Le recuerdan a Daniel Quintero, quien invadió el congreso de la Andi con una bandera de Palestina, su reunión con el embajador de Israel cuando era alcalde de Medellín: “Miserable y oportunista”

Daniel Quintero fue retirado del Congreso Empresarial de la Andi tras ingresar sin invitación y desplegar una bandera de Palestina - crédito @Lupeins/X

El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, interrumpió en uno de los espacios del Congreso Empresarial Colombiano de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), que se lleva a cabo en Cartagena, donde varios precandidatos presidenciales estaban presentando sus ponencias.

El evento se desarrollaba de manera normal, hasta que el también precandidato apareció sin previo aviso, y sin ser invitado, en medio del salón, de traje y ondeando la bandera de Palestina, mientras se instalaba en el centro del escenario, un gesto que generó rechazo y el abucheo de todas las personas que estaban en el recinto, mientras le gritaban “ladrón”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El exalcalde aseguró que no fue invitado al Congreso por su postura contra Israel - crédito @QuinteroCalle/X

Esta acción podría catalogarse como una forma de protesta al no ser invitado al evento, y en respaldo a las decisiones del presidente Gustavo Petro con respecto a la prohibición del carbón a Israel, país que se encuentra en conflicto con Palestina.

Este comportamiento no fue perdonado por las redes sociales. Han sido varios los usuarios que desempolvaron las publicaciones que Quintero ha venido realizando por varios años relacionadas con el país de Israel.

Su relación ha sido tal con ese país, que hay registro desde el año 2015, cuando se reunió con el embajador de Colombia en Israel, Fernando Alzate, para llevar a cabo un proyecto relacionado con el departamento de La Guajira.

Daniel Quintero izó Bandera De Colombia Junto A La De Israel - crédito @santiuribedel10/X

Uno de los usuarios en redes sociales que cuestionó su postura política fue @santiuribedel10, que rememoró varios de los espisodios en los que el político se alardeo de su vinculo con funcionarios de Israel: “Daniel Quintero fue amante de Israel, pero hoy ama a Palestina, así como antes fue de derecha y hoy es de izquierda. Dani Quintero es el Roy Barreras de esta década”.

En febrero de 2019, compartió, aparte de un viaje que realizó a Tel Aviv, una de las ciudades más pobladas de ese país de la costa mediterránea y ejes de la economía, para un conversatorio sobre la tecnología de punta en cuestión de seguridad ciudadana.

Pero una reunión con fecha del 15 de noviembre de 2022 con el embajador de Israel que fue registrada en su cuenta de X, de la cual se compartieron varias fotografías con los funcionarios asistentes, fue la que menos pasó desapercibida.

En ese momento, el exmandatario de la capital de Antioquia fue muy claro al confirmar que este encuentro tenía el fin de reforzar los lazos entre los dos países para la construcción de un trabajo conjunto en diferentes ámbitos sociales: “Estamos muy felices de mantener y fortalecer nuestras relaciones con Israel. Hoy nos reunimos con el Embajador para trabajar de la mano en temas de energía, movilidad inteligente y seguridad”.

Daniel Quintero y sus lazos con Israel, encuentro con embajador de ese país - crédito @QuinteroCalle/X

El pasado 28 de junio, una publicación del precandidato presidencial, en la que se da como el nuevo presidente de Colombia, causó malestar. Un caricaturista reconocido, que se identifica como Matador, respondió a la proclamación asegurando que no será una opción teniendo presente que mientras se masacraban niños en Palestina por parte del Gobierno de Israel, él estaba afianzando lazos con dicho país.

“Jamás votaría por alguien que se reunió con el embajador de Israel para fortalecer sus lazos, mientras el ejército de ese país masacraba niños en Palestina. Ahora que está en campaña, sí le duele el exterminio palestino. Más falso que una moneda de cuero”.

Quintero respondió afirmando que nunca ha estado dentro de sus intenciones celebrar la barbarie y que su deseo como jefe de la administración de Medellín fue tratando de evitar un panorama similar para la niñez colombiana: “Querido @Matador000, deseo la paz en Medio Oriente. He condenado la masacre de niños y niñas en Gaza y en cualquier parte del mundo, y como Alcalde puse mi granito de arena para salvar a los de Colombia. Abrazo”.

El pasado 28 de junio, una publicación del precandidato presidencial, en la que se da como el nuevo presidente de Colombia, causó malestar. Un caricaturista reconocido, que se identifica como Matador, respondió a la proclamación asegurando que no será una opción teniendo presente que mientras se masacraban niños en Palestina por parte del Gobierno de Israel, él estaba afianzando lazos con dicho país - crédito @QuinteroCalle/X

Colombia celebró en Medellín los 75 años del Estado de Israel

En mayo de 2023, en la Unión Israelita de Beneficencia de la ciudad de Medellín, se dispuso todo para la celebración de los 75 años de fundación del Estado de Israel.

En el evento, hicieron presencia el entonces alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, líderes de la comunidad judía de la capital antioqueña, políticos, autoridades locales, líderes empresariales, representantes del cuerpo diplomático acreditado en la ciudad, exbecarios de Israel de los cursos de la Agencia Israelí de Cooperación Internacional (Mashav) en Antioquia, entre algunos otros.

75 años de Israel se celebraron en Medellín - crédito @santiuribedel10/X

En la intervención de Dagan, se comparó a los dos países y sus similitudes en varios aspectos: “El espíritu emprendedor israelí comparte muchas similitudes con el espíritu paisa, ambos han realizado contribuciones significativas en diversos campos. Los israelíes y los paisas, a pesar de la distancia geográfica, comparten importantes afinidades”.

Por su parte, Daniel Quintero destacó el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y el impulso en cuanto a la innovación de tecnología, del que se rescataron varios puntos para la implementación en la ciudad.El evento permitió ver cómo ambos países estaban interesados en sostener comunicación y mantener un ambiente favorable para beneficio mutuo.