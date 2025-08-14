Yina Calderón reveló qué pasó con su ingreso a la cárcel para visitar a Epa Colombia y se refirió a la polémica por haber regalado la cadena de su amiga: “Es un tema sensible”

Yina Calderón mencionó por qué no ha ido a visitar a Epa Colombia - crédito @yinacalderóntv/IG

La ex participante de La casa de los famosos Colombia, Yina Calderón, volvió a generar titulares, pero esta vez por sus declaraciones sobre su amiga Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, la cual cumple una condena en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá de más de 5 años por los desmanes provocados en las protestas de 2019.

Calderón, que hizo parte de la segunda temporada del reality del Canal RCN —edición que coronó como ganador al cantante Andrés Altafulla, premiado con cuatrocientos millones de pesos—, ofreció una entrevista al programa Cómo amaneció Bogotá de la emisora Tropicana y habló sobre varios temas.

De acuerdo con sus declaraciones, se refirió a su experiencia en el concurso de convivencia, su próximo enfrentamiento con Andrea Valdiri en la pelea de Stream Fighters organizada por Westcol, el lanzamiento de su nuevo espacio de chismes y, por supuesto, la situación judicial de Barrera, una de sus más grandes amigas.

Epa Colombia permanece privada de la libertad tras ser sentenciada a prisión por delitos relacionados con actos de vandalismo contra el transporte público y por instigación a delinquir con fines terroristas, condena que le llegó un día después de que se despidiera de su amiga Yina porque ingresaba a participar en La casa de los famosos Colombia, lo que quiere decir que llevan más de 5 meses sin verse y compartir.

Epa Colombia fue enviada a la cárcel - crédito Colprensa - captura Revista Semana/ YouTube

De hecho, cuando Calderón fue eliminada del reality fue que se enteró de que Barrera Rojas estaba en cárcel, pues durante el encierro del programa no podía tener conocimiento de la realidad y al conocer la noticia tuvo un fuerte choque emocional.

Desde entonces, Yina ha intentado visitarla, pero según relató, el proceso no ha sido tan sencillo, solo ciertas personas tienen acceso y aunque se ha especulado que habría problemas entre las dos y que Epa Colombia se ha negado en verla, la empresaria de fajas aclaró que no se trataría de una situación como esas.

En la entrevista con la emisora de radio, la también creadora de contenido confirmó que recientemente Karol Samantha, pareja sentimental de Epa, le solicitó los datos necesarios para tramitar su ingreso al centro penitenciario.

“Para mí eso es un tema sensible. No es que me haya negado la visita. Mira, el maestro Alerta tuvo la oportunidad de verla, pero es porque el maestro Alerta es abogado y recuerden que los abogados sí pueden entrar, mis hermanas son abogadas y ellas podrían entrar a ver a Epa, pero ellas no son las amigas de Epa, ellas no van a ir, la amiga soy yo. Karol, la esposa, me pidió los datos para meterme en el listado de este mes porque acuérdense de que el listado cambia cada dos meses, entonces yo creo que pronto ya la voy a estar viendo”, reveló Yina Calderón.

Yina Calderón aseguró que pronto podría visitar a Epa Colombia - crédito @yinacalderontv/Instagram

En la conversación, Calderón también se refirió a un episodio que generó comentarios en redes: la cadena que Epa le había regalado y que terminó en manos de otra persona. La influenciadora explicó que se la obsequió a la mexicana Manelyk González sin conocer la situación legal de su amiga y también aseguró que no cree que haya sido un inconveniente.

“Si yo hubiera sabido que Epa estaba encerrada, tal vez no se la hubiese regalado a Manelyk, pero yo no sabía. La Epa es súper desprendida, igual que yo. Ella va a entender”, aseguró Calderón.

Pese a la distancia y a las barreras que impone la cárcel, Yina reiteró su intención de concretar la visita y expresó que mantiene el cariño y el apoyo hacia Barrera, así como también espera que pronto se resuelva su situación.