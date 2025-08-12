Colombia

Asesinan a un joven trompetista indígena en Caloto, Cauca: presuntos disidentes lo detuvieron cuando conducía una volqueta y le dispararon

El Cric denunció que, durante el levantamiento del cuerpo y el acompañamiento de la Guardia Indígena en el punto de cuidado territorial de Caloto, los miembros de la guardia fueron hostigados por actores armados

William Cortés Cañón

Por William Cortés Cañón

Guardar
Esta situación evidencia la vulnerabilidad
Esta situación evidencia la vulnerabilidad de quienes intentan proteger a sus comunidades y la dificultad de garantizar la seguridad en territorios donde la presencia de grupos armados es constante - crédito @cesarlopezmusic/X/Imagen Ilustrativa Infobae

Mediante un extenso comunicado, el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) denunció y describió las circunstancias en las que fue asesinado Germán Andrés Yule Ramos, un comunero de 22 años, hijo de un guardia indígena y miembro activo de la Banda Fiestera de Tacueyó, en la que participaba como trompetista.

El crimen ocurrió el lunes 11 de agosto a las 9:00 a. m., cuando Yule se desplazaba en una volqueta por el sector rural conocido como “la S”, en la vereda Pedregal del municipio de Caloto. Hombres armados lo interceptaron, lo obligaron a detenerse y le dispararon, según la denuncia del Cric.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La violencia no se detuvo con el asesinato. El Cric denunció que, durante el levantamiento del cuerpo y el acompañamiento de la Guardia Indígena en el punto de cuidado territorial de Caloto, los miembros de la guardia fueron hostigados por actores armados.

El asesinato del músico ocurrió
El asesinato del músico ocurrió cuando hombres armados lo interceptaron, lo obligaron a detenerse y le dispararon, según la denuncia del Cric - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Esta situación evidencia la vulnerabilidad de quienes intentan proteger a sus comunidades y la dificultad de garantizar la seguridad en territorios donde la presencia de grupos armados es constante.

La Asociación de Cabildos Indígenas de Toribio, Tacueyó y San Francisco Proyecto Nasa y el propio CRIC atribuyeron el crimen al frente Dagoberto Ramos, una estructura armada que opera en la zona. Según Proyecto Nasa, este grupo no solo amenaza a las autoridades y familiares de las víctimas, sino que también impone su control sobre la economía local:

Por mantener el control del dinero del narcotráfico obligan a la comunidad a pagarles impuestos, amenazan a la gente, engañan a niños y jóvenes obligándolos a ingresar a sus filas, asesinan sin piedad a nuestros comuneros dejando a muchas familias sumidas en el dolor, en el miedo y la rabia desbordada que crece en la comunidad”, denunció la organización.

“Hoy también la guerra nos arrebata a Germán Andrés Yule Ramos de Toribío, Cauca. Un joven con sueños de artista. 22 años. Por él y por sus sueños también seguiremos adelante hasta que amemos la vida”, expresó el músico César López en su cuenta de X, al lamentar el asesinato del joven trompetista.

Mediante un extenso comunicado, el
Mediante un extenso comunicado, el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) denunció y describió las circunstancias en las que fue el asesinado Germán Andrés Yule Ramos, un comunero de 22 años - crédito @aida_quilcue/X

Violencia contra líderes sociales en Cauca desbordada

El asesinato de Yule Ramos no es un hecho aislado. El 14 de julio de 2025, Florilba Ramos y Ferney Elago, que participaban en el proceso de reincorporación en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (Etcr) de Caldono, también fueron asesinados en la región. Dos días después, el 16 de julio, la comunera Andrea Cabas Rodríguez, perteneciente al resguardo indígena de San Francisco y sobrina del alcalde Fabio Andrés Rodríguez, fue hallada muerta en la vía que conecta Corinto y Caloto.

Estos hechos, reportados por el Cric y Proyecto Nasa, ilustran la continuidad de la violencia y la impunidad en el norte del Cauca. El Cric exigió públicamente “el fin de las agresiones contra la población y el respeto a la vida en todas las circunstancias”, mientras que Proyecto Nasa reclamó mayor celeridad y efectividad en la resolución de las causas estructurales del conflicto y en el esclarecimiento de los crímenes.

La Asociación de Cabildos Indígenas
La Asociación de Cabildos Indígenas de Toribio, Tacueyó y San Francisco Proyecto Nasa y el propio CRIC atribuyeron el crimen del trompetista al frente Dagoberto Ramos, estructura armada que opera en la zona - crédito AFP

La reiteración de estos llamados refleja la frustración de las comunidades indígenas ante la falta de respuestas efectivas por parte del Estado y la persistencia de la violencia armada.

La figura de Germán Andrés Yule Ramos trasciende la estadística de víctimas. Además de su trabajo en el sector rural, se distinguía por su compromiso con los procesos comunitarios a través de la música, un espacio de resistencia cultural y cohesión social en medio de la adversidad. Su asesinato, como el de otros líderes y comuneros, representa una pérdida irreparable para la vida colectiva de los pueblos indígenas del Cauca.

Temas Relacionados

Germán Andrés Yule RamosAsesinatoCalotoCaucaDisidencias de las FARCFrente Dagoberto RamosTrompetistaMúsicoColombia-NoticiasCololmbia-Violencia

Más Noticias

Nuevo pronunciamiento de Estados Unidos tras la muerte de Miguel Uribe Turbay resalta legado del senador: “Inspirará a las próximas generaciones”

Las declaraciones de la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, se sumaron a una cadena de condolencias de funcionarios, legisladores y empresarios estadounidenses, quienes expresaron solidaridad con Colombia

Nuevo pronunciamiento de Estados Unidos

EN VIVO | Cámara ardiente de Miguel Uribe Turbay en el Congreso, hoy 12 de agosto: llegó el ministro de Defensa junto con la cúpula Militar y de Policía

El homenaje en el Congreso de la República, bajo un dispositivo especial de seguridad, continúa convocando a ciudadanos, actores políticos y sociales cercanos al senador y precandidato presidencial

EN VIVO | Cámara ardiente

Madres de Falsos Positivos presentarán libro con las recetas favoritas de sus hijos: “Cuando cocinas memoria”

Desde Mafapo expusieron detalles del proyecto, que aún no tiene una fecha estimada de estreno

Madres de Falsos Positivos presentarán

Esto fue lo que “enamoró” a Miguel Uribe de María Claudia Tarazona, su esposa: “Lo que nos unió”

El senador y precandidato presidencial falleció el 11 de agosto de 2025, luego de luchar durante dos meses por su vida. Sufrió un atentado el 7 de junio en Bogotá, en el que recibió dos disparos en la cabeza

Esto fue lo que “enamoró”

Álvaro Leyva aseguró que hay “algo más” detrás del homicidio de Miguel Uribe Turbay: “Hay que ir hasta las últimas consecuencias”

El excanciller estuvo presente en la cámara ardiente del senador y sostuvo que el asesinato del líder del Centro Democrático debía investigarse en profundidad, ya que, según indicó, había algún elemento importante detrás de los hechos

Álvaro Leyva aseguró que hay
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Tres militares muertos dejó ataque

Tres militares muertos dejó ataque con dron explosivo en Puerto Merizalde, Buenaventura

Estos son los grupos criminales colombianos que tienen en alerta la frontera con Ecuador: buscan llenar el vacío que dejó la extradición de ‘Fito’ a Estados Unidos

Asesinato del ‘Zarco Aldinever’ fue parte de una sangrienta guerra entre guerrillas, señaló informe de Insight Crime: sería el autor intelectual del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Comunicado del ELN genera alarma en comunidades rurales de Arauca: impusieron restricciones a la movilidad

Queman un camión que prestaba servicios a las Tiendas D1 en carretera de Antioquia: delincuentes saquearon hasta $35 millones en mercancía

ENTRETENIMIENTO

Los 10 videos en YouTube

Los 10 videos en YouTube que son tendencia en Colombia este día

Streamer Mr. Stiven le regaló una motocicleta nueva a un repartidor de Rappi en Medellín: pasó la meta de entregas

Lucas Arnau será el jurado internacional en la nueva temporada de ‘Yo Me Llamo’ Ecuador

Así fue la reacción de Alejandro Estrada cuando le preguntaron por la participación de su ex Dominica Duque en el ‘After de MasterChef’: “No he visto casi”

Valentina Taguado reveló qué piensa de Michelle Rouillard, luego de su colaboración en ‘Masterchef Celebrity’

Deportes

Jhon Durán marcó y se

Jhon Durán marcó y se lesionó con el Fenerbahçe en el duelo por la fase previa de la Champions League frente al Feyenoord

Atlético Nacional vs. São Paulo, octavos de final de Copa Libertadores, así formaría el verdolaga en el Atanasio Girardot

Así fue el reencuentro entre Duván Vergara y “Polilla” da Silva, referentes del América de Cali: “Lo quiero mucho”

Colombiano tendría todo listo para convertirse en el nuevo entrenador de selección femenina sudamericana: de quién se trata

América vs. Fluminense en vivo: hora y dónde ver el partido de ida entre colombianos y brasileños