es establecer controles más estrictos en las vías rurales y desplegar operativos preventivos que permitan reducir los hechos de violencia contra trabajadores y habitantes.

Por su parte, la administración municipal de El Cerrito expresó su solidaridad con la familia del hombre asesinado y aseguró que se trabaja de la mano con la Policía y la Fiscalía para avanzar en las indagaciones. Según se informó, el cuerpo de investigación judicial ya recolecta material probatorio y testimonios que permitan identificar a los responsables.

El gremio azucarero recordó que sus colaboradores cumplen funciones esenciales para el desarrollo económico y social del suroccidente del país, y advirtió que la violencia no solo afecta a las familias de las víctimas, sino que también impacta la productividad de la región. Por esta razón, insistió en la necesidad de un plan articulado entre autoridades nacionales y locales para reforzar la seguridad en las áreas de influencia de los ingenios.

El homicidio también ha reavivado la discusión sobre los desafíos de orden público en el Valle del Cauca, una de las regiones más afectadas por el accionar de bandas delincuenciales y grupos armados en zonas rurales. Expertos en seguridad han señalado que las carreteras secundarias y terciarias suelen ser escenario de asaltos debido a la limitada presencia de la fuerza pública.

El caso del trabajador asesinado en El Cerrito se suma a una serie de episodios que han afectado al sector azucarero en los últimos años.

Desde Asocaña se ha reiterado que los colaboradores deben contar con garantías básicas para desempeñar sus labores, ya que muchos de ellos recorren largas distancias en zonas donde la delincuencia aprovecha las condiciones de aislamiento.