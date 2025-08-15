Colombia

Fallo condenatorio contra Diego Cadena “ratifica” la condena contra Álvaro Uribe, aseguró Iván Cepeda: “Un aparato criminal”

El abogado fue hallado culpable del delito de soborno en actuación penal por haber hecho ofrecimientos al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, pero fue absuelto de dos delitos relacionados con Carlos Enrique Vélez

Por Carol Salazar

Iván Cepeda celebró la condena contra el abogado Diego Cadena - crédito Colprensa y Wikipedia

El senador Iván Cepeda Castro respaldó el sentido del fallo condenatorio proferido en contra del abogado Diego Cadena, que fue hallado culpable del delito de soborno en actuación penal por el ofrecimiento de beneficios jurídicos al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve. En un video publicado en sus redes sociales, expuso su punto de vista al respecto.

Registramos con satisfacción y alegría la condena del llamado abogángster, Diego Javier Cadena. Es una decisión que se ha tomado en el día de hoy por parte de un juez, en la que se señala que el señor Cadena se concertó con el señor Enrique Pardo Hash (…) para intentar obtener un falso testimonio a través de presiones de Juan Guillermo Monsalve”, precisó.

Asimismo, aseguró que la decisión del juez en primera instancia respalda la sentencia condenatoria proferida por la jueza Sandra Liliana Heredia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que fue investigado por estos mismos hechos. La togada halló culpable al exmandatario de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal y los condenó a 12 años de prisión domiciliaria.

Esta nueva condena lo que hace es ratificar que el condenado en primera instancia, Álvaro Uribe Vélez, estaba al frente de un aparato criminal que buscaba conseguir falsos testimonios”, señaló el senador.

Así las cosas, informó que con su equipo jurídico apelarán el fallo, toda vez que, aunque Cadena fue condenado por los sobornos a Juan Guillermo Monsalve, fue absuelto de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal relacionados con el exparamilitar Carlos Enrique Vélez.

Una nueva victoria judicial que lo que hace es sencillamente ratificar, consolidar la condena contra Álvaro Uribe Vélez como determinador de este aparato criminal”, insistió.

