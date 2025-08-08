Colombia

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ afrontará un nuevo reto de eliminación el 8 de agosto

Siete famosos quedaron en riesgo y deberán emplearse a fondo si quieren seguir en competencia

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

El jurado eligirá un nuevo
El jurado eligirá un nuevo participante que abandonará la cocina de 'MasterChef Celebrity Colombia' - crédito cortesía del Canal RCN
21:04 hsHoy

Carla Giraldo regresó a ‘Masterchef Celebrity’ y revivió rivalidad con la comediante Liss Pereira: “Cambió mi vida”

Durante su regreso al prgrama, la ganadora del formato en 2021 reconoció que enfrentarse a rivales talentosos, como Liss Pereira, fue clave para su crecimiento

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

La actriz recordó que la
La actriz recordó que la rivalidad con la comediante durante la competencia la ayudó a llegar a la final - crédito cortesía Canal RCN

La actriz Carla Giraldo regresó como invitada especial a Masterchef Celebrity durante el capítulo emitido este jueves 7 de agosto de 2025.

19:24 hsHoy

Con la victoria de Violeta Bergonzi en el reto de salvación que vio el regreso de Carla Giraldo, MasterChef Celebrity recibirá este viernes una nueva prueba para conocer el siguiente eliminado de la séptima temporada.

A Valeria Aguilar, Caterin Escobar, Luisfer Hoyos, Mario Alberto Yepes y Patricia Grisales, que mostraron altibajos durante la salvación, se suman Michelle Rouillard y Raúl Ocampo, que por votación de los participantes salvados fueron enviados directamente a la eliminación.

Entre estos siete concursantes se decidirá el próximo en abandonar la cocina más prestigiosa del país. No se pierda toda la actividad a partir de las 8:00 p. m.

EN VIVOMasterChef CelebrityMasterChef Celebrity ColombiaMasterChef Celebrity 10 añosReto de eliminaciónColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

