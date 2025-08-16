Colombia

Resultados Chontico Noche 15 de agosto 2025: ganadores del último sorteo

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Por Armando Montes

Guardar
El Chontico Noche anunció como
El Chontico Noche anunció como todos los días a sus ganadores. (Infobae)

Con fuerte presencia en el sur del país, la Lotería del Chontico Noche es referencia entre los juegos de azar más conocidos. La sencillez de su formato y el abanico de oportunidades de premio le otorgaron preferencia entre buena parte de los jugadores.

Los sorteos ocurren a diario: de lunes a viernes a las 19:00, sábados a las 22:00 y en jornadas festivas a las 20:00.

Uno de sus atractivos se encuentra en la libertad que otorga al apostar: se puede ganar al acertar tanto las tres cifras finales como las cuatro cifras exactas del número principal.

A continuación, le ofrecemos los registros ganadores del sorteo efectuado esta noche. En caso de victoria, tenga presente conservar el boleto, dado que es el comprobante necesario para cobrar el premio.

Resultados del viernes 15 de agosto

Número ganador: 4703

Quinta balota: 3

¿Cómo participar en el Chontico?

Colombia tiene una amplia tradición
Colombia tiene una amplia tradición en loterías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Participar en la Lotería del Chontico Noche resulta muy fácil:

  • Cada persona puede comprar su billete con un distribuidor autorizado
  • Seleccionar una combinación de cuatro cifras, ya sea eligiéndolas personalmente o dejando que la máquina expendedora entregue una combinación al azar.
  • En cada sorteo se extraen cuatro dígitos de una tómbola con números del 0 al 9.
  • El orden en que salen los números es fundamental, ya que solo así se determina el número ganador para este juego.

El monto de los premios depende tanto del valor apostado como de la cantidad de cifras acertadas. Cuanto más se acerque el participante al orden exacto de los números ganadores, mayor será el premio recibido. Si logra acertar las cuatro cifras en el mismo orden, puede recibir hasta 4.500 veces su apuesta. Estos son los premios detallados:

  • Cuatro cifras correctas: 4.500 veces el valor apostado
  • Tres cifras correctas: 400 veces lo apostado
  • Dos cifras correctas: 50 veces lo apostado
  • Una cifra correcta: 5 veces lo apostado
El texto examina el origen de la lotería en Colombia, destacando su larga tradición que se remonta al virreinato. Se señala la ausencia de registros precisos sobre los primeros juegos, muchos de los cuales eran clandestinos debido a la desaprobación oficial y religiosa. Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

Los números con más probabilidad de ganar el Chontico, según la Inteligencia artificial

Los números que constantemente han salido más ganadores en la lotería Chontico, considerando ambas modalidades (Día y Noche), muestran ciertas tendencias basadas en las estadísticas recientes según la Inteligencia Artificial.

En general, los números más frecuentes en los sorteos de Chontico incluyen combinaciones como 287, 281, 276, 288 y 282, que han aparecido repetidamente.

Estas cifras reflejan la frecuencia con la que ciertos números han sido ganadores en sorteos recientes.

Para la modalidad de Chontico Día, los resultados ganadores incluyen combinaciones como 3299, 5107, 8614, 1808 y 8357, que han salido en los últimos sorteos.

En esta modalidad, los números tienden a variar, pero algunos dígitos como el 3, 1, 8 y 9 aparecen con regularidad.

En el caso del Chontico Noche, los números ganadores resultan ser variados, pero destacan combinaciones como 9305, 8250, 1503, 7216 y 7934. En estos resultados, los dígitos 0, 3, 5, 6 y 7 son recurrentes.

Además, las parejas de cifras que más se repiten en Chontico incluyen combinaciones como 90, 88, 87, 86 y 85, que han aparecido varias veces en distintos sorteos.

Es importante recordar que estas estadísticas reflejan tendencias pasadas basadas en la inteligencia artificial y no garantizan futuros resultados, por lo que se recomienda jugar siempre con responsabilidad.

Temas Relacionados

Lotería Chontico NocheResultados del chancecolombia-noticiascolombia-loteriasNoticias

Más Noticias

Michelle y Pichingo aseguraron la salvación de ‘MasterChef Celebrity’, en el regreso de la “caja misteriosa”

La actriz por votación, y el improvisador en la cocina, se mantienen en competencia. Entre siete participantes se decide el siguiente eliminado

Michelle y Pichingo aseguraron la

Abogado de niña que escapó tras ser abusada por un pastor cristiano contó el macabro plan que tenía el criminal

José Ramírez, al parecer, tenía todo fríamente calculado para acceder carnalmente a su hijastra, a quien, con engaños, la llevó a un lote solitario en el que había cavado un hueco ocho días antes

Abogado de niña que escapó

Sara Corrales provocó risas de sus seguidores al mostrar detalles del ensayo de su boda con Damián Pasquini

La actriz compartió con sus seguidores momentos graciosos mientras interactúa con su pareja y los invitados a la ceremonia en Medellín

Sara Corrales provocó risas de

“Ley para los cachones”, la iniciativa que promete combatir la infidelidad si Santiago Botero llega a la Presidencia de la República

La propuesta, presentada durante un evento de campaña y difundida ampliamente, buscaría trazar un vínculo entre la vida privada y los valores esenciales esperados en la esfera pública

“Ley para los cachones”, la

Video: Policías fueron pillados brincando en un saltarín de Bogotá y las redes no perdonaron: “Estaban a-saltando”

Los uniformados dejaron de lado sus labores y compromisos para tener un momento de diversión

Video: Policías fueron pillados brincando
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidencias de las Farc negaron

Disidencias de las Farc negaron amenazas de muerte en contra del alcalde Federico Gutiérrez: “Falsas acusaciones, difundidas por sectores enemigos del cambio”

Comunicado del ELN genera alarma en comunidades rurales de Arauca: impusieron restricciones a la movilidad

Capturaron en Antioquia a tres integrantes del Tren del Llano: esta es la otra estructura criminal venezolana que buscaba aliarse con bandas en Colombia

Reportan el secuestro de una médica y sus dos hijos en Sevilla, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque armado en Morales, Cauca, dejó dos policías muertos: en la zona hay fuerte presencia de las disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

Michelle y Pichingo aseguraron la

Michelle y Pichingo aseguraron la salvación de ‘MasterChef Celebrity’, en el regreso de la “caja misteriosa”

Sara Corrales provocó risas de sus seguidores al mostrar detalles del ensayo de su boda con Damián Pasquini

Reconocida influenciadora tuvo que recibir atención médica de emergencia durante su participación en un “reality show”: esto sucedió

Reconocido miembro de ‘El Chiringuito de Jugones’ visitó Colombia y habló maravillas del país: “Es el mejor viaje que he hecho”

La película de esta actriz de origen colombiano conquista en Netflix el Top 10

Deportes

Partido entre Once Caldas y

Partido entre Once Caldas y Alianza Valledupar de la Liga BetPlay fue suspendido: esta fue la razón

David González estalló por problemas de indisciplina de tres jugadores de Millonarios: “Son inaceptables”

Estos son los cinco colombianos que jugarán la Premier League, tras la partida de Luis Díaz al Bayern Múnich

Rafael Robayo, exfigura de Millonarios, se fue en contra de jugadores y dirigentes: “Les da igual perder o ganar”

Técnico le respondió fuerte a periodista que lo acusó de quemar tiempo en partido de la Liga Betplay: “Vinimos a hacer un trabajo honrado”