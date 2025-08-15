Influenciador costeño fue a Nueva York y reveló qué es lo feo de visitar la ciudad: “No es como se lo pintan en las películas a uno”

Juancho revela la cara menos glamorosa de Nueva York - crédito @juanchomusic_/IG

Juan Camilo Bustos, conocido en las redes sociales por su contenido El mundo de Juancho, compartió un relato crudo y sin filtros sobre su reciente viaje a Nueva York.

El joven artista, ingeniero, influencer, rapero, compositor y empresario pasó dos semanas en la llamada “Gran Manzana”, junto a su novia, y aunque aseguró que fue un viaje “chévere” y “sabroso”, también reveló los aspectos que más le decepcionaron de la ciudad.

En un video publicado en sus redes sociales, Juancho advirtió que Nueva York “no es como en las películas se lo pintan a uno” y que, detrás de la imagen perfecta que proyecta, existen problemas que impactan la experiencia del visitante.

El primero, y según Juancho el más evidente, es la cantidad de personas sin hogar, pues en cada caminata se encontraron con personas en situación de calle, incluso, en las zonas más exclusivas.

Juancho cuenta qué es lo que no le gustó de Nueva York y sorprende a los internautas - crédito @juanchomusic_/IG

“Que la ciudad perfecta, no. Nueva York tiene sus vainas malas y no son poquitas. Primero, el tema de los homeless, los homeless son la gente que vive en la calle y eso es un problema grande que tiene Nueva York. La cantidad de locos que yo me encontré no tiene sentido. Eso era gente que se ve que quedó rayada por la droga. Tú veías gente en la calle así (ilustra que son personas dobladas, mientras están de pie), gente peleando sola, gente gritando", reveló el creador de contenido.

De acuerdo con sus declaraciones, uno de los momentos más tensos que vivió con ese tema fue mientras caminaba con su pareja.

“Nos encontramos de frente a un loco. Cuando yo veo que le tiró un cabezazo a mi novia, pero como si fuera un maldito toro, yo la alcanzo a jalar y le pegó en el brazo. Y el loco siguió”, contó.

También advirtió sobre los peligros en el metro: “Ojo con los locos de las estaciones, esos son los más locos. Me monté y había un man dándose trompadas con la ventana. Luego se golpeó la cabeza contra el vidrio. Nos cambiamos de vagón y en el siguiente había otro loco gritando”.

Para Juancho, esta situación refleja un “serio problema” que Estados Unidos debe afrontar.