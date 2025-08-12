EN VIVO: así transcurre la cámara ardiente de Miguel Uribe Turbay en el Congreso, hoy 12 de agosto

La muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay ha provocado que se generen diferentes debates públicos sobre la forma como debe ser tipificado el crimen registrado el 7 de junio en la localidad de Fontibón, en Bogotá.
Al salón Elíptico del Congreso de la República regresó Miguel Uribe Londoño, padre del senador Miguel Uribe Turbay, que permaneció inclinado sobre el ataúd.
“Yo me encontraba entre quienes mantuvieron hasta el último momento con la esperanza de ver a Miguel de nuevo en el curso de su vida. Tenía la fe intacta, como muchos compatriotas, la misma fe y esperanza de la que nos contagiaron su esposa, su papá, sus hijos. En estos momentos debo pedirles, queridos paisanos, que en medio de esta incertidumbre, tristeza y dolor mantengamos la fe y la esperanza. Antioquia y Colombia necesitan de esos sentimientos. Necesitan que una vez más salgamos adelante. Necesitan que no nos doblegue ni el odio ni la injusticia”, expresó Andrés Julián Rendón durante un acto público en la Gobernación de Antioquia, en compañía del Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.
Durante la ceremonia de ascensos de la Policía Nacional, realizada el 12 de agosto, el presidente Gustavo Petro sorprendió con un gesto solemne que marcó la jornada, y es que pidió un minuto de silencio por la memoria del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, fallecido el día anterior.
Ciudadanos, familiares y allegados a Miguel Uribe Turbay siguen concentrados desde el lunes 11 de agosto en las instalaciones del Congreso de la República para rendir tributo al senador y precandidato presidencial, cuya muerte ha generado una ola de reacciones y movilizaciones en todo el país y fuera de él.
Las honras fúnebres, bajo un dispositivo especial de seguridad, continúan convocando a actores políticos y sociales cercanos al también dirigente del Centro Democrático.
El entorno político colombiano registra expresiones de despedida en diversas ciudades. En Cali, las autoridades locales y departamentales llevaron a cabo un acto conmemorativo. La Alcaldía de Cali, la Gobernación del Valle del Cauca y el Concejo Municipal impulsaron este homenaje, en el que participaron representantes institucionales y ciudadanos.
El presidente del Concejo de Cali, Edison Lucumí Lucumí, expresó su repudio a lo ocurrido mediante un mensaje publicado en la red social X.
“El discurso político no puede anular al contrario. Desde Cali, unidos, rechazamos el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay. La violencia no puede silenciar la democracia. No más polarización”, afirmó Lucumí.
La agenda de homenajes incluye actos previstos en la agenda legislativa y actos simbólicos convocados por allegados y simpatizantes.