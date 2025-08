Yina Calderón sorprendió al revelar cuál es su amor platónico: “Yo no hago negocios a escondidas de la esposa”

Yina Calderón dio de qué hablar con su paso por el programa de Eva Rey, al revelar cuál era su amor platónico - crédito @yinacalderontv/Instagram

Yina Calderón continúa dando de qué hablar mientras se prepara para unas próximas semanas de intensa actividad. La DJ anunció hace unos días que tiene planes de visitar México en agosto, aunque de momento se desconocen si hay motivos más allá de una vacaciones, pues desde hace tiempo se especula con que podría sumarse a un nuevo reality show.

A la par, esta la preparación para su combate contra Andrea Valdiri en Stream Fighters, también próxima a celebrarse. Pero estas ocupaciones no le han impedido a la huilense seguir enzarzándose en polémicas con otros creadores de contenidos y todo tipo de figuras o, en general, de sorprender por sus comentarios sin filtro.

Una nueva muestra de ello se vio durante su paso por Desnúdate con Eva, el espacio de entrevistas de la periodista Eva Rey del que la propia Yina anunció durante la semana que sería una de sus próximas invitadas.

Este sábado 2 de agosto se compartió el primer adelanto de la charla y allí Yina habló de cuál es su amor platónico. Por lo que se puede apreciar en el reel compartido en las redes sociales de la comunicadora, durante el diálogo abordaron el apartado empresarial de la huilense, lo que dio pie a que Eva preguntara por algún empresario que ella admirase especialmente.

Entre risas, Yina afirmó que uno de ellos era Álvaro Rodríguez, el esposo de Laura Tobón y responsable de la realización del formato Shark Tank Colombia. Al respecto, la influenciadora sorprendió al revelar que el empresario era, a la vez, un amor platónico suyo.

“Yo tengo un amor platónico, con el respeto de Laura Tobón. Pero a mí me encanta ese esposo de Laura Tobón. Vea, donde Laura Tobón lo deje... papi, yo lo recibo”, expresó la DJ y empresaria sin rodeos.

Acto seguido, Yina comenzó a enumerar las virtudes del empresario. “Me parece empresario, me parece culto, me parece decente, me parece un hombre inteligente, me parece que es un hombre que uno se sienta a hablar y puede tener una conversación. Me parece un tipo de negocios, me parece el partidazo”, afirmó, añadiendo que le gustaría hacer negocios con él en algún momento.

Cuando Eva le preguntó si tenía el contacto de Rodríguez, Yina respondió que no y dejó en claro que elegía mostrar respeto por tratarse de alguien casado. Eva aclaró que no se lo preguntaba por alguna implicación afectiva, sino en caso de que tuviese la posibilidad de adelantar algun negocio con él. Ante esto, Yina insistió en que “hasta para hacer un negocio tendría que estar la esposa, porque yo no hago negocios a escondidas de la esposa”.

La fascinación de Yina con el esposo de Laura Tobón se extendió a la dinámica de preguntas rápidas del formato. Inicialmente le preguntaron a quién prefería entre Tomás Uribe o Martín Santos y se decantó por el primero “porque me parece guapo”, pero cuando le pidieron escoger entre Tomás y Álvaro Rodríguez, la huilense se decantó por el segundo, sin dudarlo.

“No, el esposo de Laura Tobón es mi amor platónico”, remarcó. A pesar de que la periodista le advirtió que esta clase de romances idealizados nunca se llevan a la realidad, Yina remarcó que es “cazamosas”. “Jamás me metería con un hombre casado”, afirmó.

Por último, cuando Eva Rey preguntó cuál era el ideal de belleza que manejaba la influenciadora en un hombre, Yina no tuvo dudas: “Para mí, un hombre guapo es el esposo de Laura Tobón”, dijo entre risas, hecho que también dejó asombrada a la periodista por la insistencia de Yina con el empresario.