Menor fue secuestrado en el centro de Bogotá: familiares aseguraron que el hecho sería una retaliación

Menor fue secuestrado en Bogotá por un grupo de hombres mientras estaba jugado un partido de fútbol - crédito Freepik

La comunidad del sector de Los Laches, en la localidad de Santa Fe, centro de la ciudad, denunció el secuestro de un adolescente de 16 años a manos de un grupo de hombres armados.

Harold Aroca es el adolescente que desapareció en la tarde del 6 de agosto, luego de que llegara del colegio y se dirigiera a un parque del sector para jugar un partido de fútbol.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con la información suministrada por los familiares del joven, al momento del rapto, el adolescente se encontraba desarrollando actividades recreativas.

“Hay un reporte en el CAI, dicen que una señora se acercó y dijo que a mi hijo cuatro personas lo habían golpeado, encapuchado y subido a una camioneta. Hasta el día de hoy no se sabe nada”, narró la madre del menor a CityTv, que prefirió no revelar su identidad por temas de seguridad.

Secuestro en la localidad Santa Fe conmocionó a la comunidad - crédito Montaje Johan Largo/Infobae

El padre aseguró que, tan pronto se enteró de los hechos, salió a buscarlo y, ante la información suministrada por los habitantes de la zona, habría conocido la dirección en la que los delincuentes emprendieron la fuga con su hijo: “Salgo a buscarlo porque había llegado un reporte de que a él alguien lo había sacado vía Choachí”.

De acuerdo con las hipótesis que maneja la familia del joven, este secuestro podría ser represalia luego de que él contara en el colegio que conocía a quien perpetraron un asesinato en el sector días atrás:

“No sé, de pronto él habrá hecho un comentario, o algo sobre ese homicidio, y por eso tomaron represalias contra él. Él no tiene nada que ver con eso, nada, nada, nada, ese fin de semana él estaba acá conmigo, todo el día se la pasó durmiendo”, dijo el padre al sistema informativo.

Sus padres hacen un llamado a quienes cometieron el rapto para que lo devuelvan sano y salvo: “esta zozobra que tengo nadie se la imagina”, comentó su madre.

De acuerdo con las hipótesis que maneja la familia del joven, este secuestro podría ser represalia luego de que él contara en el colegio que conocía a quien perpetraron un asesinato en el sector días atrás - crédito Colprensa

María Eugenia Cruz, directora de la Corporación Mujer Sigue Mis Pasos, se unió a la búsqueda y solicitan que sea devuelto al seno de su hogar: “Queremos eso, que cualquier persona que sepa de él, incluso quienes lo tienen, se pueden acercar de manera tranquila, a darnos información, no se va a hacer absolutamente nada. Harold es un niño que estudia, y que además sueña con ser futbolista, por favor, no le arrebaten los sueños”.

Siete delincuentes fueron capturados por secuestrar y extorsionar a conductores de plataformas de transporte

Siete personas fueron puestas a disposición de un centro de reclusión por decisión de un juez de control de garantías, tras ser señaladas de actuar en conjunto con el objetivo de secuestrar y asaltar a conductores.

La Fiscalía General de la Nación, a través de una fiscal Gaula de la Seccional Bogotá, imputó a los detenidos los delitos de secuestro extorsivo agravado, hurto calificado y agravado, y uso de menores de edad en la comisión de delitos.

Los acusados fueron identificados como Bárbara Alexandra Rojas Fariñez, Juan David Steef Gaviria Moreno, Alembert Moisés Fernández García, Adán José Morales Morillo, Estivenson Enrique Mendoza Vivanco, Jhonatan José Aparicio Rivas y Julio César Fuentes Benítez.

Los detenidos fueron identificados como Bárbara Alexandra Rojas Fariñez, Juan David Steef Gaviria Moreno, Alembert Moisés Fernández García, Adán José Morales Morillo, Estivenson Enrique Mendoza Vivanco, Jhonatan José Aparicio Rivas y Julio César Fuentes Benítez - crédito Alcaldía de Bogotá

De acuerdo con las pesquisas adelantadas por la Policía Nacional, los secuestros ocurrieron en distintos sectores de la ciudad. Uno de los episodios destacados corresponde al 23 de mayo de 2025, cuando una de las víctimas recogió a los sospechosos en el sector de Patio Bonito, ubicado en la localidad de Kennedy.

La víctima fue llevada a una vivienda en el barrio Dindalito, en el suroccidente de Bogotá, donde le robaron dinero en efectivo, su teléfono móvil y vaciaron sus cuentas bancarias. Dentro de este caso se estableció, además, la manipulación de un menor de edad por parte de los adultos para la ejecución del delito.

Las autoridades esclarecieron que los implicados actuaban de forma coordinada, convirtiendo a los trabajadores de aplicaciones en blancos fáciles y reiterados. Además, la Fiscalía indicó que sigue recopilando información para determinar si existen más víctimas o cómplices que aún no hayan sido identificados.