Colombia

Esposo de la fallecida periodista Alejandra Gómez agradece el apoyo y dedica emotivo mensaje: “El amor nos separó”

Andrés Marín Martínez, pareja de la periodista de ‘Mañana express’, compartió recuerdos, un mensaje privado y reflexionó sobre los momentos vividos junto a Alejandra

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

Guardar
El esposo de la comunicadora
El esposo de la comunicadora conmovió al compartir un emotivo post en memoria de Alejandra - crédito @andresmarinmartinez/ Instagram

Tras la confirmación del fallecimiento de Alejandra Gómez, periodista del programa Mañana express, del Canal RCN, que perdió la vida el 10 de agosto a los 43 años, las reacciones de familiares y amigos cercanos de la comunicadora no se hicieron esperar en redes sociales.

La noticia se hizo oficial durante la emisión del noticiero el 14 de agosto, conmocionando a colegas y la audiencia que seguía de cerca la trayectoria de la comunicadora.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En medio del luto y la consternación, Andrés Marín Martínez, esposo de la periodista, compartió públicamente sus sentimientos, un mensaje y fotos junto a Alejandra.

En un emotivo texto para Alejandra, Marín recordó los instantes que vivieron juntos, desde viajes y celebraciones hasta conciertos y fechas personales.

“¡El amor nos unió y el amor nos separó!”, expresó Andrés, haciendo balance de una relación marcada por el afecto y la complicidad.

El esposo de Gómez aludió a los momentos de dicha y dificultades que atravesaron como pareja, reconociendo que la vida juntos estuvo llena de retos, pero también de profundas alegrías.

“Quisimos ser perfectos, aunque sabíamos que lo perfecto suele convertirse en enemigo de lo bueno”, reflexionó en su publicación, que rápidamente movilizó muestras de apoyo en redes.

Andrés Marín también compartió que, antes de su partida, Alejandra le dejó unas palabras que, por ahora, decidió mantener en privado.

“Atesoro las palabras que me dejaste y que han sido reservadas para mi corazón y para nuestros seres más queridos. ¡Gracias por tanto y por todo, Negrita!”

El comunicador concluyó agradeciendo la solidaridad y el cariño recibidos en estos días difíciles.

Gracias infinitas a todos los colegas y amigos por sus muestras sinceras de respeto, respaldo y cariño, tanto para la familia Gómez Quiñones como para la familia Marín Martínez. ¡Dios les pague!”.

El también comunicador compartió un
El también comunicador compartió un sentido mensaje que conmovió a sus seguidores - crédito @andresmarinmartinez/ Instagram

Sus palabras y el homenaje a la memoria de Alejandra Gómez desataron una ola de reacciones en los comentarios, donde internautas lamentaron la muerte y el dolor por que el que ahora atraviesa Andrés.

“Mis oraciones contigo!”, “Andrés, abrazo enorme para vos y toda la familia”, “Andresito un abrazo enorme. Mucha fortaleza y sabiduría para estos momentos tan difíciles”, “Andrés, te envío un fuerte abrazo de condolencias. Dios les de mucha fortaleza 🙏🏼“, ”Que Dios les conceda mucha fortaleza en estos momentos tan difíciles.Que ella goce ahora de la presencia de Dios", fueron algunos de los mensajes.

Temas Relacionados

Alejandra GómezPeriodista Alejandra Gómezperiodista colombiana fallecidaperiodismo colombianoAlejandra Gómez muertereacción redes socialesColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Carlos Antonio Vélez hizo dura denuncia a Dimayor, tras el partido del América de Cali: “Deslegitiman la competencia”

La polémica decisión de adelantar el partido contra Pereira por las Fiestas de la Cosecha dejó al América de Cali sin el descanso reglamentario, que debe ser mínimo de 72 horas

Carlos Antonio Vélez hizo dura

Famoso producto mexicano, muy apetecido por colombianos, sería riesgo para la salud: reconocida asociación de consumidores emitió alerta

La organización advirtió que el consumo excesivo de este producto, ampliamente distribuido en Colombia, podría tener riesgos para la salud debido a su contenido de dióxido de silicio y altos niveles de sodio

Famoso producto mexicano, muy apetecido

El PIB registró un crecimiento del 2,1% en el segundo trimestre de 2025 mostrando señales de recuperación económica

El país registró una aceleración moderada en su producción, aunque por debajo de lo esperado, y con una actividades destacadas: las artísticas, manufactureras e información y comunicaciones, según el Dane

El PIB registró un crecimiento

Lotería del Quindío: ganadores del sorteo de este 14 de agosto

Como cada jueves, aquí están los resultados de la Lotería del Quindío

Lotería del Quindío: ganadores del

Melina Ramírez confiesa las dificultades de criar a su hijo en Bogotá sin una red de apoyo familiar: “Lo más duro de mi maternidad”

La presentadora relató que la ausencia de familiares cercanos en la capital complica su maternidad y la ha hecho pensar en regresar a Cali, donde viven su madre y su hermana

Melina Ramírez confiesa las dificultades
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Reportan el secuestro de una

Reportan el secuestro de una médica y sus dos hijos en Sevilla, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque armado en Morales, Cauca, dejó dos policías muertos: en la zona hay fuerte presencia de las disidencias de las Farc

El congresista Julio César Triana denunció que fue víctima de un atentado en Huila: atacaron su camioneta con pistolas y fusiles

Temor en Valle y Cauca: conductores de transporte intermunicipal habrían sido citados por las disidencias para imponerles condiciones de trabajo

El asesinato de Miguel Uribe Turbay y la herida que se mantiene abierta en Colombia desde hace décadas

ENTRETENIMIENTO

Melina Ramírez confiesa las dificultades

Melina Ramírez confiesa las dificultades de criar a su hijo en Bogotá sin una red de apoyo familiar: “Lo más duro de mi maternidad”

Yina Calderón revela que no fue invitada al viaje de reencuentro de excompañeros de ‘La casa de los famosos’, y así reaccionó: “Estoy dolida”

Mabel Cartagena reveló qué es lo peor que ha hecho para superar una tusa, y tiene que ver con Silvestre Dangond: “Estaba con el alma hecha pedazos”

Yina Calderón le dijo a Andrea Valdiri que no tiene miedo de enfrentarla en el ring de ‘Stream Fighters’: “No duerme pensando en mí”

Carlos Vives y el Grupo Niche se unieron para crear nueva versión de ‘La Tierra del Olvido’: así suena en verisón salsa

Deportes

Ídolo del América de Cali

Ídolo del América de Cali reveló la preocupante situación deportiva del equipo: “Necesitamos jugadores de experiencia”

Stuttgart vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz en la final de la Supercopa de Alemania

Néiser Villarreal, figura de Millonarios, desató la furia de los hinchas del cuadro azul al vestir camiseta de rival: “Falcao lo intentó y nada”

James Rodríguez preocupa: otra vez será baja para el partido del León ante Necaxa

Luis Sinisterra cada vez más cerca del Cruzeiro, el técnico del Bournemouth se refirió a su continuidad: “Hay cierta incertidumbre”