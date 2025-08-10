Paola Jara cumplió el sueño de una fan: la dejó subir a la tarima para cantar con ella durante un concierto en Antioquia

Paola Jara cautivó al público al permitir que una fan suya subiera a tarima para cantar a su lado - crédito @paolajarapj/Instagram

Paola Jara se hizo viral y se llevó todos los elogios al mostrar su sencillez con una fanática que desde el público le pidió poder cantar con ella en escenario durante uno de sus conciertos en su natal Antioquia.

Desde el escenario, la cantante paisa atendió al llamado que su seguidora le hizo por medio de colorido cartel que le escribió y que llamó la atención de la artista.

La misma Paola compartió en su cuenta oficial de Instagram el especial momento que aseguró que quedará guardado en su memoria y trayectoria como artista, pues aseguró que accedió a complacer a su admiradora por qué le recordó sus inicios en la música.

Paola Jara le cumplió el sueño a una fanática: la subió a cantar a su lado - crédito @paolajarapj/Instagram

“Gracias a la música que me permite vivir estos momentos con ustedes y conocer nuevos talentos, Yuranyyy si estás por ahí aparece! Tu talento merece ser visto! Psdt: ¿a qué novela les recuerda este momento?”, escribió jara en la descripción de la publicación.

Las redes sociales de la cantante antioqueña se llenaron de mensajes elogiando el momento vivido junto a Yurani Flórez en el concierto de Medellín. “Me encanta cuando un artista se viste de humildad y le permite a una persona cumplir un sueño”, escribió una usuaria, mientras otros destacaban el parecido entre ambas voces y la emoción sincera reflejada en la tarima: “Canta muy parecido a Paola 😍🔥👏”, “La emoción nos gana. Eres tan linda, tan sencilla, con un corazón tan enorme”.

En la publicación donde compartió el video del encuentro, Paola Jara agradeció a la música por brindarle experiencias como esta y conocer nuevos talentos. “Espero que veas esto y el mundo conozca tu voz y carisma”, agregó la intérprete de Mala mujer y Salud por él.

Paola Jara expuso en redes sociales el talento que descubrió en una fan suya con la que cantó en concierto que dio en Antioquia - crédito @paolajarapj/Instagram

La artista notó, en pleno concierto, un cartel entre el público: “Paola, déjame cantar contigo, por favor”. Ese letrero lo sostenía Yurani Flórez, quien fue conducida rápidamente hasta el escenario por el equipo de la cantante. Tras saludar a su madre y exclamar con emoción: “¡Mamita, lo logré!”, Yurani pudo cantar junto a su ídolo el tema ‘Que sufra, que chupe y que llore’, originalmente grabado con Francy.

Conmovida, Paola Jara reconoció la importancia del momento para su fanática y la abrazó en el escenario. Durante la canción, la voz de Yurani sorprendió positivamente al público y a la propia artista. Ahora, la cantante continúa buscándola para establecer contacto directo y no dejar pasar la oportunidad de destacar su talento.

Paola Jara contó que Jessi Uribe no le gustaba ni cinco cuando lo conoció y reveló cómo la conquistó

Paola Jara atraviesa su segundo embarazo luego de haber enfrentado la pérdida de un bebé; finalmente, tras dejar la decisión en manos de Dios, en noviembre darán la bienvenida a su primera hija a la que llamarán Emilia.

Paola Jara se refirió al bebé que perdió con Jessi Uribe - crédito Caracol Televisión/Youtube

En medio de su dulce espera, la cantante antioqueña se sinceró acerca de una de las más grandes dudas que tiene el público, el inicio de su relación con Jessi Uribe y cómo nació su amor.

A la pareja la persigue la sombra de los rumores de una infidelidad, puesto que, para ese entonces, el artista de música popular se encontraba casado con Sandra Barrios. Si bien ambos han aclarado las fechas en las que comenzó su relación, parte de sus detractores insisten en que Jessi Uribe traicionó a la madre de sus cuatro hijos mayores, pese a que él reconoció que solo fue infiel de pensamiento.

“A mí no me gustaba ni cinco ni me llamaba la atención. Es más, yo le decía que me parecía como mañecito, no sé, ese pelao no y, no me gustaba ni cinco, pero nada, no me llamaba la atención para nada. Y ya después, con el tiempo que dejamos ya de hacer promoción, que ya había pasado como si nada, que ya todo empezó a escribirme y siguió escribiéndome, hablando y no sé qué. ¿Y yo dije yo Ve? O sea, como que como que es en serio. Y él me decía Tú eras, tú eras mi amor platónico“.

De acuerdo con lo que compartió Jara, el primer acercamiento con Jessi respondió ciento por ciento a temas laborales y, enfatizó en que, para ese entonces, el joven cantante no le generaba nada distinto a una admiración por su voz, Esta versión estuvo respaldada por el relato de sus mejores amigas Lina Tobón y Alejandra Zapata.