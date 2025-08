Luisa Fernanda W reveló el secreto para trabajar con importantes marcas de lujo y le lanzó indirecta a Yina Calderón: “No fue suerte”

La creadora digital enfatizó que su posicionamiento se debe a una gestión estratégica y evolución constante, rechazando el uso de polémicas para captar atención y resaltando su colaboración con marcas de lujo - crédito @luisafernandaw @yinacalderontv / Instagram

En medio de una reciente polémica entre creadoras de contenido, Luisa Fernanda W reaccionó públicamente a las declaraciones de Yina Calderón, quien durante una entrevista con Eva Rey aseguró que Luisa Fernanda W “ya no movía” el mismo público que años atrás.

Calderón atribuyó este cambio a la maternidad de la influencer y al hecho de haber formado un hogar, insinuando que esto disminuyó su popularidad digital.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La respuesta de Luisa Fernanda W no se hizo esperar. A través de una publicación en redes sociales, la antioqueña presentó los nombres de diversas marcas internacionales de lujo con las que actualmente colabora, entre ellas: “Givenchy, Rabanne, Michael Kors, Hugo Boss, Honor, etcétera”. Al respecto afirmó: “Hoy trabajo con marcas como, Givenchy, Rabanne, Michael Kors, Hugo Boss, Honor, etcétera, y cómo llegué ahí, no, no fue suerte, fue con estrategia, evolución y mucha intensión”, destacando la trayectoria que la respaldan en redes sociales.

“Mi primer cambio fue interno, cuando yo crecí como persona, mi marca creció conmigo y dejé de subir contenido solo porque sí… Un día solo me pregunté: ¿quién soy?“, detalló la paisa.

La influenciadora paisa dejó claro que su crecimiento profesional se basa en estrategia y evolución, no en polémicas - crédito @luisafernandaw / TikTok

Además, explicó que ella logró trabajar con lujosas marcas después de crear su esencia en las redes sociales y aconsejó a los internautas a potencias sus propios gustos para que el perfil se vuelva llamativo y se lleguen a la propuesta de contratos.

Luisa Fernanda W continuó su mensaje explicando la importancia de la transformación personal para sostener una marca en redes sociales a lo largo del tiempo. Mencionó prácticas que le han permitido adaptarse y evolucionar: “Evita por completo crear contenido polémico”, postura interpretada por muchos como una indirecta hacia Yina Calderón, quien durante la misma entrevista aseguró que “el chisme” es lo que más atrae a su audiencia.

Aunque en ningún momento Luisa Fernanda W mencionó a Calderón de manera directa, para sus seguidores fue claro que la influencer respondía a esa crítica, resaltando el valor del trabajo constante y la autenticidad en su carrera digital. Su pronunciamiento fue celebrado en redes, con mensajes de apoyo que destacaron la serenidad con que abordó la situación.

“Que a Yina le quede claro que entre ella y Luisa hay una gran diferencia”, “Yinita, tome nota por favor”, “toda una dama, pero a otras eso le molesta y prefieren ser conocidas por escándalos”, “Luisa hasta para responder lo hace con clase”, fueron algunos de los comentarios de usuarios que presumieron que algunas palabras eran para Calderón.

La paisa destacó los tips que la han llevado al éxito con marcas de lujo - crédito @luisafernandaw/ Instagram

Entre los tips compartidos por Luisa Fernanda destacó lo que las personas comparten en redes sociales, pues asegura que incluso a lo que se le da me gusta comunicar para crear una marca personal. “Cuando una marca entra a tu perfil, en tres segundos decide si te quiere o no adentro, por eso cuidar las portadas de tu perfil es clave, cuida los detalles, no debe parecer una agencia creativa, pero sí que cuidas lo que haces”, añadió.

La paisa que cuenta con más de 19 millones de seguidores en redes sociales, reveló que uno de los “tips” más importantes es la autenticidad y evitar ser similar al contenido de otra persona. “No intentes parecerte a nadie, sé tú siempre y no busques perfección, une tu verdad con tu estilo”, concluyó la paisa.

Las declaraciones con las que Yina criticó el papel de Luisa en las redes sociales

Yina Calderón, empresaria y creadora de contenido, protagonizó recientemente una controversia contra Luisa Fernanda W. Durante su participación en el pódcast Trapitos al sol, Calderón expresó abiertamente su inconformidad con la imagen pública que proyecta su colega, asegurando que “se las da de dama de alta sociedad” y que su presencia en redes sociales ya no tiene relevancia.

“No es que no la soporte, me parece, es que se las da de Dama de la alta sociedad y no es así y también siento que no sirve para nada, ella como que no hace nada, como que no mueve nada (en redes) porque ya murió”, afirmó Calderón. Añadió que, a diferencia de Luisa, sí tiene buena impresión de Pipe Bueno, su pareja.

La empresaria de fajas fue cuestionada en redes sociales - crédito redes sociales

Las opiniones de Calderón provocaron diversas reacciones entre los usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron sus palabras y resaltaron el trabajo y la trayectoria de Luisa Fernanda W. Entre los comentarios destacaron frases como: “Luisa Fernanda W es de los más top que tiene Colombia, un ejemplo de mujer, total admiración” y “Que Luisa ya no hace nada, Luisa es empresaria, tiene un restaurante, una marca de belleza, trabaja con las marcas de lujo que Yina en su vida jamás podrá lucir”.