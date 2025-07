Habló pasajera víctima de viajero que reaccionó violentamente porque ocupó su silla en aeropuerto El Dorado: “Me desmayé”

La mujer ya actuó para denunciar al hombre ante las autoridades y dar a conocer su caso - crédito Colprensa

Una abogada que esperaba su vuelo a Cali, en la noche del 27 de julio de 2025, fue víctima de una agresión física por parte de un hombre en la sala de espera del aeropuerto El Dorado de Bogotá.

Aunque el video de la agresión no se ha viralizado, la mujer decidió hablar a los medios de comunicación para dar a conocer su experiencia como víctima de un caso de intolerancia.

En entrevista con el diario El Tiempo, la afectada, comentó que “yo iba hacia Cali, pero necesitaba terminar algunas cosas de mi trabajo en el computador. Al llegar a la sala de espera todo estaba completamente lleno y solo veo una silla vacía. No tenía ningún bolso o prenda que indicara que estaba ocupada y me senté. A los pocos minutos una mujer que estaba a mi lado me dice que esa silla es de su esposo y yo le respondí que estaba vacía”.

La víctima relató que el hombre se aproximó luego de esta conversación, pero de una vez la amenazó.

“Cuando estoy en llamada terminando mis cosas se acerca un señor a amenazarme y me dice: «se levanta o la levanto». Y empezó a gritarle a alguien para que llamara a la Policía. Yo seguí trabajando y no se me quitó de enfrente. El señor le pasa el teléfono a una joven que estaba detrás y le dice que lo grabe que me va a decir tres cosas y es ahí cuando me pega en la mano, me tumba el teléfono y me pega un fuerte golpe en el rostro y la cabeza. De la magnitud del impacto me arrancó el arete”, dijo en el diálogo con el medio.

La abogada explicó que, tras la golpiza y la reacción del público, intervino la Policía y arrestó al agresor. “A mí me paran y me suben a una silla de ruedas. Cuando me están levantando me desvanecí. Una señora dice que me desmayé y yo no recuerdo nada por todo lo que estaba pasando”, mencionó.

La mujer denunció al victimario

Sobre el proceso que se adelantó luego del incidente, indicó que “él iba esposado y yo me subí en la parte delantera. Yo pedí que no me subieran con él porque me daba mucho miedo, pero me dijeron que no me iba a pasar nada. Cuando llegamos a la URI de Engativá lo denuncié por lesiones personales y perturbación física. Ya me valoró Medicina Legal, pero hasta hoy le remiten los resultados de la valoración a la Fiscalía”.

Respecto a su estado de salud, compartió tiene “una tengo valoración con mi médico y con el psicólogo. Estoy afectada y con mucho temor”.

La Policía identificó al agresor como Héctor Favio Santacruz Marulanda, empresario del sector calzado y textil de Armenia, que ya fue puesto a disposición de las autoridades.