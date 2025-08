Marbelle está enamorada: lo dejó ver en sus redes sociales, luego de terminar su relación con Sebastián Salazar

Las demostraciones de cariño hacia sus mascotas no solo reflejan un cambio personal respecto a las pérdidas del pasado - crédito @marbelle.oficial / IG

El vínculo entre Marbelle y sus mascotas se ha fortaleció de manera especial en los últimos años, luego de atravesar una etapa marcada por cambios significativos a nivel personal y profesional.

Tras su ruptura con el futbolista Sebastián Salazar hace poco más de dos años, la reconocida cantante encontró en sus animales de compañía una fuente constante de afecto y consuelo, lo que hoy la lleva a incluirlos en su cotidianidad y redes sociales, donde no duda en expresar su cariño.

“Estoy enamorada”, confesó recientemente, acompañando sus palabras con una imagen de una de sus siete mascotas, evidencia de la importancia que les concede en su vida actual.

Marbelle, intérprete de temas emblemáticos y figura recurrente en la pantalla chica gracias a su participación en distintos concursos musicales, ha ganado reconocimiento no solo por su voz, sino por su franqueza ante la opinión pública. Atravesar una separación, como la última con Sebastián Salazar, no ha sido sencillo para la artista.

Amor por sus mascotas

La historia de la cantante con los animales es particular. En diversas ocasiones ha recordado vivencias difíciles en su niñez que la llevaron a distanciarse durante años del hecho de cuidar mascotas. Marbelle relató: “De pequeña tuve un par de mascotas. Dos de ellas se murieron y fue tan fuerte la experiencia para mí que fue la razón por la que mi mamá me prohibió literalmente volver a tener una mascota. Fueron muchos años de abstinencia, solo hasta que me separé de mi primer esposo volví a tener animales”. Esta confesión ayuda a explicar por qué, a pesar de su conocido aprecio por los animales, evitó tenerlos por un largo tiempo.

La ruptura con Salazar fue confirmada por la propia artista luego de semanas de especulación en redes y medios, acabando así con los rumores que circulaban sobre el estado de su relación. A pesar del fin del vínculo sentimental, ambos mantienen contacto y, según Marbelle, existen todavía “varias cosas pendientes” entre los dos, lo que demuestra que la separación se ha manejado de manera madura y cordial. Esta etapa, aunque compleja en el aspecto emocional, la ha llevado a enfocarse en el crecimiento de su carrera y en otros aspectos personales, recibiendo el apoyo constante de su hija y de sus animales domésticos.

Una nueva etapa

La presencia constante de Rafaella y el entorno afectivo formado por los "miembros peludos" de la familia resultan elementos clave en esta etapa

Actualmente, la cantante cuenta con siete mascotas en su hogar, que han llegado a ocupar un lugar fundamental en sus rutinas y actividades diarias. Marbelle dedica parte significativa de su tiempo libre a compartir con ellos, lo que ha propiciado que su audiencia en redes sociales se familiarice con sus historias y personalidades. Las demostraciones de cariño hacia sus mascotas no solo reflejan un cambio personal respecto a las pérdidas del pasado, sino que representan una nueva etapa de apertura y sanación.

La carrera de Marbelle ha estado marcada por la versatilidad y la exposición mediática, desde sus inicios en la música popular y balada hasta su integración en formatos televisivos donde ha aportado su experiencia como jurado y mentora. El momento actual la encuentra equilibrando sus compromisos laborales con la construcción de un entorno íntimo centrado en los lazos familiares y animales. La intérprete de Adicta al dolor ha compartido públicamente que se ha apoyado en la compañía de sus mascotas para transitar los impactos emocionales de la soltería, destacando que esa “soledad”, lejos de ser un obstáculo, se ha transformado en motivación para reinventarse en distintos frentes.

Aunque Marbelle suele mantener la discreción sobre varios aspectos de su vida privada, no ha dudado en recalcar que tanto la relación con su hija como la cercanía y compañía de sus mascotas han sido fundamentales para superar los desafíos sentimentales y retomar la fuerza necesaria para continuar avanzando. La presencia constante de Rafaella y el entorno afectivo formado por los “miembros peludos” de la familia resultan elementos clave en esta etapa.