Petro arremetió contra María Fernanda Cabal por presunto indulto tras su desmovilización del M-19: “Senadora mentirosa, nunca fui condenado”

La senadora María Fernanda Cabal cuestionó el pasado guerrillero del presidente Petro - crédito Andrea Puentes /Presidencia - Cristian Bayona/Colprensa

“Solicito un certificado donde conste que no estoy solicitado por dichos juzgados de acuerdo al indulto proferido de acuerdo a ley por el tribunal sobre el caso del Palacio de Justicia”. La frase, extraída de una carta firmada por Gustavo Petro en octubre de 1991, se convirtió en el eje de una nueva controversia política en Colombia. El documento, difundido por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, reavivó el debate sobre el pasado insurgente del actual mandatario y la veracidad de sus declaraciones públicas al respecto.

La confrontación entre Uribe y Petro escaló cuando el exmandatario publicó en redes sociales la copia de la misiva, fechada en 1991 y emitida por la jefatura departamental de la Alianza Democrática M-19. En ella, Petro solicitaba un certificado judicial para poder asumir su curul como congresista, argumentando que en los registros del DAS aún figuraban órdenes de captura activas, las cuales, según su propio escrito, estaban cubiertas por un indulto. El expresidente acompañó la publicación con una acusación directa: “Otra mentira del Presidente Petro, me respondió que no fue indultado, aquí escribió lo contrario”, señalando que el documento prueba que el actual jefe de Estado sí reconoció haber recibido ese beneficio jurídico.

La polémica no surgió de manera aislada. El intercambio se originó cuando Uribe desafió públicamente a Petro a esclarecer el origen de unos recursos que, según él, el mandatario habría recibido “en oscuras bolsas”. Además, le exigió someterse a un examen toxicológico y renunciar al supuesto indulto. En palabras del líer del Centro Democrático: “Cuando usted renuncie al indulto por el cual yo voté, aclare el dinero que recibió en oscuras bolsas, se haga un examen toxicológico (…) tendrá usted por lo menos algo de honor para tan siquiera poder hacer esa sugerencia”.

María Fernanda Cabal aseguró que Petro era un mentiroso - crédito @MariaFdaCabal/X

Las declaraciones de Uribe Vélez recibieron el respaldo de la senadora de la República por el Centro Democrático María Fernanda Cabal, que recalcó las falacias de Petro con respecto a su carrera política. “Petro, cae más rápido un mentiroso que un cojo. Lo grave es que “escribe” libros”.

La reacción del gobernante de los colombianos no dio espera, señalando a Cabal de “senadora mentirosa”, puesto que nunca hubo una condena en su contra por parte de la justicia colombiana.

La respuesta de Petro a Vicky Dávila por sus acusaciones - crédito @petrogustavo/X

“¡Ay Dios!. Senadora mentirosa. No he sido indultado porque nunca fui condenado a pena de prisión”, explicó.

De igual manera, respondió a los alegatos de la precandidata presidencial Vicky Dávila, que publicó la carta de Petro acompañada del siguiente mensaje: “Aquí está la prueba de que Gustavo Petro es un “indultado” del M-19. ¿Qué significa indulto? Significa perdonar la pena por un delito cometido. A Petro el Estado le perdonó sus delitos en el grupo terrorista al que perteneció. Y miren cómo le está pagando al país, queriendo destruirlo. ¿Qué piensas?”.

La respuesta de Petro a Vicky Dávila por sus acusaciones - crédito @petrogustavo/X

Petro citó un aparte de un documento dirigido al Ministerio de Justicia en el que se aclara que no se le otorgaron beneficios jurídicos. “Así mismo, se estableció que el señor Petro Urrego, no ha sido Amnistiado o indultado por el Gobierno Nacional, es decir que al citado señor no le fueron concedidos los beneficios jurídicos que establecieron las citadas normas”.

A la par, habló sobre la actuación de la juez Sandra Heredia en el caso del expresidente Uribe Vélez, subrayando que a la justicia no se le debe presionar, sino que proteger.

“Es deber del Gobierno garantizar la protección de la juez y su familia, cualquiera que haya sido el sentido de su fallo. En un gobierno democrático, los jueces no se presionan, se protegen en su libertad”, indicó el jefe de Estado.