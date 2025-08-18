Colombia

Macabro hallazgo en Antioquia: cadáver con signos de tortura estaba flotando en un río de Salgar

La víctima tenía las manos atadas y múltiples heridas con arma de fuego y arma blanca. Autoridades investigan si el crimen estaría relacionado con grupos criminales en la zona rural del municipio

Lina Muñoz Medina

Por Lina Muñoz Medina

Guardar
Hallan cadáver con signos de
Hallan cadáver con signos de tortura en río de Salgar, Antioquia - crédito @DefensaCivilCo / X

Un macabro hallazgo conmocionó a los habitantes de la vereda La Chuchita, zona rural del municipio de Salgar, en el suroeste antioqueño, luego de que fuera encontrado el cuerpo sin vida de un hombre con claros signos de violencia extrema. El cadáver, descubierto en el río San Juan, fue reportado por campesinos del sector que alertaron a las autoridades tras notar una figura humana flotando en el afluente.

Unidades del Cuerpo de Bomberos de Salgar, con apoyo de la comunidad, realizaron la recuperación del cuerpo, que fue trasladado inicialmente a la morgue municipal y luego remitido a Medicina Legal en Medellín para los respectivos análisis forenses.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La víctima, aún sin identificar, tenía las manos atadas con una cuerda y presentaba múltiples heridas ocasionadas con arma de fuego y arma cortopunzante, lo que apunta a un posible caso de tortura.

Autoridades investigan posible ajuste de
Autoridades investigan posible ajuste de cuentas en homicidio de Salgar - crédito Armada de Colombia

De acuerdo con los primeros reportes judiciales, el cadáver no mostraba signos avanzados de descomposición, lo que indica que el crimen ocurrió recientemente. Además, la víctima aún conservaba algunas prendas de vestir, lo que podría facilitar su identificación en las próximas horas.

Tanto la Policía Nacional, como la Fiscalía General de la Nación avanzan en la investigación del homicidio, recolectando elementos materiales probatorios en el sitio del hallazgo y entrevistando a los habitantes de la zona. Las autoridades buscan establecer no solo la identidad del hombre, también las circunstancias que rodearon su muerte y si este hecho tiene relación con dinámicas criminales presentes en el suroeste antioqueño.

Aunque hasta el momento no se han entregado hipótesis oficiales, se investiga si este crimen podría estar vinculado con disputas entre grupos ilegales que operan en zonas rurales del departamento. Salgar, si bien no es un municipio con altos índices de violencia, ha sido utilizado como corredor por estructuras armadas ilegales, lo que aumenta las sospechas sobre un posible ajuste de cuentas.

Campesinos alertaron sobre un cadáver
Campesinos alertaron sobre un cadáver atado y con múltiples heridas, lo que llevó a la intervención de bomberos y forenses, quienes buscan identificar a la víctima y esclarecer las circunstancias del crimen - crédito redes sociales

Los investigadores hicieron un llamado a la ciudadanía para que suministre información que permita esclarecer el caso, y reiteraron la importancia de denunciar cualquier actividad sospechosa que pueda contribuir a combatir la criminalidad en la región.

Otro hallazgo en Cúcuta: cadáver dentro de un costal en el río Pamplonita

Mientras en Antioquia las autoridades investigan este homicidio, un segundo hallazgo con características similares se registró el 11 de agosto en la ciudad de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander. A orillas del río Pamplonita, a la altura de la Avenida del Río, transeúntes descubrieron un costal que sobresalía del agua, del cual emergían unas piernas con zapatos oscuros. Alarmados, dieron aviso inmediato a la Policía.

El Cuerpo de Bomberos de Cúcuta acudió al lugar y tres rescatistas lograron sacar el cuerpo de la corriente. La escena fue acordonada mientras agentes de la Brigada Interinstitucional de Homicidios (Brinho) realizaron una inspección preliminar del cuerpo, que se encontraba en avanzado estado de descomposición.

Segundo cuerpo con señales de
Segundo cuerpo con señales de violencia es encontrado en río Pamplonita, Cúcuta - crédito X

De acuerdo con la información conocida por medios locales como La Opinión, el rostro del fallecido no era visible, y la poca piel expuesta ya presentaba deterioro por el tiempo y las condiciones del agua.

El cadáver, aún sin identificar, presentaba signos de violencia, incluyendo posibles heridas en el torso. Al no encontrarse documentos ni evidencias claras en el lugar del hallazgo, las autoridades trasladaron el cuerpo —junto con el costal— a dependencias judiciales, donde Medicina Legal continuará con el proceso de identificación y determinará la causa exacta de la muerte.

Tanto en Salgar como en Cúcuta, las autoridades trabajan para esclarecer ambos casos, mientras crece la preocupación ciudadana por el incremento de hechos violentos y homicidios con signos de tortura en distintas regiones del país.

Temas Relacionados

HomicidioSalgarAntioquiaRío San JuanCadáver flotandoTorturaColombia-Noticias

Más Noticias

Bogotá tiene una opción para las personas que quedaron debiendo el pago del impuesto predial en 2025: así puede acceder al beneficio

Contribuyentes rezagados pueden acceder a orientación personalizada, acuerdos de pago y servicios digitales para regularizar su situación fiscal y evitar intereses moratorios

Bogotá tiene una opción para

Gobernación de Santander se opuso a que estadio Américo Montanani reciba concierto por Feria Bonita de Bucaramanga

Según explicaron desde el ente departamental, el escenario deportivo tiene como prioridad un partido de fútbol que se disputaría horas después del evento

Gobernación de Santander se opuso

Queman con pólvora el rostro de un niño de 3 años con síndrome de Down: celebraban la elección del alcalde de Melgar

La familia del niño de tres años, originaria de otro municipio y sin vínculo alguno con la jornada electoral, había viajado al municipio del Tolima para pasar el fin de semana, aprovechando el puente festivo

Queman con pólvora el rostro

Entre lágrimas, Yina Calderón reveló que perdió millonaria suma por causa de Westcol

El streamer no solo fue vencido, sino que su caída dejó a la influenciadora con una nueva pérdida financiera

Entre lágrimas, Yina Calderón reveló

Abren inscripciones para proyectos rurales en 33 municipios de Colombia con apoyos de hasta $100 millones: conozca cómo participar

Grupos interesados podrán postular propuestas hasta el 25 de agosto, accediendo a recursos y formación integral, siempre que cumplan estrictos requisitos de residencia, legalidad y pertenencia a Sisbén

Abren inscripciones para proyectos rurales
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército desmantela laboratorio de cocaína

Ejército desmantela laboratorio de cocaína en el Caribe colombiano: el alcaloide era marcado con símbolos

ELN sostuvo que no participó en el atentado contra Miguel Uribe Turbay: “Petro es consciente que no sabe”

Golpe a las disidencias en Ibagué: hallan depósito ilegal de armas venezolanas y prendas militares

Indignación por niños que habrían cantado el himno de las disidencias de las Farc tras entrega de polideportivo en Nariño

Homicidio de líder social en Colombia eleva a 101 las víctimas en el país: Álvaro Roncancio ya había denunciado amenazas de muerte

ENTRETENIMIENTO

Entre lágrimas, Yina Calderón reveló

Entre lágrimas, Yina Calderón reveló que perdió millonaria suma por causa de Westcol

Las series favoritas del público en Netflix Colombia

Aida Victoria Merlano emocionó a sus seguidores al contar cómo fue el parto de su primer hijo: “Quedé en shock”

El influencer argentino Jero Freixas tuvo la ayuda de Juanes para salvar su matrimonio: así fue el momento

Mateo Carvajal contó cómo hace para llevarse bien con Melina Ramírez, madre de su hijo Salvador: “Cumpla sus responsabilidades de papá”

Deportes

Falcao García integra lista de

Falcao García integra lista de “fracasados” de uno de los clubes más importantes de Inglaterra

Movistar Team oficializó su nómina para la Vuelta a España: Nairo Quintana y Fernando Gaviria no estarán

Fluminense vs. América de Cali: hora y dónde ver el partido de vuelta de la Copa Sudamericana

São Paulo vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver el duelo de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores

Pese a crisis deportiva, en Millonarios no consideran la salida de David González como entrenador