Critican a influenciadora que defendió a mujer regañada por Maluma por llevar un bebé a concierto en México

Una influencer llamada La Huny Najar habló del regaño que le hizo Maluma a una mujer que en un concierto en México llevó a un bebé, alzándolo en brazos.
La mujer, evidentemente molesta, le recriminó al cantante medellinense por no haber sido empático con la mujer, pues considera que las madres cabeza de hogar en México no la tienen fácil para tener un momento de disfrute en medio de las obligaciones.
