Actor colombiano aseguró que está a punto de perder una oreja por el cáncer y le echó la culpa a la EPS

El actor colombiano será sometido a una intervención de hasta diez horas para extirpar casi toda su oreja izquierda tras un diagnóstico de cáncer avanzado

Juan David Botia Méndez

Horas antes de entrar al quirófano, el actor compartió con sus fans el difícil momento que atraviesa, agradeciendo el apoyo - crédito montaje @andreshbejar - Pexels

El actor Andrés Bejar atraviesa un delicado momento de salud luego de ser diagnosticado hace menos de un mes con cáncer de piel, una situación que compartió con sus seguidores a través de sus redes sociales.

El proceso médico se inició en enero, cuando detectó una pequeña lesión en su oreja izquierda que fue aumentando de tamaño rápidamente, según el actor, por las demoras de su EPS en atenderlo.

Tras una biopsia, los especialistas determinaron la necesidad de una intervención quirúrgica urgente.Sin embargo, debido a demoras administrativas en su EPS, la cirugía se dilató por ocho meses y solo hasta hoy, a las 7:00 a.m., fue programada en la Clínica Oncológica de Colsubsidio.

Horas antes de ingresar al quirófano, Bejar concedió una entrevista a la revista Vea en la que detalló el alcance del procedimiento.

“La cirugía va a ser bien complicada, ya cuando el médico dibuja todo el tema la cosa cambia. La cirugía es de 8 a 10 horas, voy a estar dos o tres días en la UCI, después me pasan para piso. Sí va la auriculectomía casi que total de la orejita, chao la oreja, queda un pedacito para colocarme las gafas y la recuperación depende después de la patología, si toca hacer radios o no”, afirmó.

El actor también explicó que el tumor había afectado los ganglios cercanos, lo que obliga a intervenir esa zona.

“En dos o tres meses será la reconstrucción de la oreja y obviamente va a haber vaciamiento de ganglios, la herida del cuello va a ser grande”.

El tumor comprometió también los ganglios, por lo que se realizará una intervención mayor y una futura reconstrucción - crédito @andreshbejar/ Instagram

En sus redes sociales, Bejar publicó un video donde agradeció el apoyo recibido en las últimas semanas. “Llegó el día. Todo de la mano de Dios. Gracias a todos por su energía, por sus oraciones, por todo lo bonito que me han mandado, su buena vibra. Hay miedo, mucho miedo, pero después de todo esto que ha pasado Dios nos va a llevar con bien, Dios le va a dar la sabiduría a esos médicos”, expresó.

Cientos de seguidores han dejado mensajes de aliento: “mucha fuerza”, “todo va a salir bien”, “eres un guerrero, todo va a salir bien”, “Dios lo bendiga, cuide y proteja”.

El proceso de recuperación incluirá una hospitalización inicial de dos o tres días en la UCI, seguidos de una reconstrucción de la oreja y evaluación sobre la necesidad de terapia adicional. La historia de Andrés Bejar ha generado una ola de solidaridad y buenos deseos en el ambiente artístico y entre sus seguidores en redes sociales.

Según el mensaje compartido desde la cuenta de Instagram del actor, salió de la cirugía directo a la UCI - crédito @andreshbejar/ Instagram

En medio de la incertidumbre de sus fanáticos, apareció un mensaje en sus historias de Instagram con el que anuncia que salió con éxito de la intervención quirúrgica. “Ya salió de cirugía, todo salió muy bien, va a estar en UCI por temas de cuidado”, detalló el mensaje.

Cáncer de piel: síntomas, riesgos y tratamiento

El cáncer de piel se origina cuando las células de la piel sufren mutaciones que provocan su crecimiento descontrolado. Según Mayo Clinic, este tipo de cáncer puede desarrollarse en cualquier parte del cuerpo, aunque se observa con mayor frecuencia en áreas expuestas al sol, como rostro, orejas, cuello, brazos y piernas. Sin embargo, también puede aparecer en regiones que normalmente permanecen cubiertas.

Entre los factores de riesgo para desarrollar cáncer de piel se encuentran la exposición prolongada a la radiación ultravioleta (UV), antecedentes familiares de la enfermedad, piel clara, antecedentes de quemaduras solares y la presencia de lunares inusuales o numerosos. Mayo Clinic detalla que existen varios tipos de cáncer de piel; los más frecuentes son el carcinoma basocelular, el carcinoma de células escamosas y el melanoma, este último el más agresivo y con mayor potencial de diseminación a otras partes del cuerpo.

El cáncer de piel puede desarrollarse en cualquier parte del cuerpo, aunque es más frecuente en zonas expuestas al sol como rostro, orejas, cuello, brazos y piernas - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los signos de alarma pueden incluir la aparición de lesiones nuevas, cambios en el aspecto de lunares existentes, heridas que no cicatrizan o manchas que presentan sangrado, descamación o variación en el color, el tamaño o la textura. Mayo Clinic recomienda acudir al médico ante cualquier anomalía persistente en la piel, ya que un diagnóstico precoz mejora significativamente las posibilidades de tratamiento y recuperación.

El tratamiento del cáncer de piel depende del tipo, la localización y el estadio de la enfermedad. Puede incluir cirugía para extirpar la lesión, radioterapia, quimioterapia tópica y, en algunos casos, inmunoterapia. Después de una intervención, como en el caso de Andrés Bejar, se evalúa el tejido extraído para determinar si es necesario complementar el proceso con radioterapia u otros tratamientos.

Mayo Clinic subraya la importancia de la prevención, evitando la exposición solar excesiva y utilizando protector solar, ropa adecuada y realizando autoexámenes periódicos de la piel.

