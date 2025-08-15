Yina Calderón revela que no fue invitada al viaje de reencuentro de excompañeros de ‘La casa de los famosos’, y así reaccionó: “Estoy dolida”

La empresaria se mostró afectada por no recibir una invitación para el viaje - crédito @latoxicostena_17/ Instagram - cortesía Canal RCN

La empresaria e influencer Yina Calderón habló públicamente sobre su ausencia en el viaje que realizaron la Toxicosteña, Emiro Navarro y Melissa Gate, junto a Mateo Varela y Norma Nivia, como parte de un reencuentro tras el final de La casa de los famosos Colombia.

Calderón confirmó a través de sus redes sociales que no recibió invitación para sumarse a la experiencia, situación que aseguró le generó malestar.

Según narró la influencer, pese a mantener contacto frecuente con quienes fueron sus compañeros en el reality, ninguno mostró intención de incluirla en el grupo que se desplazó a San Andrés. “Tampoco me invitaron, no me dijeron: ¿quiere ir? No, La Tóxica no me dijo que si quería ir, ni Melissa. Y Emiro, que me habla de seguido, tampoco”, expresó Calderón.

De acuerdo con lo relatado por la propia empresaria, aunque hubiera recibido la invitación, tenía decidido no asistir, debido a que no mantiene una buena relación con Mateo Varela y Norma Nivia. Además, precisó que esos días ya se encontraba comprometida con otra actividad: “Solo por decencia, ¿no? Decir: Yina, te invitamos… Yo les voy a decir que no”.

Yina Calderón expresó sentirse “dolida” al no haber recibido invitación para el viaje de reencuentro de sus excompañeros de La casa de los famosos Colombia a San Andrés - crédito @ yudygarcia45 / TikTok

A pesar de no haber participado en el viaje grupal, Calderón se mostró emocionada por otro proyecto: pasará el fin de semana en la casa de Yeferson Cossio, creador de contenido con quien ha protagonizado episodios mediáticos previos.

La cita se da en un ambiente muy distinto al de aquellas discusiones, luego de que ambos confirmaran que el cruce de mensajes del pasado solo respondía a estrategias para generar interacción en redes sociales. “Obvio, a mí me hubiera gustado ir al parche, pero, pues, voy para donde mi hermanito Cossio el sábado”, comentó Calderón.

La ausencia en este encuentro de San Andrés se suma a una serie de episodios que mantienen la atención de las comunidades digitales sobre el grupo de exparticipantes y sus relaciones personales fuera del reality.

Por su parte, Yina Calderón reiteró su interés en mantener proyectos con otros generadores de contenido, mientras los seguidores de La casa de los famosos Colombia especulan sobre las verdaderas razones detrás de la exclusión del viaje.

“ya me imagino ese plan todo el viaje hablando de Karina y Altafulla porque no hay más temas para ellos”, “Dime que no te invitaron, sin decir que no te invitaron 😂😂😂 ‘Porque va Mateo y Norma’“, ”la sacaron del llavero", “ella sabe que ni sus amigos la toleran”, “No la invitaron al viaje que ella tanto armó en la casa”, fueron algunas de las reacciones de los internautas.

Los exparticipantes de La casa de los famosos presumieron su viaje - crédito @latoxicostena_17/ Instagram

Yina Calderón debutará como presentadora de programa de chismes y sigue los pasos de Karina García

La DJ Yina Calderón anunció que hará su debut como presentadora en un programa de chismes, decisión que la pone en la misma ruta que Karina García, quien semanas atrás incursionó en el formato televisivo. A través de sus redes sociales, Calderón admitió que tenía dudas sobre aceptar la invitación, ya que desarrolla un proyecto propio similar.

A comienzos de agosto, Karina García fue noticia al participar como presentadora invitada en Lo Sé Todo, del Canal Uno, espacio que marcó su retorno a la televisión en julio. La modelo paisa compartió pantalla con Alejandra Serje y Oswaldo Martínez. El paso de García fue celebrado por sus seguidores, aunque algunos le aconsejaron fortalecer su dicción y trabajo frente al teleprompter.

En respuesta a este movimiento de la competencia, La Corona TV, de City TV, invitó a Calderón para conducir el programa los días 14 y 15 de agosto. “La verdad lo estaba pensando. A mí me encantan los programas de chismes, todos me encantan, pero tengo el mío próximo a salir. Pero, mientras sale, prendamos la candela por otro lado”, comentó Calderón en su cuenta de Instagram. Además, anticipó su estilo en el set: “Me va a tocar ir con chaleco antibalas”, y agregó, “me consiguieron hasta una silla con cachos, porque me siento en esa silla y me siento mala”.

Yina Calderón hará su debut en la presentación de un programa de chismes en televisión, sumándose temporalmente al equipo de La Corona TV, de City TV - crédito @yinacalderontv / Instagram

La noticia fue celebrada por la audiencia del programa, que consideró acertada la decisión de sumarla al equipo. Entre los comentarios se destacaron frases como: “La seguridad y la fluidez verbal de esta mujer es, para mi, admirable”, y “Yina la mejor la tiene clara para presentar sería excelente presentadora”.

Calderón compartió que había sido considerada para un casting en un programa de variedades del Canal RCN, al igual que Melissa Gate y Ornella Sierra, pero rechazó la propuesta junto a Melissa por los bajos honorarios ofrecidos. “Si no hay plata de por medio, no me voy a ir a trabajar de lunes a viernes”, explicó Yina. Reafirmó que no tiene conflictos con Ornella y reconoció la calidad de su trabajo.

“Sí, uno registra, pero uno necesita el cash, el money, porque millonarias no somos… Pero el presupuesto era muy bajito”, concluyó Calderón, dejando claro por qué prefirió aguardar por oportunidades más convenientes.