Colombia

Escándalo en la Ungrd: Sneyder Pinilla pidió que audiencia en la que se evaluará principio de oportunidad a su favor sea pública

El exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres dejó en firme, a través de una misiva, su solicitud, que radicó en las instalaciones del complejo judicial de Paloquemao

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

Guardar
Sneyder Pinilla busca que se
Sneyder Pinilla busca que se haga oficial el principio de oportunidad establecido con la Fiscalía a cambio de información clave en el escándalo de la Ungrd - crédito Colprensa

En un nuevo y tormentoso capítulo en el proceso judicial que causó el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), se conoció el domingo 10 de agosto de 2025 la carta enviada por el exsubdirector de la entidad Sneyder Pinilla Álvarez, en la que solicitó de manera formal a los jueces del complejo judicial de Paloquemao, en Bogotá, que su próxima audiencia sea pública, con acceso a toda la ciudadanía.

En efecto, Pinilla Álvarez, que ejerció como el segundo al mando en la entidad, solo por debajo de Olmedo López Montaño, que ofició como director de la Ungrd, indicó que la diligencia en la que pedirá que se oficialice el principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación sea abierta no solo a los medios, sino al país. Así lo ratificó en la carta enviada al Centro de Servicios Judiciales, con la que pretende que se blinde este proceso.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Esta fue la carta del
Esta fue la carta del exsbudirector de la Ungrd Sneyder Pinilla sobre el principio de oportunidad que estableció con la Fiscalía y que será revisado por un juez de la República - crédito suministrada a Infobae Colombia

“Solicito que mi audiencia de solicitud de principio de oportunidad NO sea reservada ni secreta, sino pública, con acceso para medios y ciudadanía”, escribió el exsubdirector de la Ungrd en el inicio de su comunicación, que fue tramitada por su abogado defensor: el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, que tras purgar pena por su participación en el Cartel de la Toga y su regreso al país, tras su deportación de EE. UU., es abogado litigante.

La advertencia implícita tras la petición de Sneyder Pinilla: “El principio de oportunidad no es un perdón”

La misiva de Pinilla, sin duda, marca un nuevo pulso entre los colaboradores de la justicia y el sistema de protección estatal en medio de la investigación más alta contra estructuras presuntamente corruptas en la Ungrd. Y luego de que una jueza de la República negara el acuerdo establecido por López Montaño ante el órgano acusador, debido a que habría sido presentado de mala manera por parte de la Fiscalía; de acuerdo con la argumentación.

La colaboración de Sneyder Pinilla
La colaboración de Sneyder Pinilla con la Fiscalía dejó al descubierto irregularidades en casos de desvío de recursos públicos al interior de la Ungrd - crédito Fiscalía General de la Nación/Colprensa

En ese sentido, Pinilla indicó que su decisión de declarar y entregar elementos probatorios tuvo un alto costo personal. “Cuando decidí colaborar con la justicia y contar lo que sabía sobre la corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), entendí que no sería fácil, pero no imaginé el altísimo precio que tendría que pagar”, afirmó en su escrito, que tuvo amplia repercusión por la importancia de su testimonio.

En su carta, el exsubdirector sostuvo que su aporte no se quedó en declaraciones. “No solo hablé: entregué documentos, grabaciones, chats, pruebas técnicas que hoy están en poder de la Fiscalía y la Corte Suprema”, precisó el exfuncionario. Según sus palabras, esos insumos permitieron abrir procesos judiciales contra una serie de congresistas, ministros, contratistas y funcionarios que “antes parecían intocables”, según remarcó.

Y explicó la figura jurídica en el centro de la discusión. “El principio de oportunidad no es un perdón a quien cometió delitos, sino una herramienta que permite entrar en estructuras criminales cerradas, donde la verdad no se consigue en un allanamiento, sino cuando alguien que estuvo adentro decide contar lo que pasó y lo cuenta con pruebas”, agregó en su declaración, como una especie de anticipo a lo que podría ser una decisión en su contra.

Sneyder Pinilla declaró en contra
Sneyder Pinilla declaró en contra de los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name Vásquez y Andrés Calle Aguas - crédito Colprensa

La solicitud también planteó la exigencia de máxima visibilidad en su comparecencia judicial, con un objetivo expuesto en términos de autopreservación. “La difusión de esta audiencia no es un capricho. Es mi única garantía real de protección frente a quienes se benefician de mi silencio, frente a quienes han intentado intimidarme, sobornarme, desprestigiarme y frenar mi colaboración”, declaró en su carta el exsubdirector de la Ungrd.

Y recalcó, en consecuencia, que “la transparencia es el mejor blindaje contra la corrupción y contra el miedo”. Por tal motivo, reiteró que su audiencia sea pública como condición esencial para garantizar su seguridad. Y advirtió, con un mensaje al sistema judicial, que su intención siempre ha sido colaborar entregando pruebas de sus actuaciones en este proceso, en el que ha sido considerado como uno de los testigos estrella del entramado.

“Cuando el Estado pide colaboración, la recibe y logra resultados, tiene que honrar lo que acuerda. Si no lo hace, envía un mensaje terrible: que en Colombia colaborar es ponerse la soga al cuello”, expresó Pinilla, que se había comprometido a pagar 5 años y 8 meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado, y devolver $618 millones de pesos, a cambio de una reducción de su pena. Y con el compromiso de seguir aportando todo el material que tiene en su poder sobre este escándalo.

Temas Relacionados

Sneyder PinillaEscándalo en la UngrdCorrupciòn en ColombiaUnidad Nacional de Gestión del RiesgoCorrupción en la UngrdColombia-Noticias

Más Noticias

Ministerio de Defensa resaltó las incautaciones de cocaína en 2025: se han decomisado 601 kilos hasta el momento

Según el general (r) Pedro Sánchez, Colombia alcanzó en 2025 su mayor cifra histórica de incautaciones de cocaína como resultado de operativos conjuntos entre fuerzas militares, de Policía y apoyo internacional

Ministerio de Defensa resaltó las

“Hay una tremenda amenaza de exterminio de la oposición”: Paloma Valencia por condena a Álvaro Uribe y atentado contra Miguel Uribe

Valencia atribuye la ofensiva contra el expresidente a sectores de izquierda representados por el senador Iván Cepeda y el presidente Gustavo Petro

“Hay una tremenda amenaza de

De OnlyFans a pastor: exparticipante del ‘Desafío’ cerró su perfil en la página azul para dedicarse a predicar

Black, atleta del Putumayo que en 2023 fue tendencia por renunciar al ‘reality’ de supervivencia, habló de la transformación de su vida luego de crear contenido para adultos: “Tuve una revelación que me acercó a Dios”

De OnlyFans a pastor: exparticipante

Personas tienen que recoger y llevar cadáveres en moto en una ‘trocha’ de Magdalena: “A la Policía le dio miedo”

En un video publicado en redes sociales se observa cómo dos cuerpos empacados en bolsas son llevados en motocicletas, vulnerando todos los protocolos judiciales establecidos para el levantamiento de víctimas de homicidio

Personas tienen que recoger y

Violencia en Santander: en menos de 12 horas se reportaron cuatro homicidios

Las autoridades locales ya se encuentran en la búsqueda de los presuntos responsables de cada asesinato

Violencia en Santander: en menos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Personas tienen que recoger y

Personas tienen que recoger y llevar cadáveres en moto en una ‘trocha’ de Magdalena: “A la Policía le dio miedo”

Reportan ataque armado contra la estación de Policía de La Vega, Cauca: esto se sabe

Cayó alias Alonso, señalado cabecilla del Clan del Golfo: sería responsable de homicidios y secuestros en Antioquia

Disidencias de las Farc intensifican hostigamientos contra el Ejército en Cauca: un presunto guerrillero fue abatido

Turista británico que dejó su castillo por hallar una orquídea en selvas colombianas terminó secuestrado: esta es la historia

ENTRETENIMIENTO

Juan Duque habló de la

Juan Duque habló de la cicatriz que tiene en su abdomen y que le recuerda que su vida estuvo en riesgo: “No había quirófanos”

De OnlyFans a pastor: exparticipante del ‘Desafío’ cerró su perfil en la página azul para dedicarse a predicar

Hernán Orjuela se despachó contra los que cometieron desmanes en el Movistar Arena de Bogotá

Sofía Vergara reveló su ingrediente secreto para mantener una piel hidratada y brillante: “Me envuelvo en plástico y a dormir”

La cantante Francy confesó la obsesión que tuvo por las cirugías estéticas: llegó a realizarse hasta nueve procedimientos en un solo día

Deportes

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma,

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, campeones de la Community Shield con el Crystal Palace: vencieron al Liverpool por penales

Nairo Quintana dejó ver la herida que sufrió tras su fuerte caída en la Vuelta a Burgos, que lo dejó por fuera de la competencia

Video: Andrés Llinás reaparece tras su operación y envía emotivo mensaje a los hinchas de Millonarios

Jhon Arias recibió un mensaje del técnico de Wolverhampton sobre su adaptación en el fútbol europeo: “No requieres hablar inglés, debes jugar bien”

Hugo Rodallega apoyó a Andrés Llinás tras su lesión y el defensor de Millonarios respondió: “Que la rivalidad quede en la cancha”