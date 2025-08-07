Colombia

Video viral: joven lloró desconsolado pidiendo a los internautas información de su perrito en Bogotá

La publicación superó los 14.000 “me gusta” en Instagram, lo que refleja el impacto generado y la inmediata empatía de los usuarios, que no tardan en sumarse a la campaña de búsqueda

La escena de Juan David, visiblemente afectado y con lágrimas al relatar la desaparición de Oso, conmovió no solo por la pérdida material de su mascota, sino por la sinceridad y el desgarro emocional - crédito @ojuanda /IG

La historia de Juan David y su perro Oso provocó una movilización inesperada en las redes sociales, en el que miles de personas son testigos del dolor y la angustia por la desaparición de una mascota en Bogotá.

El video que se difundió ampliamente muestra a Juan David, sumido en una profunda tristeza mientras pide ayuda con la esperanza de encontrar a su compañero, de raza shitzu que se extravió en la zona del Jardín Botánico.

La escena de Juan David, visiblemente afectado y con lágrimas al relatar la desaparición de Oso, conmovió no solo por la pérdida material de su mascota, sino por la sinceridad y el desgarro emocional que expresa ante la cámara. El video superó los 14.000 “me gusta” en Instagram, lo que refleja el impacto generado y la inmediata empatía de los usuarios, que no tardan en sumarse a la campaña de búsqueda.

El testimonio de Juan David

Decenas de usuarios compartieron el video original y los datos de ubicación y contacto - crédito @ojuanda / IG

Juan David describe a Oso como un miembro especial de la familia; resalta que siempre mantuvo al animal bajo su protección, lo que siembra dudas sobre la hipótesis de una simple pérdida accidental. Según lo que expresa el joven, considera que es posible que alguien haya recogido a Oso por error o desconocimiento, hecho que agrega un matiz de preocupación extra y hace urgente la necesidad de localizarlo. Este componente sustenta el llamado de auxilio y la decisión de hacer público su caso en redes sociales, estrategia que, hasta el momento, muestra eficacia al multiplicar los puntos de contacto y la atención sobre el caso.

De acuerdo con lo expuesto por Juan David, la última vez que vio a Oso fue el 3 de agosto de 2025, en la dirección calle 63 #68f - 26, en inmediaciones del emblemático Jardín Botánico, área conocida por su tránsito de vecinos y visitantes, así como por la presencia frecuente de perros y familias en los espacios verdes. Rápidamente, decenas de usuarios compartieron el video original y los datos de ubicación y contacto, en un esfuerzo colectivo por ampliar las posibilidades de que la mascota retorne al hogar de Juan David y su familia.

Comentarios de apoyo no faltaron

La publicación funcionó como catalizador de una campaña ciudadana espontánea - crédito @ojuanda / IG

La respuesta generada en redes sociales resalta el vínculo emocional entre humanos y animales de compañía, así como la dimensión social que adquiere la pérdida de una mascota familiar. La historia motivó a usuarios a dejar comentarios de aliento y recomendaciones, además de compartir otras experiencias similares, señalando rutas o estrategias de búsqueda que resultaron efectivas en contextos parecidos. Muchos confirmaron su intención de vigilar la zona e informar si tienen alguna pista sobre el paradero de Oso.

El caso también volvió a poner sobre la mesa el papel fundamental que juegan las plataformas digitales en situaciones de búsqueda y solidaridad ciudadana. Cada vez es más habitual que personas recurran a videos y publicaciones virales como mecanismo instantáneo para denunciar y difundir mensajes que trascienden el entorno inmediato y llegan a una audiencia potencialmente masiva, lo que incrementa las probabilidades de reencuentro en casos de pérdida de mascotas.

Juan David publicó la información y foto de Oso - crédito @ojuanda / IG

En los mensajes difundidos, se anima a quienes tengan información a comunicarse directamente con la familia de Juan David, bien sea por medio de redes sociales —utilizando las plataformas en las que se publicó el video— o a través de los teléfonos proporcionados por el joven en la descripción del clip. Esta apertura y la disposición a recibir cualquier dato confirman el grado de desesperación, pero también la esperanza de que la movilización colectiva pueda revertir la situación.

La publicación funcionó como catalizador de una campaña ciudadana espontánea, donde la empatía y la preocupación genuina por el bienestar animal se sitúan en el centro de la discusión.

