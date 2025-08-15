Esposo de la fallecida periodista Alejandra Gómez agradece el apoyo y dedica emotivo mensaje: “El amor nos separó”

El esposo de la comunicadora conmovió al compartir un emotivo post en memoria de Alejandra - crédito @andresmarinmartinez/ Instagram

Tras la confirmación del fallecimiento de Alejandra Gómez, periodista del programa Mañana express, del Canal RCN, que perdió la vida el 10 de agosto a los 43 años, las reacciones de familiares y amigos cercanos de la comunicadora no se hicieron esperar en redes sociales.

La noticia se hizo oficial durante la emisión del noticiero el 14 de agosto, conmocionando a colegas y la audiencia que seguía de cerca la trayectoria de la comunicadora.

En medio del luto y la consternación, Andrés Marín Martínez, esposo de la periodista, compartió públicamente sus sentimientos, un mensaje y fotos junto a Alejandra.

En un emotivo texto para Alejandra, Marín recordó los instantes que vivieron juntos, desde viajes y celebraciones hasta conciertos y fechas personales.

“¡El amor nos unió y el amor nos separó!”, expresó Andrés, haciendo balance de una relación marcada por el afecto y la complicidad.

El esposo de Gómez aludió a los momentos de dicha y dificultades que atravesaron como pareja, reconociendo que la vida juntos estuvo llena de retos, pero también de profundas alegrías.

“Quisimos ser perfectos, aunque sabíamos que lo perfecto suele convertirse en enemigo de lo bueno”, reflexionó en su publicación, que rápidamente movilizó muestras de apoyo en redes.

Andrés Marín también compartió que, antes de su partida, Alejandra le dejó unas palabras que, por ahora, decidió mantener en privado.

“Atesoro las palabras que me dejaste y que han sido reservadas para mi corazón y para nuestros seres más queridos. ¡Gracias por tanto y por todo, Negrita!”

El comunicador concluyó agradeciendo la solidaridad y el cariño recibidos en estos días difíciles.

“Gracias infinitas a todos los colegas y amigos por sus muestras sinceras de respeto, respaldo y cariño, tanto para la familia Gómez Quiñones como para la familia Marín Martínez. ¡Dios les pague!”.

Sus palabras y el homenaje a la memoria de Alejandra Gómez desataron una ola de reacciones en los comentarios, donde internautas lamentaron la muerte y el dolor por que el que ahora atraviesa Andrés.

“Mis oraciones contigo!”, “Andrés, abrazo enorme para vos y toda la familia”, “Andresito un abrazo enorme. Mucha fortaleza y sabiduría para estos momentos tan difíciles”, “Andrés, te envío un fuerte abrazo de condolencias. Dios les de mucha fortaleza 🙏🏼“, ”Que Dios les conceda mucha fortaleza en estos momentos tan difíciles.Que ella goce ahora de la presencia de Dios", fueron algunos de los mensajes.