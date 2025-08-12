Colombia

EN VIVO: así transcurre la cámara ardiente de Miguel Uribe Turbay en el Congreso, hoy 12 de agosto

El homenaje en el Congreso de la República, bajo un dispositivo especial de seguridad, continúa convocando a ciudadanos, actores políticos y sociales cercanos al senador y precandidato presidencial

Paula Naranjo

Por Paula Naranjo

El ataúd del candidato presidencial
El ataúd del candidato presidencial y senador opositor Miguel Uribe Turbay, quien murió a causa de las heridas sufridas cuando recibió un disparo en un mitin político, yace en el Congreso en Bogotá, Colombia, el martes 12 de agosto de 2025 - crédito Iván Valencia/AP foto
20:05 hsHoy

Jurista explicó por qué el asesinato de Uribe Turbay no es considerado un magnicidio o un crimen de lesa humanidad

En diálogo con Infobae Colombia, el abogado Edwin Chaves explicó por qué es correcto que la Fiscalía General de la Nación impute a los capturados por el cargo de homicidio agravado

Jimmy Nomesqui Rivera

Por Jimmy Nomesqui Rivera

El senador y precandidato presidencial
El senador y precandidato presidencial ha sido homenajeado desde varios sectores - crédito Reuters

La muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay ha provocado que se generen diferentes debates públicos sobre la forma como debe ser tipificado el crimen registrado el 7 de junio en la localidad de Fontibón, en Bogotá.

19:56 hsHoy

Miguel Uribe Londoño regresó a la cámara ardiente de su hijo Miguel Uribe Turbay

Al salón Elíptico del Congreso de la República regresó Miguel Uribe Londoño, padre del senador Miguel Uribe Turbay, que permaneció inclinado sobre el ataúd.

Miguel Uribe Londoño permaneció durante
Miguel Uribe Londoño permaneció durante varios segundos recostado sobre el ataúd de su hijo - crédito @arcinana/X
19:43 hsHoy

Gobernador Andrés Julián Rendón dedicó unas palabras de unión a los antioqueños

“Yo me encontraba entre quienes mantuvieron hasta el último momento con la esperanza de ver a Miguel de nuevo en el curso de su vida. Tenía la fe intacta, como muchos compatriotas, la misma fe y esperanza de la que nos contagiaron su esposa, su papá, sus hijos. En estos momentos debo pedirles, queridos paisanos, que en medio de esta incertidumbre, tristeza y dolor mantengamos la fe y la esperanza. Antioquia y Colombia necesitan de esos sentimientos. Necesitan que una vez más salgamos adelante. Necesitan que no nos doblegue ni el odio ni la injusticia”, expresó Andrés Julián Rendón durante un acto público en la Gobernación de Antioquia, en compañía del Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Andrés Julián Rendón afirmó que continuaba con la esperanza de que Miguel Uribe viviera - crédito @MargaritaRepo/X
19:35 hsHoy

Gustavo Petro pidió un minuto de silencio por Miguel Uribe durante la ceremonia de ascensos en la Policía: “Por la paz de su familia”

El acto presidencial para con la fuerza policial del país tuvo un momento llamativo y representativo, luego de que el mandatario pidiera un instante solemne ante la muerte del senador y precandidato

Katherine Lancheros

Por Katherine Lancheros

Durante el acto de ascensos en la Policía Nacional este 12 de agosto, el presidente Gustavo Petro pidió un minuto de silencio por el fallecido senador Miguel Uribe Turbay - crédito @infopresidencia/X

Durante la ceremonia de ascensos de la Policía Nacional, realizada el 12 de agosto, el presidente Gustavo Petro sorprendió con un gesto solemne que marcó la jornada, y es que pidió un minuto de silencio por la memoria del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, fallecido el día anterior.

19:34 hsHoy

Ciudadanos, familiares y allegados a Miguel Uribe Turbay siguen concentrados desde el lunes 11 de agosto en las instalaciones del Congreso de la República para rendir tributo al senador y precandidato presidencial, cuya muerte ha generado una ola de reacciones y movilizaciones en todo el país y fuera de él.

Las honras fúnebres, bajo un dispositivo especial de seguridad, continúan convocando a actores políticos y sociales cercanos al también dirigente del Centro Democrático.

El entorno político colombiano registra expresiones de despedida en diversas ciudades. En Cali, las autoridades locales y departamentales llevaron a cabo un acto conmemorativo. La Alcaldía de Cali, la Gobernación del Valle del Cauca y el Concejo Municipal impulsaron este homenaje, en el que participaron representantes institucionales y ciudadanos.

La administración local y departamenta
La administración local y departamenta llevó a cabo actos conmemorativos en honor a Miguel Uribe - crédito @elucumilucumi/X

El presidente del Concejo de Cali, Edison Lucumí Lucumí, expresó su repudio a lo ocurrido mediante un mensaje publicado en la red social X.

El discurso político no puede anular al contrario. Desde Cali, unidos, rechazamos el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay. La violencia no puede silenciar la democracia. No más polarización”, afirmó Lucumí.

La agenda de homenajes incluye actos previstos en la agenda legislativa y actos simbólicos convocados por allegados y simpatizantes.

