Creador de contenido se sorprendió por la actualidad de Pacho, Cundinamarca, la casa de Rodríguez Gacha: “Hay gente pesada”

crédito Montaje Infobae (Colprensa/@Dudagoga/X)

Buscando dejar de lado la historia del narcotráfico, varios lugares en el país han sido cambiados de manera drástica para que se deje de tener una perspectiva ligada al auge criminal registrado en los 80 y 90.

Por ejemplo, en Medellín la comuna 13 ha cambiado por completo, dejando de lado las historias delicuenciales y en la actualidad se ha consolidado como una de las zonas más turísticas de la capital antioqueña.

Buscando conocer cómo han sido los cambios culturales en Pacho, Cundinamarca, hogar de Gonzalo Rodríguez Gacha “El Mexicano”, cofundador del cartel de Medellín, el creador de contenido Duván Gómez visitó el municipio ubicado a dos horas de Bogotá.

Antes de visitar los lugares turísticos, el creador de contenido intentó entrevistar a residentes del municipio, que se mostraron reacios de aparecer ante las cámaras: “No, yo no”, “Uno recomienda y tenga para que lleve” o “Enemigo de eso (cámaras”, fueron algunas de las respuestas.

Existe la teoría de que la iglesia del municipio fue construida con dinero de 'El Mexicano' - crédito @Dudagoga/YouTube)

Debido a que no pudo hablar con ciudadanos, Gómez decidió mostrar las zonas más populares de Pacho, comenzando con la parroquia el Divino Niño, que es reconocida porque se afirma que fue construida con dinero de “El Mexicano”.

“Esto es a un kilómetro del casco urbano de Pacho, esta iglesia es bien bonita, pero también tiene una historia particular, por la persona que puso la plata para crearla. Tenía mucha plata y decidió regalarle una iglesia a Pacho”.

En segundo lugar, visitó la zona en la que está disecado Tupac Amarú, el caballo favorito del narcotraficante.

Fue tanto el amor que sintió Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, por su caballo, que le mandó a construir un establo de más de 25 metros cuadrados con todas las comodidades. Crédito: @Diegovictoriam/X

Tupac Amarú fue un caballo de raza pura, de pelaje negro y 1,60 metros de altura, adquirido por el narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha por un millón de dólares. En su momento, fue considerado el mejor caballo del país y símbolo de poder, Tupac Amarú vivió rodeado de lujos en la hacienda La Chihuahua, donde tenía un establo exclusivo y un veterinario personal.

Rodríguez Gacha le organizaba fiestas fastuosas por su cumpleaños e incluso elegía yeguas especialmente para él. El animal ganó diez competencias y se convirtió en una leyenda de la cultura caballista de Colombia, inspirando corridos populares.

Las autoridades intentaron usar al caballo para tender una trampa a Gacha, pero este lograba esconderlo en un apartamento en Bogotá. Tras la muerte de Rodríguez Gacha en 1989, Tupac Amarú sufrió una profunda tristeza, muriendo cinco años después debido a una afección digestiva fulminante.

En la actualidad, la residencia del capo es utilizada como refugio animal - crédito @Dudagoga/YouTube

El creador de contenido también visitó la finca Cuernavaca que era la residencia principal del narcotraficante, pero en la actualidad funciona como un albergue animal.

En ese lugar le indicaron a Gómez que no podía pasar más allá de las pesebreras, puesto que había riesgo de que residentes de la zona lo pudieran atacar con armas de fuego.

Por último, intentó visitar uno de los restaurantes más conocidos del municipio, en donde le pidieron no grabar porque había locales “complicados” que se podrían molestar si eran grabados.

“En todo lado es lo que estamos registrando, que hay gente pesada, que es mejor no grabar mucho. Ya uno entiende por qué no quieren hablar, uno les pregunta y pasan derecho. No podemos grabar a una persona porque puede haber problemas”, indicó Gómez en la parte final del video.

Como conclusión, el creador de contenido indicó que no entendía por qué los lugares más turísticos de Pacho seguían siendo ligados al narcotráfico, pero las personas se abstienen de hablar de esos temas para no enojar a terceros.

“Entrevistamos, conocimos lugares y pues esperemos aprender más”, concluyó Gómez, que aclaró que no buscaba generar una fama negativa de Pacho, resaltando que su experiencia no hace que invite a no visitar el municipio.