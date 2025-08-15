Colombia

José Raúl Moreno sería el reemplazo de Alfredo Saade en el despacho de la Casa de Nariño

José Raúl Moreno, que se desempeñaba como asesor del Departamento Administrativo de la Presidencia, tiene una relación directa con el presidente Petro y con Angie Rodríguez

Paula Naranjo

Por Paula Naranjo

Alfredo Saade sale del despacho
José Raúl Moreno sería el nuevo jefe de despacho encargado en sustitución de Alfredo Saade, de quien se conoció su salida del cargo para asumir su liderazgo en la Embajada de Colombia en Brasil.

José Raúl Moreno, que se desempeñaba como asesor del Departamento Administrativo de la Presidencia, tiene una relación directa con el presidente Petro y con Angie Rodríguez, directora de esa dependencia.

José Raúl Moreno asumiría como
La trayectoria de Moreno en el Ministerio de Salud y Protección Social, donde trabajó como asesor desde junio de 2023 hasta febrero de 2025, figura en los registros de Función Pública.

A partir de febrero de 2025, asumió el rol de asesor en el Dapre bajo la dirección de Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, con quien se habría forjado una estrecha colaboración.

También se reporta un vínculo directo con el presidente Gustavo Petro, a quien ha acompañado en actos oficiales, como la instalación del Congreso Nacional de Municipios en Cartagena durante mayo de 2025.

Alfredo Saade será embajador de Colombia en Brasil por orden expresa del presidente Petro

En la tarde del viernes 15 de agosto de 2025 se conoció que Alfredo Saade dejará la jefatura de despacho de la Presidencia para asumir como embajador de Colombia en Brasil.

Saade llegará a esa sede diplomática en reemplazo de Guillermo Rivera, que presentó su renuncia el 31 de julio por supuestos motivos electorales.

La hoja de vida de Saade, que duró dos meses en el despacho de la Casa de Nariño, fue publicada oficialmente en el portal de aspirantes de Presidencia de la República, lo que sería, por el momento, un hecho que asuma dicho cargo.

Alfredo Saade indicó que su
El presidente Gustavo Petro habría solicitado la salida de Alfredo Saade en medio de una posible decisión de la Procuraduría por el caso de pasaportes.

“El presidente me ha pedido que sea su embajador en Brasil, con instrucciones precisas para seguir construyendo relaciones de éxito con sur América. Fue un placer estar a su lado estos dos meses cumpliendo las tareas asignadas, las cuales realicé con éxito rotundo. Sé que este nuevo reto también lo llevaré a buen puerto. Esto apenas comienza”, fue la declaración de Alfredo Saade sobre su salida al cargo cercano al primer mandatario.

Saade enfrenta una investigación de la Procuraduría General de la Nación por posibles irregularidades en el proceso de contratación para la expedición de pasaportes. Según información publicada por Cambio, el procurador delegado de la Sala Disciplinaria de Instrucción identificó al menos cuatro conductas disciplinarias graves que podrían involucrar a Saade y, tras analizar una queja presentada en su contra, decidió incorporarla al expediente del caso.

La hoja de vida de
El ruido constante generado por sus intervenciones públicas, en especial su insistencia en la idea de “reelección”, también habría incentivado su salida de la Casa de Nariño.

Según El Tiempo, el presidente fue informado de que el Ministerio Público consideraba necesaria la separación de Saade de su cargo. La situación del polémico funcionario se reflejó en su ausencia en los actos oficiales del jueves 14 de agosto—incluido el homenaje a las Fuerzas Militares en el Puente de Boyacá— y en la reunión del viernes con senadores estadounidenses de origen colombiano.

La decisión se produce además en un contexto marcado por las polémicas declaraciones de Saade, que durante su gestión protagonizó enfrentamientos con destacados integrantes del Gobierno Petro y del Pacto Histórico, como Carlos Carrillo y Laura Sarabia.

Durante sus últimas apariciones, Alfredo Saade generó discordia dentro del Pacto Histórico a raíz de sus declaraciones sobre la elección del próximo candidato presidencial del movimiento.

“Alfredo Saade está equivocado. Esa puede ser su aspiración, su percepción política, pero es que él hoy es un funcionario que representa al presidente, y no puede haber tanto nivel de irresponsabilidad en esa función pública porque eso no tiene nada que ver con la posición del Pacto Histórico y tampoco del presidente Petro”, dijo en su momento Susana Muhamad sobre las polémicas palabras de Saade.

