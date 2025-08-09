Colombia

Líder social asesinado en Valle del Cauca fue sacado de su casa y ejecutado por grupos armados: su cuerpo fue abandonado en la carretera

Brayan Saa, líder social y promotor turístico del occidente del Valle del Cauca, fue asesinado en medio de una escalada de violencia contra defensores comunitarios en la región

Santiago Cifuentes Quintero

Por Santiago Cifuentes Quintero

Guardar
El lugar donde fue hallado
El lugar donde fue hallado el cuerpo de Brayan Saa, en la antigua vía al mar, escenario de creciente violencia contra líderes sociales en el Valle del Cauca - crédito Colprensa y red social Facebook

En medio de un clima de temor e inseguridad que afecta al occidente del Valle del Cauca, fue asesinado Brayan Saa, un reconocido líder social y promotor turístico de la región, en un nuevo episodio que evidencia la escalada de violencia contra los liderazgos comunitarios en Colombia.

Según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), ya son 96 los líderes sociales asesinados en el país durante 2025.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El cuerpo de Saa, de 36 años, fue encontrado con múltiples impactos de bala en la zona conocida como la Pata, en la antigua vía al mar que conecta Buenaventura con el interior del departamento.

De acuerdo con las primeras investigaciones, sujetos armados lo sacaron por la fuerza de su vivienda en el corregimiento El Danubio y lo ejecutaron en una zona rural de difícil acceso, complicando las labores de las autoridades para esclarecer el crimen.

John Arley Murillo, líder afrodescendiente del occidente del Valle, expresó a Blu Radio su preocupación por la creciente intimidación a los liderazgos sociales: “Están viendo como un peligro o enemigo los liderazgos que son genuinos. Eso está ocurriendo en nuestra región y la verdad es que estamos en riesgo”.

La Defensoría del Pueblo había alertado sobre esta situación en la Alerta Temprana 036/23, que advertía sobre desplazamientos forzados, reclutamiento de menores, homicidios selectivos y secuestros que afectan a comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas, docentes y jóvenes.

Brayan Saa, líder social y
Brayan Saa, líder social y promotor turístico de El Danubio, comprometido con el desarrollo y bienestar de su comunidad - crédito red social facebook

Además, en la AT 019/23, la entidad subrayó la amenaza constante que enfrentan los defensores de derechos humanos debido a la imposición de normas y control social por parte de grupos armados ilegales.

En la región operan estructuras como el frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc y bandas locales vinculadas al narcotráfico, que han intensificado la violencia contra los líderes comunitarios.

En el último mes, Indepaz registró al menos 10 asesinatos similares en los departamentos del Valle y Cauca, atribuidos a represalias de estos grupos armados.

Brayan Saa era un referente en el desarrollo local, con participación activa en la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata) y el consejo comunitario de El Danubio.

Su trabajo en proyectos turísticos y comunitarios buscaba mejorar las condiciones de vida en la región, lo que lo convirtió en objetivo de quienes buscan mantener el control territorial a través del miedo y la violencia.

La Defensoría del Pueblo ha instado a las autoridades a tomar medidas urgentes para proteger a los líderes sociales y garantizar el respeto al Derecho Internacional Humanitario, mientras que la comunidad exige respuestas efectivas que permitan frenar la violencia y reconstruir el tejido social en una región marcada por la resistencia y la esperanza.

Comunicado de Indepaz alertando sobre
Comunicado de Indepaz alertando sobre el aumento de asesinatos de líderes sociales en Colombia y la necesidad urgente de protección - crédito Indepaz

El asesinato de Saa se suma a la lista de víctimas en la disputa por el control de rutas estratégicas y territorios clave para el narcotráfico y otras economías ilegales.

Hasta el momento, la respuesta institucional se ha limitado a reforzar la seguridad en la vía al mar y emitir alertas sobre los riesgos para los líderes sociales, una situación que la comunidad espera cambie con acciones concretas.

Asesinaron a un líder social en Jamundí

Ruhal Martínez era el vicepresidente
Ruhal Martínez era el vicepresidente de la JAC en Villacolombia - crédito Andrés Felipe Ramírez/Facebook

El asesinato de Ruhal Martínez, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de Villa Colombia en Jamundí, refleja la grave situación de violencia y control territorial que enfrentan los líderes sociales en la región.

Martínez fue atacado por hombres armados el 6 de agosto mientras se desplazaba en motocicleta, en un hecho presuntamente premeditado por su oposición a la manipulación de grupos armados ilegales para impedir el ingreso del Ejército.

Este crimen se suma al asesinato reciente de Yeri Edwin Gaitán, presidente de la misma JAC, evidenciando un patrón de violencia contra líderes comunitarios.

En la zona opera el frente disidente Jaime Martínez, que utiliza a miembros de la comunidad para bloquear operaciones militares y consolidar su poder, bajo amenaza de represalias. La comunidad vive un clima de temor, agravado por recientes asonadas contra el Ejército y la retención ilegal de militares.

Organizaciones como la Defensoría del Pueblo e Indepaz han alertado sobre el riesgo constante que enfrentan estos líderes, con Martínez siendo el líder social número 95 asesinado en Colombia en 2025.

La muerte de Martínez simboliza la presión y la coacción ejercidas por grupos armados ilegales que buscan controlar la región, mientras las autoridades enfrentan dificultades para proteger la seguridad e integridad de quienes defienden los derechos y la organización comunitaria.

Temas Relacionados

Líder socialbrayan SaaLíder en Valle del CaucaSacado de su casaViolencia en el ValleIndepazLíder social asesinadoColombia-Noticias

Más Noticias

Incautan más de 14.000 dosis de “tusi falso” en Pereira, valoradas en más de 800 millones de dólares

Las autoridades advierten sobre los graves riesgos para la salud asociados al consumo de esta droga sintética, cuya incautación supera los 853 millones de pesos

Incautan más de 14.000 dosis

Incremento de inflación en julio podría alejar la decisión del Banco de la República para bajar las tasas de interés, dijo Asobancaria

El crecimiento de los préstamos y la reducción de tasas en créditos de vivienda se atribuyen a medidas coyunturales, mientras la inflación y la política fiscal limitarían la posibilidad de nuevos estímulos económicos

Incremento de inflación en julio

Exsoldados del Ejército asumieron responsabilidad en el asesinato de un hombre en Caqueta en 2008: son comparecientes de la JEP

Los firmantes de esta carta hicieron claridad en que Tapiero Tique no era integrante de grupos al margen de la ley y fue una víctima más de los denominados falsos positivos en el país

Exsoldados del Ejército asumieron responsabilidad

Racing insiste en fichar al colombiano Sebastián Villa, aunque hay problemas por su escogencia: “No tienen cupos”

A pesar de la insistencia del técnico Gustavo Costas, la falta de cupos para extranjeros y los antecedentes judiciales del jugador impiden su fichaje por el club de Avellaneda

Racing insiste en fichar al

Caterin Escobar se despidió de Mario Alberto Yepes tras su eliminación y lanzó indirecta a Michelle Rouillard en ‘MasterChef Celebrity’: “Tú eres el mejor”

La salida del exfutbolista generó controversia entre algunos seguidores del ‘reality’, quienes cuestionaron la decisión del jurado

Caterin Escobar se despidió de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidencias de las Farc intensifican

Disidencias de las Farc intensifican hostigamientos contra el Ejército en Cauca: un presunto guerrillero fue abatido

Turista británico que dejó su castillo por hallar una orquídea en selvas colombianas terminó secuestrado: esta es la historia

Sicarios mataron a tiros a un taxista en Ciudad Bolívar, Bogotá, mientras esperaba una carrera: el crimen ocurrió a pocas cuadras de un CAI

El calvario de la familia de uno de los soldados secuestrados por el ELN en Venezuela: “Tienen la intención de liberarlos, pero el Gobierno no se pronuncia”

Joven de 23 años murió a tiros en Cúcuta mientras veía el partido entre Cúcuta Deportivo y Atlético Nacional

ENTRETENIMIENTO

Caterin Escobar se despidió de

Caterin Escobar se despidió de Mario Alberto Yepes tras su eliminación y lanzó indirecta a Michelle Rouillard en ‘MasterChef Celebrity’: “Tú eres el mejor”

Mabel Cartagena confesó cuál ha sido su funa más grande y reveló los detalles del mal momento que vivió por ese episodio

Shakira agradeció con emotivo mensaje y dedicatoria a Chris Martin, de Coldplay, durante su concierto y levantó sospechas de un romance: “Gracias por tanto”

Así fue como Pipe Bueno vivió el concierto con Maluma en México: compartió detalles de cómo fue su experiencia

Arcángel y su hijo revelan el significado de algunas palabras que usan en sus canciones más exitosas

Deportes

Racing insiste en fichar al

Racing insiste en fichar al colombiano Sebastián Villa, aunque hay problemas por su escogencia: “No tienen cupos”

Javier Gandolfi, técnico de Atlético Nacional, confirmó la dura fractura que sufrió el delantero uruguayo Facundo Batista

Así reaccionó el exboxeador colombiano Miguel “El Happy” Lora tras conocer la muerte del periodista Eugenio Baena Calvo

Luto en el periodismo deportivo colombiano: el cartagenero Eugenio Baena Calvo murió a los 71 años

Egan Bernal terminó en el top-10 de la clasificación general de la Vuelta a Burgos: Diego Pescador también se destacó