Rick Scott, senador de EE. UU., se refirió al magnicidio de Miguel Uribe: “Son tiempos escalofriantes en Colombia”

Rick Scott, se pronunció por el magnicidio de Miguel Uribe

Rick Scott, senador de Estados Unidos, habló del magnicidio de Miguel Uribe, que tras dos meses y cuatro días internado en la Fundación Santa Fe, murió el lunes 11 de agosto de 2025.

En entrevista con República USA, el congresista que representa al estado de Florida, lamentó el fallecimiento de Miguel Uribe.

Además, habló del expresidente Álvaro Uribe y del presidente Gustavo Petro.

“Son tiempos escalofriantes en Colombia, le dispararon al excandidato Miguel Uribe, quieren meter al expresidente Uribe en prisión. Petro es un aliado de Maduro”, indicó Scott.

En sus declaraciones, el senador estadounidense envió un mensaje a Colombia, pidiéndole que “despierte”.

“Espero que lo que suceda es que la gente de Colombia se despierte y que vean lo que le pasó a sus vecinos con Chávez y Maduro, son tiempos escalofriantes. Petro odia a los EE.UU...“, aseveró Rick Scott.