Alfredo Saade deja la jefatura de despacho de la Casa de Nariño: su hoja de vida fue publicada para asumir la Embajada en Brasil

Alfredo Saade sale del despacho de Presidencia para asumir un nuevo cargo - crédito @AleKolomonosov/X

Alfredo Saade dejará la jefatura de despacho de la Presidencia para asumir como embajador de Colombia en Brasil, en reemplazo de Guillermo Rivera, que presentó su renuncia el 31 de julio por motivos electorales.

La hoja de vida de Saade fue publicada oficialmente en el portal de aspirantes de Presidencia de la República.

