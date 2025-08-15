Colombia

Influenciador costeño fue a Nueva York y reveló qué es lo feo de visitar la ciudad: “No es como se lo pintan en las películas a uno”

El creador de contenido Juan Camilo Bustos contó cómo fue su experiencia en esa ciudad de Estados Unidos, y de los hechos negativos que vivió en la considerada ‘Capital del Mundo’

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Guardar
Juancho revela la cara menos
Juancho revela la cara menos glamorosa de Nueva York - crédito @juanchomusic_/IG

Juan Camilo Bustos, conocido en las redes sociales por su contenido El mundo de Juancho, compartió un relato crudo y sin filtros sobre su reciente viaje a Nueva York.

El joven artista, ingeniero, influencer, rapero, compositor y empresario pasó dos semanas en la llamada “Gran Manzana”, junto a su novia, y aunque aseguró que fue un viaje “chévere” y “sabroso”, también reveló los aspectos que más le decepcionaron de la ciudad.

En un video publicado en sus redes sociales, Juancho advirtió que Nueva York “no es como en las películas se lo pintan a uno” y que, detrás de la imagen perfecta que proyecta, existen problemas que impactan la experiencia del visitante.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El primero, y según Juancho el más evidente, es la cantidad de personas sin hogar, pues en cada caminata se encontraron con personas en situación de calle, incluso, en las zonas más exclusivas.

Juancho cuenta qué es lo
Juancho cuenta qué es lo que no le gustó de Nueva York y sorprende a los internautas - crédito @juanchomusic_/IG

“Que la ciudad perfecta, no. Nueva York tiene sus vainas malas y no son poquitas. Primero, el tema de los homeless, los homeless son la gente que vive en la calle y eso es un problema grande que tiene Nueva York. La cantidad de locos que yo me encontré no tiene sentido. Eso era gente que se ve que quedó rayada por la droga. Tú veías gente en la calle así (ilustra que son personas dobladas, mientras están de pie), gente peleando sola, gente gritando", reveló el creador de contenido.

De acuerdo con sus declaraciones, uno de los momentos más tensos que vivió con ese tema fue mientras caminaba con su pareja.

“Nos encontramos de frente a un loco. Cuando yo veo que le tiró un cabezazo a mi novia, pero como si fuera un maldito toro, yo la alcanzo a jalar y le pegó en el brazo. Y el loco siguió”, contó.

También advirtió sobre los peligros en el metro: “Ojo con los locos de las estaciones, esos son los más locos. Me monté y había un man dándose trompadas con la ventana. Luego se golpeó la cabeza contra el vidrio. Nos cambiamos de vagón y en el siguiente había otro loco gritando”.

Para Juancho, esta situación refleja un “serio problema” que Estados Unidos debe afrontar.

Temas Relacionados

Juan Camilo BustosEl mundo de juanchoJuancho musicNueva YorkRatas en Nueva YorkColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Esta es la hoja de vida de Juliana Guerrero, la joven sin título universitario que asume la viceministratura de la igualdad

La designación de Juliana Guerrero, de 23 años, como viceministra de Juventudes genera críticas por su falta de preparación y por el escándalo por el supuesto uso de recursos estatales para traslados personales

Esta es la hoja de

Presidenta de Perú viajará a isla Santa Rosa, la isla amazónica fronteriza reclamada por Gustavo Petro

La mandataria peruana encabezará este viernes 15 de agosto de 2024 una campaña social en la isla en disputa con su homólogo colombiano

Presidenta de Perú viajará a

Quiénes son los funcionarios que habrían ayudado a Carlos Ramón González a obtener residencia en Nicaragua: qué sanciones penales y disciplinarias podrían enfrentar

El exdirector del Dapre obtuvo y renovó su residencia en Nicaragua mediante gestiones de la Embajada colombiana, justo antes de su imputación por la Fiscalía

Quiénes son los funcionarios que

Liberaron a dos menores que habían sido secuestrados junto a su madre en Valle del Cauca: ella aún permanece en cautiverio

El personal médico atendió a los menores, los cuales quedaron bajo custodia de la Policía de Infancia y Adolescencia mientras se efectúan labores para encontrar a la doctora Daniela Hernández Montoya

Liberaron a dos menores que

Exministro Ricardo Bonilla compareció ante la Fiscalía por escándalo de la Ungrd y entregó su pasaporte

El jefe de la cartera de Hacienda, señalado por corrupción en la Ungrd, entregó su pasaporte y asistió a la Fiscalía, mientras su defensa insiste en que no abandonará el país y colaborará con la investigación

Exministro Ricardo Bonilla compareció ante
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Reportan el secuestro de una

Reportan el secuestro de una médica y sus dos hijos en Sevilla, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque armado en Morales, Cauca, dejó dos policías muertos: en la zona hay fuerte presencia de las disidencias de las Farc

El congresista Julio César Triana denunció que fue víctima de un atentado en Huila: atacaron su camioneta con pistolas y fusiles

Temor en Valle y Cauca: conductores de transporte intermunicipal habrían sido citados por las disidencias para imponerles condiciones de trabajo

El asesinato de Miguel Uribe Turbay y la herida que se mantiene abierta en Colombia desde hace décadas

ENTRETENIMIENTO

Postres con “odio” en ‘MasterChef

Postres con “odio” en ‘MasterChef Celebrity’ protagonizaron el reto por equipos: las peleas no faltaron

Shakira contó detalles de su nuevo atuendo diseñado por Versace: “Estoy obsesionada”

Mr. Beast transmitirá en vivo hasta reunir cinco millones de dólares para llevar agua potable a La Guajira y otras zonas del mundo

Leo y Deisy protagonizaron fuerte agarrón en el ‘Desafío Siglo XXI’: “Estúpido, inservible”

Ranking Spotify: las 10 canciones más escuchadas en Colombia

Deportes

Luis Sinisterra cada vez más

Luis Sinisterra cada vez más cerca del Cruzeiro, esto dijo el técnico del Bournemouth sobre su continuidad: “Hay cierta incertidumbre”

Vasco da Gama oficializó la llegada de un exMillonarios: regresó a Sudamérica desde Francia

Santa Fe anunció el regreso de Hugo Rodallega a los entrenamientos grupales tras lesión en medio de final con Medellín

Alberto Gamero generó controversia entre la hinchada por revelación de final del fútbol colombiano: “La que más disfruté”

Gerente de club colombiano fue acusado de alterar la edad de juveniles: equipo se defendió