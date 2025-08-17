Una tonelada de cocaína fue incautada en Nariño, pertenecería a los Comandos de Frontera

Las tropas y la Policía Nacional también localizaron 45 galones de cocaína en solución y 150 kilogramos de insumos sólidos - crédito Ejército nacional

En el desarrollo de operativos conjuntos de las Fuerzas Armadas en el sur del país, las autoridades lograron evitar la salida hacia Centroamérica y el Caribe de una tonelada de cocaína que al parecer tendría como destino final el mercado internacional.

El hallazgo, ocurrido en el municipio de Potosí, Nariño, evidencia la persistente dinámica del narcotráfico en sectores cubiertos por una densa vegetación, donde grupos armados organizados continúan su actividad ilícita.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

De acuerdo con información proporcionada por el Ejército Nacional, las tropas del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (Conat) junto con la Policía Nacional localizaron un laboratorio diseñado para la producción y procesamiento de clorhidrato de cocaína.

Dentro de las instalaciones, los uniformados incautaron una tonelada del alcaloide, que estaba empacada en paquetes identificados con marquillas Piel Roja y Rolex.

El estupefaciente sería sacado a través del Pacífico colombiano con destino a Centroamérica y el Caribe - crédito Ejército

El operativo también permitió el decomiso de 45 galones (alrededor de 170 litros) de cocaína en solución y 150 kilogramos de insumos sólidos empleados en el proceso de elaboración del estupefaciente.

Las labores de inteligencia permitieron establecer que el cargamento pertenecía al grupo armado organizado residual (GAO-r 48) Comandos de Frontera y que su propósito era su envío a través del Pacífico colombiano. El objetivo final del traslado era abastecer rutas hacia otros continentes, incrementando así las ganancias provenientes de este comercio ilícito y fortaleciendo las estructuras criminales detrás del mismo.

El Ejército advirtió sobre el impacto medioambiental que generan estas actividades ilegales, resaltando que con esta incautación se buscó también proteger fuentes hídricas y ecosistemas vulnerables afectados por el uso indiscriminado de precursores químicos en la producción de cocaína.

El alcaloide se halló al interior de un laboratorio adecuado para su procesamiento - crédito Ejército nacional

“El Ejército Nacional mantiene el sostenimiento de operaciones militares en todo el país con el fin de neutralizar el accionar criminal de todos los grupos armados al margen de la ley que afectan el medio ambiente y fuentes hídricas con el uso sistemático y discriminado de químicos necesarios para la producción de alcaloides”, aseguró la institución.

Según la información de los mandos militares, la continuidad de este tipo de operaciones responde al compromiso de debilitar las economías ilícitas que sostienen a los grupos armados y reducir su capacidad de maniobra en regiones afectadas por la violencia y el narcotráfico.

Desmantelan megalaboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: generaba millonarias rentas al mes

El brigadier general Carlos Eduardo Caycedo explicó que la comercialización de la droga producida en el laboratorio destruido superaba las tres millones de dosis al mes, lo que demuestra el alcance del golpe propinado al narcotráfico en la región.

El hallazgo de este complejo, ubicado en la vereda La Montera del municipio de Donmatías, se produjo tras actividades de inteligencia militar y la colaboración interinstitucional en el combate a la criminalidad.

El laboratorio mantenía las finanzas de origen ilícito del Clan del Golfo en Antioquia - crédito Ejército Nacional/Facebook

De acuerdo con el anuncio realizado por el Ejército Nacional durante la tarde del miércoles 13 de agosto de 2025, soldados de la Cuarta Brigada interceptaron y destruyeron un laboratorio clandestino cuya producción mensual aproximada ascendía a 1.500 kilogramos de clorhidrato de cocaína.

El valor estimado de todo el complejo ilegal alcanzaba unos $2.180 millones, según cálculos de la institución castrense.

En el momento de la intervención, las autoridades encontraron unos 350 kilogramos de clorhidrato de cocaína, sumados a 975 galones de sustancia en suspensión y 262 galones de insumos químicos líquidos.

El personal militar incautó además herramientas especializadas empleadas en el procesamiento del alcaloide, evidenciando la escala y sofisticación de la infraestructura desarticulada.

Sobre la responsabilidad de la estructura, el comandante Caycedo señaló: “Según información de inteligencia, este laboratorio clandestino pertenecía a la subestructura Edwin Román Velázquez Valle, del grupo armado organizado Clan del Golfo. Este contundente golpe contra el narcotráfico afecta de manera significativa las capacidades logísticas financieras de este grupo armado organizado“.

El Ejército destacó que la operación representa un impacto directo a las fuentes de financiación del Clan del Golfo, organización criminal que opera en distintas regiones de Antioquia.