Empleado bancario fue asesinado en Bogotá por robarle una patineta eléctrica: familiares piden justicia

Fue asesinado en medio de un robo en Bogotá - crédito redes sociales/X

Un hombre de 59 años fue asesinado en un robo que buscaba arrebatarle su patineta eléctrica en el norte de Bogotá.

El caso ha provocado conmoción y exigencias de justicia por parte de familiares y ciudadanos.

El ataque ocurrió la noche del 30 de julio en la calle 106 con carrera 11, en el sector de Santa Bárbara, un área próxima a unidades militares y considerada de alta vigilancia.

Según informó City Tv en sus primeros reportes, Enrique Medina, ejecutivo comercial con más de dos décadas en el Banco de Occidente, se desplazaba hacia su vivienda cuando fue interceptado por varios agresores armados con cuchillos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los asaltantes lo apuñalaron varias veces y huyeron con la patineta eléctrica, dejando a la víctima gravemente herida.

Medina alcanzó a pedir auxilio a través de una llamada al 123, donde alertó a las autoridades sobre la agresión y proporcionó descripciones físicas de los atacantes, según confirmó El Tiempo a través de fuentes policiales.

Un hombre de 59 años fue asesinado en un robo que buscaba arrebatarle su patineta eléctrica en el norte de Bogotá - crédito Freepik

De acuerdo con un informe citado por el medio de comunicación, la víctima recibió seis heridas punzantes, concentradas en el pecho y la espalda.

A pesar de haber sido trasladado a la Fundación Santa Fe, no logró sobrevivir debido a la gravedad de las lesiones.

La familia de Enrique Medina resaltó que, además de la patineta, los asaltantes no se llevaron otras pertenencias de valor como su computador, reloj, teléfono móvil ni el dinero en efectivo que portaba.

“Los ladrones solo iban por la patineta”, afirmó su sobrino John Romero a El Tiempo.

La víctima recibió varias heridas con arma cortopunzante - crédito Pexels

El entorno inmediato de la víctima realizó una velatón como manifestación pública de protesta y luto. Diversos amigos y familiares han reiterado sus pedidos de justicia en declaraciones tomadas por el sistema informativo: “Pedimos justicia, no más atracos, no más violencia y pedimos acciones contundentes por parte de las autoridades para dar con el paradero de estos sujetos”.

John Romero, sobrino de Medina, denunció ante El Tiempo la falta de resultados pese a la alta presencia tecnológica y militar en la zona: “Sabemos que en el sector hay cámaras, incluso frente al batallón. No puede ser que con tanta tecnología y presencia militar nadie haya visto nada. Mi tío no recibió ayuda inmediata y ahora nos dicen que hay pocos videos y que no sirven para identificar a los responsables”.

Romero también señaló que algunos uniformados reconocieron conocer a los delincuentes que actúan en la jurisdicción, pero se negaron a declarar formalmente. “La vida de cualquier ciudadano debe valer lo mismo”, añadió.

De acuerdo con un informe citado por el medio de comunicación, la víctima recibió seis heridas punzantes, concentradas en el pecho y la espalda - crédito Colprensa

La víctima, quien había compartido una comida con amigos antes de emprender el trayecto de regreso a su hogar en su patineta, tenía planes de acceder a su pensión tras años de trabajo en el sector financiero.

Carlos Uribe, amigo cercano, relató a CityTv: “Estuvimos comiendo pizza. Él salió en su patineta eléctrica; yo, en mi motocicleta. Lastimosamente, él no llegó a la casa. Cuando llegué a mi hogar, le escribí, pero no me contestó. Al día siguiente nos enteramos de la noticia. En Colombia, la vida tiene que tener valor, más que las cosas materiales”.

La familia insiste en que se revisen las cámaras de seguridad y se asignen más policías al área donde ocurrió el ataque. “Su vida no puede convertirse en una cifra más de homicidios en Bogotá”. Los allegados esperan que la investigación avance rápidamente y que los responsables sean identificados y procesados.

Las autoridades aseguran que ya se cuenta con la individualización de algunos sospechosos y que las indagaciones continúan en curso. La percepción de inseguridad crece y la sociedad bogotana sigue atenta al desarrollo de este caso.