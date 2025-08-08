EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ afrontará un nuevo reto de eliminación el 8 de agosto

Entre estos siete concursantes se decidirá el próximo en abandonar la cocina más prestigiosa del país. No se pierda toda la actividad a partir de las 8:00 p. m.

A Valeria Aguilar, Caterin Escobar, Luisfer Hoyos, Mario Alberto Yepes y Patricia Grisales, que mostraron altibajos durante la salvación, se suman Michelle Rouillard y Raúl Ocampo, que por votación de los participantes salvados fueron enviados directamente a la eliminación.

Con la victoria de Violeta Bergonzi en el reto de salvación que vio el regreso de Carla Giraldo, MasterChef Celebrity recibirá este viernes una nueva prueba para conocer el siguiente eliminado de la séptima temporada.

La actriz Carla Giraldo regresó como invitada especial a Masterchef Celebrity durante el capítulo emitido este jueves 7 de agosto de 2025.

