EN VIVO: así transcurre la cámara ardiente de Miguel Uribe Turbay en el Congreso, hoy 12 de agosto

Gobernador Andrés Julián Rendón dedicó unas palabras de unión a los antioqueños

“Yo me encontraba entre quienes mantuvieron hasta el último momento con la esperanza de ver a Miguel de nuevo en el curso de su vida. Tenía la fe intacta, como muchos compatriotas, la misma fe y esperanza de la que nos contagiaron su esposa, su papá, sus hijos. En estos momentos debo pedirles, queridos paisanos, que en medio de esta incertidumbre, tristeza y dolor mantengamos la fe y la esperanza. Antioquia y Colombia necesitan de esos sentimientos. Necesitan que una vez más salgamos adelante. Necesitan que no nos doblegue ni el odio ni la injusticia”, expresó Andrés Julián Rendón durante un acto público en la Gobernación de Antioquia, en compañía del Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.