Jean Carlos Centeno contó una experiencia durante una presentación: “Me tocó cantarle a un señor en las piernas”

Jean Carlos Centeno reveló la insólita anécdota de una fiesta privada donde recibió USD 2.000 por cantar sentado en las piernas de un desconocido - crédito @jeankcenteno/Instagram

Durante una presentación privada en una finca, el cantante Jean Carlos Centeno recibió una propuesta inusual que marcó un episodio insólito en su carrera artística.

Según relató en una entrevista con la revista Semana, el exvocalista del Binomio de Oro accedió a interpretar Manantial de amor sentado en las piernas de un desconocido.

“Gracias a Dios, no he tenido la oportunidad de pasar muchas veces por esas situaciones. Solo una vez, en cierta ciudad donde aman mis canciones, me tocó cantarle a un señor en las piernas. Le canté Manantial de amor (...) Eso fue en una finca y el tipo me dijo: hágase aquí, por favor, y me canta. ¿En dónde? Le dije yo y me señaló las piernas. Dije bueno, vamos a complacerlo y me senté a cantarle (risas)“, contó.

Tras su interpretación, recibió dos mil dólares en efectivo, una suma superior al sueldo mensual que recibía entonces en la reconocida agrupación vallenata: “De resto no ha pasado nada más, le canté sin saber quién era. Lo vi, pero no sé qué hacía ni me interesaba. Al tipo le dio risa también y me regaló como 2.000 dólares”.

Centeno explicó que la situación se produjo sin conocer la identidad del anfitrión, ya que estas contrataciones suelen gestionarlas los representantes y, en la mayoría de los casos, los músicos ignoran detalles sobre sus empleadores. “La mayoría de contratos los hace el mánager y él no puede saber quién es la persona que está contratando”, afirmó el artista al medio citado.

El episodio se desarrolló en una fiesta privada en una ciudad donde el público es especialmente aficionado a sus canciones. El músico recordó que, tras cumplir la extraña petición, el anfitrión rompió en risas antes de entregarle la considerable suma en dólares. Centeno admitió: “Con esa plata que me regaló ese señor, pagué unas cositas y guardé el resto, me gané bien esa platica porque con esa tembladera (risas)”.

Este tipo de situaciones, según el cantante, no es habitual en la vida profesional de los intérpretes de vallenato, aunque evidencia el carácter imprevisible de los eventos privados. Centeno confesó que, ante la insistencia del anfitrión y la presión del ambiente, finalmente aceptó el dinero pues sintió temor por su integridad.

“Ese fue otro momento raro porque yo le dije que prefería pedir prestado o empeñar, que pedir regalado y ahí me dijo que lo estaba ofendiendo. Entonces acepté, me dio esa plata e Israel Romero nunca supo de esa plata (risas)“, añadió el artista vallenato.