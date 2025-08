Nicolás Petro demandará a Vicky Dávila tras filtración de chats sobre “fiestas y travestis” del presidente: “Son un montaje”

El hijo del mandatario indicó que los chats revelados son un montaje - crédito @nicolaspetroB/X

En la mañana del 3 de agosto, la precandidata presidencial Vicky Dávila filtró unos chats entre el hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro Burgos y su exesposa Day Vásquez, en los que hablan de fiestas protagonizadas por el mandatario cuando era candidato en la previa de los comicios del 2022.

En las capturas de pantalla expuestas por Dávila, los dos involucrados hablan de inasistencias de Petro a eventos de campaña por estar en “fiestas”, “enguayabado” o en situaciones que involucraban a “travestis” y “mujeres de la calle”.

“Se trata de 6 conversaciones que permanecían en secreto y que están en poder de la Fiscalía en el expediente contra Nicolás Petro por las denuncias de Day Vásquez. Petro llegó a hacer al Gobierno lo que hacía como candidato, cada vez que se “intoxicaba”, escribió Dávila en la publicación que realizó en X.

Mientras el presidente se ha mantenido al margen de esta nueva polémica, la expareja de Nicolás Petro confirmó en su cuenta de X que las conversaciones son reales y que se encuentran en poder de la Fiscalía General de la Nación.

“A la opinión pública quiero decirles que los chats que han sido publicados en el día de hoy por @VickyDavilaH se encuentran en poder de la fiscalía desde el día uno“.

La exposición de las conversaciones han provocado que se registre un nuevo debate entre detractores del presidente y figuras políticas que lo siguen apoyando.

Los seguidores del mandatario han afirmado que los chats no tienen nada que ver con el trabajo de Gustavo Petro como presidente, mientras que las figuras de la oposición resaltan que ese comportamiento se ha repetido durante el mandato del oriundo de Ciénaga de Oro.

“Así que no me vengan con cuentos…. Petro: mujeres, licor, rumbas problemáticas y más…. Eso fue lo que Petro llegó a hacer al Gobierno, como lo hacía de candidato“, respondió Dávila a quienes la han criticado.

Nicolás Petro le respondió a Vicky Dávila

Sobre las 2:00 p. m. del 3 de agosto, Petro Burgos decidió responder a la filtración de los chats mediante un video en el que afirmó que Dávila buscaba un “intento de asesinato moral“.

En primer lugar, el hijo del mandatario argumentó que el formato expuesto por Dávila no es el mismo que utiliza la fiscalía cuando extrae ese tipo de conversaciones.

“Las imágenes montadas por la señora Vicky Dávila son un montaje descarado. Primero, dice que esos chats son sacados del expediente de mi proceso, los cuales son falsos. La técnica de extracción forense que hizo la fiscalía del celular de Daysuris del Carmen bajan las conversaciones en un formato totalmente diferente a las imágenes mostradas por la señora Vicky”.

Petro Burgos indicó que las conversaciones son reales, pero que el contenido fue alterado, sumado a ello, expuso que la precandidata mostró una conversación como si hubiera sido extraída del celular de él y no de su exesposa.

“Segundo, en las imágenes se ven alteraciones de fechas, de días, de meses y las mismas conversaciones están alteradas”.

El hijo del presidente indicó que es ilógico que, en ese momento, cuando era esposo de Day Vásquez, se tuvieran guardados en sus teléfonos con nombres propios.

“Le recuerdo, al celular que la fiscalía le hizo la extracción fue al celular de Daysuris, no del mío. Es de lógica que en ese momento ella no me tenía guardado como Nicolás Petro ni yo como Day Vásquez”.

Por último, anunció que ha ordenado a sus abogados iniciar un proceso legal con el objetivo de “proteger la dignidad de nuestra familia”.

“Las imágenes montadas no son más que un vil montaje. Esto no es más que un intento de asesinato moral por parte de la señora Vicky Dávila en contra de nuestra familia. Hemos ordenado a nuestro equipo jurídico que actúe inmediatamente para proteger la dignidad de nuestra familia”.