Mujer con movilidad reducida denunció que temió por su vida debido al estado de los andenes en la capital y el video es viral: “Lástima”

El video se compartió rápidamente en redes sociales, respaldado por ciudadanos que consideran que el espacio peatonal de la ciudad está más deteriorado de lo habitual

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

Paciente que se movilizaba en silla de ruedas dijo tener imposibilidad para transitar por estos espacios de la capital en el norte - crédito @paulabolivar/X

Uno de los principales problemas que han encontrado los ciudadanos cuando se desplazan por Bogotá, de acuerdo con comentarios en redes sociales, es el mal estado de los andenes en diferentes zonas.

Adoquines sueltos, cemento regado sin sentido y dejando grumos secos, y la mala posibilidad de acceso para las personas con movilidad reducida son solo algunas de las quejas. Esto fue lo que pasó con Silvana Díaz, una paciente con cáncer cerebral que debe movilizarse en silla de ruedas para hacer sus diligencias.

La mujer aseguró que tuvo que bajarse a la vía para poder movilizarse de nuevo hacia su destino en silla de ruedas - crédito @paulabolivar/X

Según dijo Díaz, el día que puso la denuncia debió salir de su casa por su cuenta y hacer algunos procesos con respecto a su salud; sin embargo, se encontró la sorpresa que varios de los andenes por donde se desplazaba estaban en malas condiciones:

“Me estoy quedando aquí en Bogotá. Oigan, lo peor, yo, pues en silla de ruedas, qué andenes tan de mierd*”, expresó inicialmente en su video.

Según dijo la ciudadana, temió por su vida en varias oportunidades, pues debió bajarse a la vía pública por donde transitan carros livianos y pesados, ya que debido al mal estado de los andenes “me fui de narices, mejor andar por la calle que andar por un andén. Miren esto. Me tocó bajarme a la calle porque vean eso”, mostró en el video Silvana, bastante nerviosa por la cantidad de carros que se movilizaban en ese momento.

Mujer denunció mal estado de los andenes en Bogotá - crédito @paulabolivar/X

Conmocionada por la situación, la mujer aseguró que a pesar de estar en una de las zonas más exclusivas de la capital del país, las condiciones no son tan favorables para quienes presentan algún tipo de limitación por la calidad del pavimento como del mobiliario:

No saben lo que he sufrido con esto… Lástima, porque quieren que uno, como que, pues con todas estas condiciones, haga una vida normal, no se puede, no se puede”.

Concluyó diciendo que movilizarse en la ciudad es mucho más fácil cuando cuenta con un carro que le permita desplazarse normalmente, mientras algunos siguen insinuando desde diferentes entidades que se trabaja por la inclusión de todas las personas, además, velando por su bienestar.

Así va la reparación de vías

Las vías entregadas por el IDU y la Alcaldía de Bogotá están compuestas por concreto MR45 - crédito bogota.gov.co

La actual administración ha informado que ya suma 2.900.000 metros cuadrados de espacio público intervenido, lo que abarca malla vial y ciclorrutas.

Más de ciento diez mil metros cuadrados tapando huecos para que los atletas puedan tener una mejor experiencia. Y además aprovechamos también para arreglar las calles. Así que aquí estamos, disfrutando. Esperemos que todos los bogotanos disfruten de esta carrera y sobre todo los visitantes y los atletas. Un abrazo y apoyen aquí a todos los atletas cuando estén pasando por las calles de Bogotá”, indicó el funcionario.

El director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, entregó detalles de los trabajos de la entidad para mejorar las vías, previo a la Media Maratón de Bogotá.

Las vías de la capital del país están siendo intervenidas por el IDU - crédito Colprensa

Dichas intervenciones han abarcado cerca de 110.000 metros cuadrados en las rutas de los recorridos de 10 kilómetros y 21 kilómetros, favoreciendo no solo a los corredores, sino a peatones, ciclistas, motociclistas y conductores que diariamente utilizan las principales arterias viales de la ciudad.

Y mientras a algunos no les queda otra opción que esquivar los andenes dañados, otros se ven obligados a pasar por ellos, poniendo en riesgo su integridad física. De acuerdo con Samir Abisambra, concejal de Bogotá, en la ciudad “hay más de 11 millones de metros cuadrados de andenes dañados, de los cuales, 8 millones están en regular estado y más de 3 millones en muy mal estado”.

Las localidades con los mayores porcentajes de andenes en condiciones regulares o malas son Los Mártires (54%), Puente Aranda (52%), Kennedy (48%) y Usaquén (45%).

