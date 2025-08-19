Colombia

Gustavo Bolívar criticó la decisión del Consejo de Estado con respecto a la investidura de Miguel Polo Polo: “Una verdadera vergüenza”

El Consejo de Estado decidió no retirar la investidura al congresista, lo que provocó una fuerte reacción de Bolívar, quien calificó la resolución como un hecho lamentable en redes sociales

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

Guardar
Gustavo Bolívar y Miguel Polo
Gustavo Bolívar y Miguel Polo Polo no lograron llegar a un acuerdo en la Corte Suprema y ahora deberán esperar otra fecha para que un juez dictamine una sentencia - crédito Álvaro Tavera - Jhon Paz/Colprensa

La Sala Plena del Consejo de Estado desestimó la acción dirigida a retirar la investidura al representante Miguel Polo Polo.

La iniciativa partió del abogado Alí Bantú Ashanti, que señaló al congresista por la supuesta solicitud de una fracción del salario de dos asesores de su Unidad de Trabajo Legislativo.

El candidato presidencial Gustavo Bolívar reaccionó a dicha decisión de la Sala Plena del Consejo de Estado sobre la investidura del representante a la Cámara. En su cuenta de la red social X, el exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS) escribió: “Una verdadera vergüenza”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El fallo establece que los sueldos, aunque tienen origen en el presupuesto nacional, pasan a formar parte del patrimonio personal de los empleados una vez son recibidos, dejando de ser recursos públicos. Por esta razón, las causales constitucionales para la pérdida de investidura no resultan aplicables en este caso.

Frente a la decisión adoptada por la Sala Plena del Consejo de Estado, Gustavo Bolívar expresó su inconformidad y cuestionó el fallo a través de su cuenta de X. Bolívar criticó que, aunque se considera un delito exigir dinero a los miembros de la Unidad de Trabajo Legislativo, para el alto tribunal esto no justifica la pérdida de la curul del congresista.

Gustavo Bolívar reaccionó a
Gustavo Bolívar reaccionó a la decisión del Consejo de Estado sobre Miguel Polo Polo - crédito @GustavoBolivar

“Consejo de Estado: ¡qué vergüenza!salva la investidura de Miguel Polo Polo en una polémica decisión. Dicen que cobrar peaje a miembros de su UTL es un delito pero no da para perder la curul. ¡Una verdadera vergüenza!”, contestó el exfuncionario del Gobierno liderado por el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego.

Y es que previamente, el congresista opositor, Miguel Polo Polo había sido denunciado por injuria por el exsenador y actual candidato presidencial Gustavo Bolívar, lo que evidencia los antecedentes de confrontaciones entre ambos.

Y es que previamente, el
Y es que previamente, el congresista opositor, Miguel Polo Polo había sido denunciado por injuria por el exsenador y actual candidato presidencial Gustavo Bolívar, lo que evidencia los antecedentes de confrontaciones entre ambos - crédito Colprensa

Con respecto a la decisión adoptada por el Consejo de Estado, el caso tuvo su origen en unas conversaciones donde Orlando Luis Álvarez, coordinador de la Unidad de Trabajo Legislativo, reconocía que, junto con Dayi Marlen Sedano, asesora grado II, les habrían solicitado entregar una parte de su salario: 4.500.000 y 1.500.000 pesos mensuales, respectivamente.

Al ser consultado, el congresista argumentó que estos montos serían utilizados para cubrir gastos relacionados con el trabajo parlamentario, como combustible, peajes y limpieza de vehículos oficiales.

El Consejo de Estado señaló que los hechos atribuidos a Polo Polo pueden ser objeto de procesos penales o disciplinarios, pero no corresponden a las causales para retirar la investidura parlamentaria.

El tribunal precisó lo siguiente: “La Sala no pone en tela de juicio que exigir a los miembros de la UTL parte de su salario constituya una conducta a todas luces reprochable que no sólo quebranta el derecho del trabajador a decidir cómo y cuándo administra la contraprestación de su servicio. Sin embargo, no es posible sancionarla por vía del artículo de la Constitución porque no se cumple con los supuestos de que se trate de dineros públicos y que hayan sido indebida e indirectamente destinados por el congresista”.

El Consejo de Estado señaló
El Consejo de Estado señaló que los hechos atribuidos a Polo Polo pueden ser objeto de procesos penales o disciplinarios, pero no corresponden a las causales para retirar la investidura parlamentaria - crédito Colprensa

La Sala Plena resolvió el caso con una decisión que provocó cinco salvamentos de votos, entre ellos los del presidente del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez, y los consejeros Juan Camilo Morales, Adriana Polidura Castillo, Jorge Edison Portocarrero y José Roberto Sáchica Méndez. El fallo se fundamentó en una interpretación limitada de la noción de “dinero público” una vez los fondos se incorporan al patrimonio de los empleados.

El alto tribunal recalcó que, si bien los salarios se originan en el presupuesto de la Nación y corresponden a obligaciones de funcionamiento estatal, al ser abonados a los trabajadores dejan de considerarse como recursos públicos.

El tribunal subrayó que, pese a la inexistencia de fundamento jurídico para la pérdida de investidura, la conducta de Polo Polo puede ser objeto de investigación por la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría, donde ya se han presentado denuncias en su contra.

Temas Relacionados

Miguel Polo PoloGustavo BolívarConsejo de EstadoInvestidura de Miguel Polo PoloColombia-Noticias

Más Noticias

Supersalud designó nuevos interventores en Nueva EPS, Coosalud y SOS para fortalecer procesos de intervención tras ocho meses de gestión

La Superintendencia de salud, a cargo de Giovanny Rubiano García, indicó que estos relevos buscan fortalecer el avance de los planes de intervención en las tres EPS

Supersalud designó nuevos interventores en

Mujer que fue víctima de agresión a su carro en el norte de Bogotá aseguró que policías serían cómplices de los delincuentes

Según el testimonio de la víctima, el agente que atendió su caso no le permitió grabar e identificar a sus agresores

Mujer que fue víctima de

Así fue la captura de seis presuntos integrantes de Los Costeños tras robo a una joyería en Barranquilla: les descubrieron joyas por más de $30 millones en un carro

La Policía Metropolitana de Barranquilla interceptó a los sospechosos tras una persecución que culminó en Soledad, recuperando las joyas escondidas en un vehículo

Así fue la captura de

Huracán vs. Once Caldas: hora y dónde ver el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana

El conjunto albo de Manizales se impuso en el partido de ida 1-0 y espera ampliar o mantener la diferencia en los últimos 90 minutos que se jugarán en el estadio Tomás Ducó de Buenos Aires

Huracán vs. Once Caldas: hora

Esto dice la prensa internacional de Egan Bernal en la Vuelta a España: “Si no ocurre ninguna desgracia”

El corredor del Ineos Grenadiers se prepara para lo que será la tercera carrera grande en el año calendario en el ciclismo de ruta

Esto dice la prensa internacional
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias el Flaco, cabecilla

Cayó alias el Flaco, cabecilla urbano del ELN responsable del reclutar menores y extorsionar a comerciantes

Hombres armados mataron a un joven de 19 años que tenía prisión domiciliaria en Soledad, Atlántico: estaba departiendo en un estadero

Ejército desmantela laboratorio de cocaína en el Caribe colombiano: el alcaloide era marcado con símbolos

ELN sostuvo que no participó en el atentado contra Miguel Uribe Turbay: “Petro es consciente que no sabe”

Golpe a las disidencias en Ibagué: hallan depósito ilegal de armas venezolanas y prendas militares

ENTRETENIMIENTO

Altafulla puso fin a los

Altafulla puso fin a los rumores de ruptura con Karina García: le hizo videollamada en medio de un concierto

“Twisted Metal” y más, estas son las series de HBO Max Colombia que no te puedes perder hoy

Jean Carlos Centeno aclaró su relación con Marbelle: “Me enamoré de ella”

Yina Calderón señaló al joven novio de su madre de estar con ella por interés y afirmó que es gay: “Está ciega”

Rating Colombia: MasterChef vuelve al podio tras la salida de Jorge Herrera

Deportes

São Paulo vs. Atlético Nacional

São Paulo vs. Atlético Nacional EN VIVO: probables alineaciones y novedades del partido de vuelta de octavos de Copa Libertadores

Huracán vs. Once Caldas: hora y dónde ver el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana

Esto dice la prensa internacional de Egan Bernal en la Vuelta a España: “Si no ocurre ninguna desgracia”

Fluminense vs. América de Cali EN VIVO: así formarían los Diablos Rojos en el Maracaná

Así fue el banderazo de los hinchas de Atlético Nacional en São Paulo: se esperan que más de 3.000 asistan al partido de Copa Libertadores