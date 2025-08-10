Colombia

Envían a la cárcel a hombre que asesinó a una joven de 20 años que defendió a su hermano: quiso reclamar el robo de una gorra

La víctima, identificada como Sharit Lorena Pabón Remolina, recibió una puñalada en el pecho. Fue trasladada a un centro de salud, pero falleció a pocos minutos del ingreso

Carol Salazar

Por Carol Salazar

Sharit Lorena Pabón Remolina acompañó
Sharit Lorena Pabón Remolina acompañó a su hermano a buscar al presunto delincuente que hurtó su gorra. Este los atacó con un arma blanca - crédito Canal Sur/Europa Press y Redes sociales/X

La investigación sobre el asesinato de la joven de 20 años Sharit Lorena Pabón Remolina, en Piedecuesta, Santander, avanza. El presunto responsable del crimen, identificado como Diego Armando García Mantilla, señalado de haber atacado a la joven con un cuchillo.

Los hechos se presentaron a las 6:00 p. m., aproximadamente, del domingo 3 de agosto de 2025, en un asentamiento conocido como Nueva Colombia, ubicado en el sector Villa Josefina. Allí, el hermano de la víctima denunció el robo de una gorra y recurrió a la joven para reclamar el objeto.

Según informaron las autoridades, citadas por el medio El Universal, Pabón Remolina accedió a acompañar a su hermano en la búsqueda del sujeto que había hurtado el accesorio. Al encontrarlo, hicieron el reclamo y este ingresó a una vivienda y al salir, los amenazó con un arma blanca.

El criminal atacó a la
El criminal atacó a la joven con un cuchillo, tras ser increpado por el robo de una gorra - Los hechos ocurrieron en el sector de La Feria, en el municipio santandereano - crédito Colprensa

En medio de la discusión, la víctima intercedió para defender a su hermano y recibió una puñalada en el pecho. Entonces, fue trasladada de inmediato al Hospital de Piedecuesta, pero falleció a los pocos minutos de haber llegado.

Judicialización de Diego Armando García

El señalado responsable de los hechos fue capturado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Posteriormente, fue presentado ante el Juzgado Tercero Penal Municipal de Bucaramanga, que adelantó su judicialización.

Por orden del juez, fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario, por lo que estará privado de la libertad durante el curso de las investigaciones en su contra. Fue imputado con cargos por el delito de homicidio agravado, el cual se suma a un largo historial delictivo.

El señalado asesino tiene antecedentes
El señalado asesino tiene antecedentes por homicidio - crédito Pexels

En 2015 y 2016 habría cometido el delito de lesiones personales y en 2016 también se habría visto involucrado en un caso de homicidio. Además, tiene anotaciones por inasistencia alimentaria fechadas en 2017 y 2019 y tiene una adicional por violencia contra servidor público, por hechos ocurridos en 2023.

Debido a que García Mantilla fue blanco de amenazas dentro de la Estación de Policía de Piedecuesta, las autoridades tomaron medida de protección.

Joven fue asesinada en Santander frente a su hija

En el departamento de Santander, las autoridades también están investigando el asesinato de otra joven que se presentó en la noche del sábado 2 de agosto de 2025 en la vereda Saucará del municipio de Carcasí. La víctima fue identificada como Érika Duarte Joya, de 23 años.

Según testimonios, dos hombres armados, encapuchados y vestidos de negro, llegaron en motocicleta e irrumpieron en el domicilio de la mujer cerca de las 7:00 p. m. Los agresores dispararon a Duarte Joya en el rostro y huyeron del lugar. El crimen se cometió frente a su madre, su hija de dos años, un hermano y un sobrino.

De acuerdo con el reporte del teniente coronel Raúl Pérez Aramendiz, comandante Operativo de Seguridad Ciudadana de la Policía de Santander, el caso se conoció tras una llamada de emergencia realizada por vecinos que presenciaron el hecho.

La joven se encontraba en
La joven se encontraba en compañía de su familia cuando fue asesinada - crédito Alejandro Rodríguez / Cuartoscuro

“A través de una llamada de la ciudadanía, se tuvo conocimiento del hallazgo de una persona sin signos vitales al interior de una vivienda ubicada en la vereda Saucará”, detalló.

La Policía está evaluando una hipótesis centrada en cuestiones personales, puesto que la joven habría recibido amenazas días antes de que ocurriera el ataque. Estas estarían relacionadas con la finca en la que vivía, que correspondería a una herencia familiar. Presuntamente, dos allegados que se verían beneficiados con el predio exigieron que dejara el lugar junto con su familia.

Los hechos podrían estar relacionados con situaciones personales, hipótesis que sigue en verificación”, explicó el comandante.

