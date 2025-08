Saade propone que el Gobierno de Petro dure al menos 20 años: “El presidente Petro es irreemplazable”

Alfredo Saade propone que Gustavo Petro permanezca 20 años en el poder y defiende una constituyente ciudadana - crédito Presidencia

Alfredo Saade, jefe de Despacho del presidente Gustavo Petro, no se guardó nada en una entrevista con El Espectador. Habló de logros, errores, oposición, reelección y hasta de una eventual constituyente. Pero entre todas sus afirmaciones, una sobresalió por su contundencia y por la polémica que ha despertado: “Yo creo que al presidente Gustavo Petro el país debería tenerlo no menos de 20 años en el Gobierno”.

La frase no fue un desliz. Saade la defendió con firmeza, señalando que su respaldo a la permanencia del presidente no es una postura aislada, sino una convicción personal y una apuesta que, según él, está respaldada por el “poder popular”.

“La repostulación del presidente no significa reelección, significa que el pueblo dirá si es reelecto o no”, aclaró, y agregó que su propuesta se inspira en el modelo salvadoreño: “A los bukelistas del país les permitieron que su máximo líder pueda estar en el gobierno las veces que quiera. Nació con Nayib Bukele lo que ellos no quieren que nazca en Colombia, pero es una realidad; el pueblo es el que decide”.

En ese contexto, Saade planteó la necesidad de una constituyente impulsada por la ciudadanía. “Creo que el pueblo en marzo tiene que ir a las urnas y llevar una papeleta, lo tienen que hacer 15 o 20 millones de colombianos, y decir que quieren que el presidente continúe y que exista una constituyente. La constituyente hay que hacerla y se va a dar en cualquier momento”.

Gobierno con resultados y oposición sin lectura

Sobre el balance del Gobierno a casi tres años de mandato, Saade fue enfático: “Yo creo que muy bien”. Destacó avances en salud, educación, vivienda y reducción del desempleo, aunque también reconoció obstáculos: “Hemos encontrado vacas muertas en el camino”. Entre ellos, mencionó a los medios de comunicación, al Congreso y a una oposición que calificó como “poco pensante e inteligente”.

“No haber sido más fuertes y haber tenido la mano más firme en haber sacado de los cargos a la oposición” fue, a su juicio, uno de los errores cometidos. Y explicó que esa decisión de no cortar de raíz a los contradictores fue por exceso de democracia del presidente: “Petro es excesivamente democrático y hay que respetarle eso”.

Además, defendió el talante abierto del jefe de Estado: “Cuando se posesiona, al primero que llama es a Álvaro Uribe Vélez a tomarse un tinto”. Y señaló que el mandatario “ha invitado al país a un diálogo nacional que la oposición poco pensante e inteligente no ha querido aceptar”.

“No me insultarían si me mandan a estudiar”

Frente a los señalamientos de que el Gobierno también incurre en insultos y polarización, Saade respondió: “A mí no me insultarían si me mandan a estudiar o a leer. Lógicamente, lo primero que hago es salir corriendo a estudiar y a leer porque alguna falla debo tener. Creo que ellos deben ser un poco más educados, insultar menos y educarse más”.

Según él, hacer oposición a Petro requiere un nivel intelectual más alto del que la actual oposición demuestra: “Si usted no lee, si usted no estudia y solo insulta, pues jamás estará en la altura moral, ética o intelectual”.

¿Petro apoya la idea de quedarse 20 años?

Pese a su insistencia en que la reelección debe discutirse y a su deseo de que Petro continúe en el poder, Saade no confirmó que esa sea una idea compartida directamente por el presidente. “Déjenme a mí con mi tema; es un tema de Alfredo Saade”, dijo, aunque dejó claro que si de él dependiera, haría lo necesario, dentro de lo legal y constitucional, para abrir el camino a una extensión del mandato.

“La ley y la Constitución me permitirán hacer lo que esté a mi alcance para que el señor presidente permanezca en su cargo”, afirmó. Según él, lo fundamental es que el pueblo se manifieste y exija una constituyente que habilite el proceso. Al final, resumió su visión con una frase contundente: “El presidente Petro es irreemplazable”.