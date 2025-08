Condena Álvaro Uribe: así fue el duro regaño de Sandra Heredia al expresidente por sus argumentos sobre el caso: “Ya estamos desbordando los límites”

Álvaro Uribe y la jueza Herida protagonizaron varios momentos de tensión en el juicio - crédito Colprensa/IFM Noticias

El 1 de agosto de 2025, durante más de tres horas, el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez presentó los argumentos por los cuales apelará el fallo de la jueza Sandra Heredia, que lo encontró culpable de los delitos de fraude procesal y soborno a testigos.

La sentencia dictó una condena a 12 años de prisión que podrá pagar en su domicilio y el pago de una multa de más de $2.000 millones.

En su intervención, el expresidente abordó el argumento de la presunción de inocencia, subrayando que, aunque el fallo aún no está ejecutoriado, la difusión pública de la sentencia generó un daño irreparable a su imagen. “Se ha dicho que este condenado todavía tiene presunción de inocencia, porque el fallo no está ejecutoriado. Y que, entonces, como a este condenado todavía le asiste el favor de la presunción de inocencia, no se podía avanzar en la publicidad del fallo, porque afectarían la honra de este condenado”, explicó Uribe, para luego cuestionar el alcance real de esa protección legal en su caso.

El mandatario fue condenado a 12 años de prisión - crédito Jesús Avilés / Infobae

El exmandatario sostuvo que las afectaciones a su honra no se limitaron al momento de la sentencia, sino que se manifestaron a lo largo del proceso penal. Según su relato, el “discurso político” que permeó las distintas etapas del juicio, terminó por juzgar no solo su conducta, sino también su carácter y su papel en la vida pública. “Por Dios, honorables magistrados, ¿qué más afectación de mi honra?”, exclamó, enfatizando la dimensión personal del daño sufrido.

Uribe Vélez también defendió la naturaleza de sus intervenciones públicas, asegurando que siempre fueron orientadas a esclarecer la verdad y no a encubrir conductas ilícitas. Rechazó que su insistencia en la verdad sea un “eslogan estratégico para disimular el delito” y afirmó que la decisión judicial constituye una ofensa a su trabajo por la dignidad en el ámbito político, donde, según sus palabras, asumió con verticalidad todas sus responsabilidades.

El regaño de Sandra Heredia a Álvaro Uribe - crédito X

De igual manera, habló sobre el rol de Deyanira Gómez y los exparamilitares Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra. La jueza Heredia pidió a Álvaro Uribe finalizar sus descargos, debido a que sus alegatos comenzaron a desviarse de la sentencia.

“Perdón, señor Uribe, disculpe, discúlpeme, pero evitemos, ese tipo de agravios no son necesarios. Además que no fue parte del fallo que usted está apelando en la apelación. Usted solamente puede referirse a las circunstancias que fueron tenidas en cuenta para emitirlo. La verdad he sido muy paciente, le he puesto cuidado, pero ya estamos desbordando los límites”.

Y agregó: “Por favor le solicito por favor que reconsidere sus alegatos para evitar transgredir derechos que le corresponden a las presuntas víctimas. Bueno, entonces. Sí. No, tranquilo. No. Sí, señor. Discúlpeme. (...) No, no, No pierda los frenos. Señor Uribe”.

El exmandatario habló sobre el rol de Deyanira Gómez y los exparamilitares Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra, desviándose de las circunstancias que fueron tenidas en cuenta para emitir el fallo - crédito /Colprensa

El líder del Centro Democrático insistió y también mencionó que durante el juicio se le hizo ver como un criminal, pese a que ha servido al país en reiteradas ocasiones.

“El fallo cambia la narrativa de la historia. Pone a los bandidos como héroes. El fallo tiene una narrativa para defender bandidos y acusarme de bandido”, dijo Uribe. También aseguró que se trató de un fallo que buscaba acallar la voz de la oposición en el país.

La jueza escuchó la intervención del exmandatario, y al final de la audiencia, cuando este ya había concluido, dijo: “Se ha surtido la sustentación del recurso de apelación. Suspendemos este acto procesal... se les autoriza a que se retiren. Que tengan una feliz noche y un feliz fin de semana”.

El expresidente contestó: “No feliz, pero de todas maneras gracias, señora juez”.