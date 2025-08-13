Colombia

Daniel Quintero aseguró que el gobierno Peruano tiene un plan para quedarse con Leticia

El exalcalde de Medellín señaló la estrategia que supuestamente quiere tomar el Gobierno peruano para quedarse con la capital del departamento de Amazonas, en Colombia

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

Guardar
El precandidato presidencial Daniel Quintero
El precandidato presidencial Daniel Quintero izó la bandera de Colombia en territorio en discordia: la isla Santa Rosa - crédito @quinterocalle/X

El precandidato presidencial y exalcalde de Medellín Daniel Quintero, por medio de su cuenta en X, publicó un video en el que aparecen miembros del Gobierno peruano que afirman que Leticia debería ser de Perú y así dar una serie de facilidades a los pobladores de esa zona.

Lo anterior desató la rabia de Quintero que respondió que ese es el plan que tiene dicho gobierno para quedarse con la ciudad de Leticia.

Este es el plan del Gobierno del Perú para quedarse con Leticia. Y entre tanto Blu y la derecha vendida y apátrida de nuestro país pidiendo que entreguemos la isla de Santa Rosa y dejemos a Leticia sin Amazonas. Colombia se defiende”, señaló.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En todo caso porque no hacemos que Leticia sea peruana y de esa manera podríamos nosotros darle una serie de facilidades a los pobladores de Leticia para que se bañen en el Amazonas. Pero de ninguna manera le podemos nosotros otorgar el Amazonas a Leticia, si el Amazonas se ha retirado”, fueron las palabras del gobierno peruano ante la controversia que hay por la frontera colombo-peruana.

“No hay ningún problema lo rompemos, no lo reconocemos y vamos a reclamar Leticia al día siguiente y no solamente Leticia sino volver a nuestra frontera activa que no era el Caquetá sino el Putumayo”, enfatizó la administración del Perú.

Duro pronunciamiento de Daniel Quintero
Duro pronunciamiento de Daniel Quintero al gobierno peruano - crédito @QuinteroCalle

Las anteriores declaraciones por parte de los funcionarios peruanos desató la furia del precandidato presidencial Daniel Quintero dejando en evidencia por medio de su publicación en su cuenta en X, el plan que tiene Perú para quedarse con la isla de Santa Rosa y dejar a Leticia sin Amazonas.

Daniel Quintero contestó a congresista peruana que lo llamó persona non grata: “No me importa”

La reciente moción impulsada por la congresista peruana Patricia Juárez, integrante de Fuerza Popular, para declarar persona non grata al precandidato presidencial colombiano Daniel Quintero en Perú, ha profundizado la tensión diplomática entre los dos países.

La propuesta de Juárez llegó luego de que Quintero desplegara la bandera de Colombia en la isla Santa Rosa, territorio identificado por el gobierno peruano como parte de su jurisdicción.

A través de un mensaje publicado en la red social X, la legisladora peruana justificó su iniciativa señalando que el accionar de Quintero constituye “una ofensa a la soberanía nacional”.

Además, solicitó que se tomen medidas para impedir el ingreso del exalcalde de Medellín a suelo peruano.

He presentado una moción para declarar persona non grata e impedir el ingreso al Perú del precandidato colombiano Daniel Quintero.

Su provocación al izar la bandera de su país en territorio peruano es una afrenta directa a nuestra soberanía ¡Esta provocación no quedará impune!”, escribió Juárez.

Patricia Juárez presentó moción
Patricia Juárez presentó moción en el Congreso de Perú en contra de Daniel Quintero - crédito @patty_juarez_

La reacción de Daniel Quintero fue inmediata. El precandidato, cercano al gobierno de Gustavo Petro, restó importancia a las medidas planteadas desde Lima y respondió: “No me importa como me declaren: Santa Rosa está de la mitad del río para acá: Es colombiana”, insistiendo en su interpretación sobre la ubicación de la isla en disputa.

En otro mensaje, Quintero afirmó que la polémica es consecuencia de su convicción de que Santa Rosa corresponde a territorio colombiano, mensaje que difundió tras compartir un video en el que iza la bandera nacional e insiste: “Nos quitaron Panamá, nos quitaron San Andrés. No voy a permitir que nos quiten el Amazonas. Santa Rosa es Colombia”.

El Congreso peruano ha destacado la necesidad de tomar posición firme ante situaciones que puedan afectar la autoridad del Estado en asuntos limítrofes.

Juárez afirmó en el documento presentado que “el Congreso de la República, como órgano representante de la Nación, tiene el deber de manifestar su posición firme ante cualquier intento de menoscabar la autoridad del Estado peruano”.

Además, se solicita a los ministerios de Relaciones Exteriores y del Interior adoptar acciones para restringir el acceso de Quintero al país y respaldar la diplomacia nacional.

Daniel Quintero contestó a la
Daniel Quintero contestó a la congresista peruana que presentó una moción en su contra - crédito @QuinteroCalle

Paralelamente, el ambiente en la zona amazónica se tensó luego de que, en un video divulgado el martes 12 de agosto, lancheros peruanos confrontaran a Quintero tras colocar la bandera.

En las imágenes, varias personas increparon al colombiano y reafirmaron la posición local respecto a la soberanía sobre la isla: “Aprendan a perder, hermano, ¿de quién es esa bandera? Pedazos de ignorantes. ¿O quieren que les quitemos Leticia?”, se escucha durante el episodio.

La controversia entre ambas naciones se agrava por antecedentes recientes, dado que el Gobierno de Perú presentó una queja formal a Colombia por el sobrevuelo de un avión militar en la isla Santa Rosa, considerada estratégica y con una frontera históricamente disputada.

Mientras Lima sostiene que Santa Rosa está habitada y administrada por peruanos, Quintero reitera su postura sobre la propiedad colombiana de la isla.

Temas Relacionados

Daniel QuinteroGobierno peruanoLeticiaColombia-Noticias

Más Noticias

Científicos colombianos hallaron microplásticos en placentas humanas: así es la inédita investigación

El estudio alerta la exposición a estos contaminantes desde el vientre materno y plantea interrogantes sobre el consumo de plástico y sus efectos

Científicos colombianos hallaron microplásticos en

Diputado de Santander denuncia amenazas del Clan del Golfo contra él, su familia y líderes sociales en Barrancabermeja

Torres lidera mesas de diálogo para la paz urbana, pero las amenazas del Clan del Golfo ponen en riesgo su labor y la seguridad regional

Diputado de Santander denuncia amenazas

Desaparición Tatiana Hernández en Cartagena: mamá contó que les han pedido hasta $30 millones por la entrega de la médica

Se cumplen cuatro meses desde la última vez que se vio a la joven de 23 años, en el sector de Los Espolones, en el barrio Bocagrande

Desaparición Tatiana Hernández en Cartagena:

Blessd se convirtió en socio de un equipo de la Liga española: ahora el antioqueño tiene dos clubes en Europa

El cantante antioqueño sigue apostando por otros proyectos fuera de la música y sumó su nombre a otro histórico club español para impulsar una iniciativa que busca inspirar a jóvenes

Blessd se convirtió en socio

Carolina Sanín criticó la decisión de la familia de Miguel Uribe de que no estuviera Gustavo Petro en las exequias: “Es un gesto de belicosidad”

La ausencia del mandatario en el acto fúnebre, confirmada por el ministro del Interior, generó críticas de la escritora, quien calificó la medida como un acto hostil

Carolina Sanín criticó la decisión
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

A empleada de una joyería

A empleada de una joyería en Barranquilla la enamoraron, la extorsionaron y le robaron $126 millones

Tres militares muertos dejó ataque con dron explosivo de las disidencias de las Farc en Puerto Merizalde, Buenaventura

Estos son los grupos criminales colombianos que tienen en alerta la frontera con Ecuador: buscan llenar el vacío que dejó la extradición de ‘Fito’ a Estados Unidos

Asesinato del ‘Zarco Aldinever’ fue parte de una sangrienta guerra entre guerrillas, señaló informe de Insight Crime: sería el autor intelectual del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Comunicado del ELN genera alarma en comunidades rurales de Arauca: impusieron restricciones a la movilidad

ENTRETENIMIENTO

Alejandro Estrada habló del error

Alejandro Estrada habló del error que cometió con Dominica Duque y que ya había repetido con Nataly Umaña: “No escuché”

Blessd se convirtió en socio de un equipo de la Liga española: ahora el antioqueño tiene dos clubes en Europa

Camilo Cifuentes, el ‘influenciador anónimo’, lanzó advertencia a sus seguidores como a emprendedores: “Es una pelea todos los días”

Esto quería el papá de Beéle que pasara con él después de su fallecimiento: video viral del señor hablando sobre su posible muerte y del cantante

Valentina Taguado explicó el motivo por el que actualmente no tiene una relación sentimental: “El amor no se busca”

Deportes

Cuando será el duelo por

Cuando será el duelo por la Copa de Europa entre el Benfica, de Richard Ríos, y el Fenerbahçe, de Jhon Jáder Durán

Jhon Jáder Durán habló tras su lesión y dio parte de tranquilidad en el partido del Fenerbahçe ante Feyenoord por la Copa de Europa: “No hay que preocuparse”

Javier Gandolfi habló sobre los dos tiros penales errados por Edwin Cardona en el Nacional vs. São Paulo: “Hay que pensar en lo que viene”

La Conmebol se burló de Atlético Nacional y del América de Cali tras sus malos resultados ante São Paulo y Fluminense: “Yo cuando me animo”

Jugador de São Paulo se burló de Edwin Cardona, tras el segundo penalti errado en el partido de la Copa Libertadores