“Misión Libertad”: 77 animales silvestres, víctimas de tráfico, fueron regresados a su hábitat natural en Vichada

Operación conjunta libera 77 animales silvestres en Vichada para restaurar ecosistemas colombianos - crédito @Corpoboyaca / X

En un esfuerzo interinstitucional por preservar la biodiversidad y restituir el equilibrio ecológico de los ecosistemas colombianos, Corpoboyacá, Corporinoquia y la Fuerza Naval del Oriente de la Armada Nacional realizaron una importante operación de liberación de fauna silvestre en el departamento del Vichada.

Un total de 77 animales silvestres fueron devueltos a su hábitat natural, incluyendo especies amenazadas como el caimán llanero y los monos cariblancos, entre otras. La actividad, denominada “Misión Libertad”, se llevó a cabo en un ecosistema estratégico compuesto por sabanas inundables, bosques de galería y cuerpos de agua del río Meta y sus afluentes, en jurisdicción del municipio de La Primavera, una región que ofrece condiciones óptimas para la reintegración de fauna exótica.

Especies liberadas

Entre los animales liberados en su habitad se encuentran:

16 monos cariblancos ( Cebus versicolor )

2 tigrillos

1 zorro

50 tortugas galápagas sabaneras

8 caimanes llaneros

La liberación incluyó especies amenazadas como el caimán llanero y monos cariblancos en sabanas y bosques del río Meta - crédito @Corpoboyaca / X

El caimán llanero, una especie endémica de la cuenca del Orinoco, está en peligro crítico de extinción, con menos de 250 individuos reproductores en libertad en todo el país. Por ello, su liberación representa un paso vital para la preservación de esta especie emblemática de los ecosistemas llaneros.

De otro lado y de acuerdo con Ricardo Combariza, profesional de fauna de Corporinoquia, “los primates fueron introducidos dentro de un bosque natural en el que previamente se certificó que existen todas las condiciones para su refugio y alimentación”.

Un recorrido por aire y tierra

La operación inició en el hogar de paso de fauna de Corporinoquia, en el departamento de Casanare, donde los animales fueron recuperados, rehabilitados y preparados para su retorno al medio silvestre. Algunos de ellos habían sido rescatados de redes de tráfico ilegal de fauna, otros entregados voluntariamente por ciudadanos del común.

Desde ese punto, los animales fueron trasladados por tierra hasta Orocué, desde donde se embarcaron a bordo del aerodeslizador Hovercraft 336 de la Armada Nacional, navegando por el río Meta hasta los puntos de liberación previamente seleccionados.

La acción, denominada 'Misión Libertad', fue liderada por Corpoboyacá, Corporinoquia y la Fuerza Naval del Oriente - crédito @Corpoboyaca / X

Trabajo conjunto para una Colombia más biodiversa

Jennifer Andrea Díaz, funcionaria de Corpoboyacá, destacó el valor de la articulación institucional: “Nos encontramos realizando la liberación de 16 ejemplares de monos cariblancos en jurisdicción de Corporinoquia. Es importante que las autoridades ambientales se unan, especialmente por la cercanía de sus territorios para fortalecer la sostenibilidad y la diversidad del país”.

Además, la funcionaria subrayó que la cooperación entre Corpoboyacá y Corporinoquia permitió que animales provenientes de ambos hogares de paso fueran reinsertados al medio natural, asegurando una transición adecuada y segura.

Una segunda oportunidad para los animales y los ecosistemas

Esta liberación representa una segunda oportunidad para los animales que fueron víctimas del tráfico y pérdida de hábitat, al tiempo que evidencia un aporte significativo al equilibrio de los ecosistemas del Vichada, un departamento con 22.159 km² de riqueza natural, en el que convergen hábitats ideales para reptiles, mamíferos, aves y anfibios.

Los bosques y sabanas del Vichada no solo ofrecen refugio y alimento, también son corredores biológicos fundamentales para mantener la diversidad genética y funcional de múltiples especies.

Los animales fueron rehabilitados tras ser rescatados del tráfico ilegal o entregados voluntariamente por ciudadanos - crédito @Corpoboyaca / X

La biodiversidad como responsabilidad compartida

La Fuerza Naval del Oriente, junto con las corporaciones ambientales, cumple un papel clave en la logística y protección de estas operaciones, demostrando que la defensa del territorio también implica la protección de la vida silvestre.

En palabras de Jennifer Díaz: “Cuando las autoridades ambientales nos unimos, fortalecemos la sostenibilidad de Colombia. Este tipo de acciones nos recuerda que cada individuo cuenta para la conservación de la biodiversidad”.

Con esta liberación, tanto la institución militar como las dos Corporaciones Autónomas Regionales reafirmaron su compromiso con la protección y la preservación de los ejemplares y el medio ambiente.