Centro Democrático respondió al expresidente Juan Manuel Santos: “Aquí no hay odio, sino dignidad, algo que usted parece desconocer”

El homenaje póstumo al senador Miguel Uribe Turbay en el Capitolio Nacional estuvo marcado no solo por la expresión de dolor de su familia y amigos, sino por la persistencia de la polarización política en el país, evidenciada en la ausencia de Álvaro Uribe Vélez y la fuerte controversia en torno a la presencia de Juan Manuel Santos.

El expresidente Uribe Vélez no pudo asistir en persona, debido a su detención domiciliaria en su finca de Rionegro, Antioquia, se convirtió en el detonante de un enfrentamiento político agravado por declaraciones cruzadas entre los exmandantarios.

Durante la jornada del lunes 11 de agosto, reconocidas figuras políticas acompañaron a la familia Uribe Turbay en la cámara ardiente, entre ellos, el expresidente Juan Manuel Santos y César Gaviria.

En contraste, la ausencia de Álvaro Uribe Vélez no pasó desapercibida.

El líder del Centro Democrático recurrió a la red social X para manifestar su pesar por no despedirse personalmente de Miguel Uribe y, simultáneamente, para arremeter contra Santos, a quien acusó de hipócrita debido a su presencia en el acto conmemorativo.

El Centro Democrático emitió un comunicado en sus plataformas digitales donde subrayó: “Aquí no hay odio, expresidente Santo, sino dignidad, algo que usted parece desconocer. Su cinismo e hipocresía son incompatibles con el dolor que millones de colombianos sentimos“.

Entre líneas seguidas, la bancada siguió diciendo: “usted traicionó el proyecto político y al líder que lo llevó a la Presidencia, y desde entonces lo ha atacado con cinismo, tanto en público como en privado, incluso horas antes de un juicio injusto contra un hombre cuya inocencia ha sido demostrada”.