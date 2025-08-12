Colombia

Rick Scott, senador de EE. UU., se refirió al magnicidio de Miguel Uribe: “Son tiempos escalofriantes en Colombia”

El senador republicano por el estado de Florida también lanzó duras críticas contra el presidente colombiano: “Petro es un aliado de Maduro”

Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Por Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Guardar
Rick Scott, se pronunció por
Rick Scott, se pronunció por el magnicidio de Miguel Uribe - crédito Jesús Avilés/Infobae

Rick Scott, senador de Estados Unidos, habló del magnicidio de Miguel Uribe, que tras dos meses y cuatro días internado en la Fundación Santa Fe, murió el lunes 11 de agosto de 2025.

En entrevista con República USA, el congresista que representa al estado de Florida, lamentó el fallecimiento de Miguel Uribe.

Además, habló del expresidente Álvaro Uribe y del presidente Gustavo Petro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Son tiempos escalofriantes en Colombia, le dispararon al excandidato Miguel Uribe, quieren meter al expresidente Uribe en prisión. Petro es un aliado de Maduro”, indicó Scott.

En sus declaraciones, el senador estadounidense envió un mensaje a Colombia, pidiéndole que “despierte”.

Espero que lo que suceda es que la gente de Colombia se despierte y que vean lo que le pasó a sus vecinos con Chávez y Maduro, son tiempos escalofriantes. Petro odia a los EE.UU...“, aseveró Rick Scott.

Temas Relacionados

Miguel Uribe TurbayRick ScottReaccionesMuerte Miguel UribeMiguel UribeSenador de Estados UnidosColombia-Noticias

Más Noticias

Así fue el reencuentro entre Duván Vergara y “Polilla” da Silva, referentes del América de Cali: “Lo quiero mucho”

El delantero colombiano y su exentrenador de América de Cali compartieron un emotivo momento antes del duelo entre Racing y Peñarol por los octavos de final de la Copa Libertadores

Así fue el reencuentro entre

Por mensaje de condolencia tras magnicidio de Miguel Uribe Turbay le recordaron al expresidente Uribe cuando se refirió con un tono sarcástico al fallecimiento de Piedad Córdoba: “San Pedro no ha podido terminar el interrogatorio”

En esa ocasión el senador Iván Cepeda repudió las palabras del exmandatario y le dijo: “Qué lamentable no respetar ni siquiera a alguien difunto”

Por mensaje de condolencia tras

Invima presentó nueva alerta sanitaria por un producto dietario que no tiene registro sanitario y representa un riesgo para la salud pública

El coordinador del Grupo de Farmacovigilancia entregó recomendaciones para que en el momento de adquirir un producto se verifique el registro sanitario

Invima presentó nueva alerta sanitaria

“La Vorágine” lidera el top 10 de series más vistas en HBO Max Colombia

Con propuestas que van desde la comedia y el drama hasta la animación, estas producciones se han ganado un lugar entre las favoritas del público

“La Vorágine” lidera el top

Actor colombiano aseguró que está a punto de perder una oreja por el cáncer y le echó la culpa a la EPS

El actor colombiano será sometido a una intervención de hasta diez horas para extirpar casi toda su oreja izquierda tras un diagnóstico de cáncer avanzado

Actor colombiano aseguró que está
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Asesinato del ‘Zarco Aldinever’ fue

Asesinato del ‘Zarco Aldinever’ fue parte de una sangrienta guerra entre guerrillas, señaló informe de Insight Crime: sería el autor intelectual del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Comunicado del ELN genera alarma en comunidades rurales de Arauca: impusieron restricciones a la movilidad

Queman un camión que prestaba servicios a las Tiendas D1 en carretera de Antioquia: delincuentes saquearon hasta $35 millones en mercancía

Un precandidato presidencial propone “darles balín” a criminales implicados en magnicidios como el de Miguel Uribe: “La política permeabiliza la justicia”

Denuncian que el Clan del Golfo está invadiendo territorios donde antes estaba el Ejército en Antioquia: “Unos andan de civil, otros uniformados”

ENTRETENIMIENTO

“La Vorágine” lidera el top

“La Vorágine” lidera el top 10 de series más vistas en HBO Max Colombia

Actor colombiano aseguró que está a punto de perder una oreja por el cáncer y le echó la culpa a la EPS

Marbelle publicó emotivo video junto a Miguel Uribe Turbay: “Seguiremos cantando”

Esta fue la razón por la que Pitbull no se presentó en el concierto con el que Shakira inició su nueva etapa por México

Exesposa de Luis Alberto Posada habló de su polémico divorcio y la fortuna que le dejó el cantante: “Me dio lo que quiso”

Deportes

América de Cali vs. Fluminense

América de Cali vs. Fluminense EN VIVO, octavos de final Copa Sudamericana: así formarían los Diablos Rojos ante el ‘tricolor’ de Río

Así fue el reencuentro entre Duván Vergara y “Polilla” da Silva, referentes del América de Cali: “Lo quiero mucho”

Atlético Nacional vs. São Paulo EN VIVO, octavos de final de Copa Libertadores, así formaría el verdolaga en el Atanasio Girardot

Lothar Matthäus volvió a lanzar dura crítica en contra de Luis Díaz, tras su fichaje al Bayern Múnich: “No quieren quedar mal”

Esta será la nueva fecha para el clásico capitalino entre Santa Fe y Millonarios tras los incidentes en el concierto de Damas Gratis: Dimayor lo confirmó