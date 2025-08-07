Adelantan la recolección de pruebas para judicializar a responsables de los desmanes en el Movistar Arena en Bogotá

Disturbios dentro del recinto del Movistar Arena - crédito captura de video

Tras el episodio de violencia en horas de la noche del 6 de agosto de 2025 que ocurrieron en el Movistar Arena de Bogotá, en el que varias personas resultaron lesionadas y se confirmó la muerte de un asistente que iba a presenciar el concierto del grupo de cumbia villera Damas Gratis, las autoridades anunciaron medidas judiciales contra los responsables.

El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, entrego un balance de lo sucedido.

“Siendo la 1:31 a. m., acabamos de cerrar el Puesto de Mando Unificado (PMU) acá en el Movistar Arena. Los resultados del PMU y de la noche son lamentables. Tenemos una persona fallecida en el entorno del coliseo, presuntamente en un accidente de tránsito. Tuvimos también, debido a los disturbios que se vivieron acá en el escenario, cuatro personas heridas que están recibiendo la atención y que esperamos que se puedan recuperar prontamente”, indicó Quintero

Ratificando el mensaje de paz que siempre predomina en este tipo de eventos, para que se desarrollen de la mejor manera cumpliendo el objetivo principal, rechazo este fatídico hecho.

El Secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, entrego un balance de lo sucedido - crédito redes sociales/X

“Lamentablemente, el día de hoy se vivió una situación muy compleja. Algunas personas decidieron utilizar la violencia y eso obligó a que el PMU cancelara el concierto que se iba a realizar acá en estas instalaciones. El mensaje siempre es paz, que en los eventos, que en la cultura, que en la música, que en Bogotá, prime siempre la sana convivencia y la paz. Condenamos, por supuesto, todos los hechos violentos, se llevarán a cabo por parte de las autoridades, las investigaciones correspondientes”, dijo.

Finalmente, confirmó que se llevara a cabo un encuentro entre autoridades distritales y el alcalde Carlos Fernando Galán con el fin de analizar la situación y tomar medidas necesarias.

“Mañana, en reunión citada por el señor alcalde Mayor, presentaremos el reporte del PMU y el reporte de las distintas reuniones de PMU que se llevaron a cabo durante la jornada. Es importante resaltar que los equipos del distrito están comprometidos con trabajar por eventos en los que la gente pueda disfrutar, en donde la convivencia sea la prioridad. Bogotá tiene que mandar siempre un mensaje de paz. Eso no sucedió esta noche y por eso vamos a tomar los correctivos que sean necesarios”, concluyó Quintero.

En las imágenes quedó registra la sevicia entre los asistentes de este concierto. Fanáticos señalan la ignorancia de los organizadores por la poca seguridad que había

Una de las mujeres que ataco con cuchillo a los asistentes

La rápida identificación de una de las personas que inicio estos actos de violencia no dudo en ser compartida por medio de las redes sociales.

En uno de los videos de uno del momento de los desmanes deja ver a una mujer que entre un grupo grande de personas en la planta baja del escenario cultural, desenfunda un arma corto punzante y de inmediato empieza a intentar apuñalar a varios hombres.

Un muerto y varios heridos dejo enfrentamiento de asistentes a concierto de Damas Gratis en Bogotá - crédito redes sociales/X

Luego de varios intentos de arrebatarle el cuchillo y de sacarla del lugar varios usuarios de las redes afirmaron que la agresora responde al nombre de Liceth Martínez Peláez, mujer que ya habría cerrado su cuenta de Facebook, pero que habría sido identificada por medio del perfil de su hermana en la misma plataforma.

Por el momento, en horas de la mañana del 7 de agosto se llevará a cabo una reunión de las autoridades distritales encabezada por el alcalde Carlos Fernando Galán en la que se entregará el reporte oficial de la noche y madrugada para dar inicio con los actos judiciales correspondientes para lograr identificar y capturar a quienes cometieron estos delitos, pues como resultado fueron cinco personas las que resultaron heridas, una más falleció a las afueras del lugar.