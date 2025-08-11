Camila Osorio se retiró del WTA 1000 de Cincinnati por lesión pero confía en jugar el US Open

Osorio había debutado en el torneo con una disputada victoria ante la japonesa Moyuka Uchijima - crédito REUTERS/Aleksandra Szmigiel

La tenista colombiana Camila Osorio quedó fuera del WTA 1000 de Cincinnati tras no presentarse a disputar su partido de segunda ronda frente a la letona Jelena Ostapenko, número 30 del ranking mundial.

Osorio había debutado en el torneo con una disputada victoria ante la japonesa Moyuka Uchijima, pero una molestia abdominal, que apareció durante ese encuentro, la obligó a retirarse y priorizar su recuperación para el US Open, el último Grand Slam de la temporada.

La lesión que frenó el avance de Osorio en Cincinnati

Osorio, nacida en Cúcuta y número uno del tenis femenino colombiano, usó sus redes sociales para explicar la situación. En su cuenta de X publicó:

“Hace dos días tuve una lesión mientras jugaba mi partido de primera ronda, estoy muy triste por no poder salir a competir hoy nuevamente aquí en Cincinnati. Espero en Dios poder recuperarme para jugar US Open. Gracias a las personas que me enviaron mensajes.”

El triunfo ante Uchijima se concretó tras tres sets intensos con parciales 7-5, 1-6 y 6-4. Durante ese partido, Osorio ya había presentado molestias en el abdomen y recibió atención médica, pero logró completar el enfrentamiento y avanzar de ronda. La persistencia del dolor en las siguientes horas la llevó a desistir de continuar en el certamen para evitar agravar la lesión.

La Federación Colombiana de Tenis confirmó que la decisión de abandonar el torneo respondió a una molestia abdominal. Este contratiempo se convierte en el sexto walkover de la carrera profesional de Osorio en torneos de la máxima categoría, aunque es la primera ocasión en la que ocurre antes del inicio oficial del partido.

Un torneo sin representantes colombianos

Con la salida de Osorio, el tenis colombiano se quedó sin representantes en el Master 1000 de Cincinnati. Previamente, Emiliana Arango había perdido en la primera ronda frente a la china Wang Xinyu, con parciales de 7-6 (7) y 6-1. Por su parte, Daniel Galán fue derrotado en la segunda ronda por el italiano Jannik Sinner, actual número uno del mundo, con un marcador de doble 6-1 en 59 minutos de juego.

En el caso de Osorio, este torneo representaba su debut en el cuadro principal de Cincinnati. A sus 23 años, ya suma tres títulos del WTA 250 de Bogotá (2021, 2024 y 2025) y su presencia en el listado mundial se mantiene al día de hoy en la casilla 56, con 1.001 puntos, lo que le asegura un lugar en el cuadro principal del próximo US Open.

Esta posición le permitirá competir de manera directa en el major estadounidense sin necesidad de disputar rondas de clasificación.

El camino de Ostapenko y el cuadro del torneo

Jelena Ostapenko, rival de Osorio en Cincinnati, avanzó a la tercera ronda del certamen sin haber jugado punto alguno hasta el momento. La letona quedó exenta de la primera ronda por ‘bye’ y ahora recibió el pase a la siguiente fase por la no presentación de la colombiana. En la tercera ronda enfrentará a la italiana Lucia Bronzetti o a la ruso-australiana Daria Kasatkina, según la evolución del cuadro.

El “walkover” de Osorio permitió a la letona situarse entre las 16 mejores de Cincinnati sin disputar un solo set en las dos primeras fases.

Enfoque en el US Open

El US Open, último Grand Slam del circuito ATP y WTA, se jugará entre el 24 de agosto y el 7 de septiembre en Nueva York. Osorio confía en recuperarse y llegar en óptimas condiciones a este torneo, donde hará parte del cuadro principal gracias a su ubicación en el ranking.

La propia jugadora manifestó su esperanza de poder estar en el evento neoyorquino, pues disputar un Grand Slam es siempre un objetivo clave en la temporada de cualquier tenista de élite.

Su historial en 2025 registra 16 victorias y 14 derrotas, y la recuperación para el US Open implica trabajar junto a su equipo médico para dejar atrás la lesión abdominal que truncó su paso por Cincinnati.